NHL na olympiádu nechce. Je to mimořádně rušivá věc, říká Bettman | iSport.cz

Gary Bettman se může smát, to on má vše v rukou • Profimedia.cz

Poslední olympiády v Jižní Koreji se hráči NHL poprvé po pěti akcích neúčastnili. Schválně, dáte dohromady pořadí? A konkrétní zážitky? Nejproduktivnějšího hráče? Rozdaly si to jen evropské výběry. Mezinárodní hokejová federace ví, že to byl nevýrazný turnaj. „Jsem optimista, věřím, že se nám pro fanoušky povede dostat hráče z NHL na olympiádu,“ proto pověděl v Česku Fasel.

Podobnou rétoriku volil i před Pchjongčchangem. Hokejová federace do poslední chvíle doufala, NHL si jela ale stejnou linku. Nikam nejedeme. Ze svého pohledu neuhnula a taky soutěž nepřerušila.

Pohled nejmocnější hokejové asociace světa zůstává konstantní. „Když si promítneme pět olympijských her, kterých jsme se účastnili a pak ty poslední v Pchjongčhangu, kde jsme nebyli, máme docela dobrou zkušenost. A ta říká, že pro naši sezonu je taková věc mimořádně rušivá,“ uvedl první muž zámořské ligy Gary Bettman na své tiskové konferenci.

Ano, samozřejmě, že majitelé se na věc dívají ze svého hlediska. Proč by měli v rozjeté sezoně dát k dispozici svoje hráče turnaji, na kterém se napakuje olympijský výbor? Oni z toho nemají nic. Maximálně utahané hvězdy, v lepším případě. V horším se vrátí polámané jako z her v Soči (2014) John Tavares, Henrik Zetterberg, Aleksander Barkov, to byla chvíle, kdy se liga zastavila napoledy. Před Naganem NHL na olympiádu kývla, protože se chtěla dostat na další trhy, cítila příležitost. Jenže v tuhle chvíli se už umí dobře propagovat sama, vydělává. Navíc zkrátka nemůžete čekat, že by kvůli 14 dním, kdy uvidí celý svět hokej, začali všichni budovat kluziště a platit za přenosy z NHL. Tohle za mořem chápou moc dobře. Pro ty, kdo platí, je olympiáda větším rizikem, než přínosem.

„Pořád je to tak, že na olympiádě, která má dosah v mnoha zemích, chceme mít ty nejlepší hokejisty, tedy včetně hráčů NHL. Gary Bettman je silný vyjednavač, když bude chytrý, dokáže NHL udělat reklamu přes Čínu v celé Asii,“ jede si přesto svou Fasel. Bettman ovšem nasadil tvář, že neexistuje: „Je mi jasné, že třeba i pro hráčskou asociaci je olympiáda nadále priorita. Ale pro nás bude pohodlnější, pokud nikam nepojedeme.“

Vize NHL je, že začne organizovat svoji mezinárodní soutěž. Jenže tohle zatím moc neumí. Světový pohár se naposledy konal na podzim 2016, v plánu byl pro tenhle rok, ale zrušil se. Prý přijde až v roce 2024. Takže abyste viděli v jednom týmu Crosbyho s McDavidem a třeba Marchandem? Zapomeňte. Navíc i v roce 2024 může jít o akci, která se ušije na míru divákům v Severní Americe. Tedy? Klidně bez výběru Česka, zato s týmem Evropy. A Kanada třeba dodá dva týmy, nebo zase Severoamerický do věkového limitu.