Netušíte, čím si prošel. Byl na dně, teď po gólu plakal a hledal rodiče | iSport.cz

„Myslel jsem, že už to nikdy nezažiju. Snažil jsem se udržet své emoce na uzdě, ale po celý zápas jsem jen koukal na své rodiče na tribuně. Kdybyste věděli, kolik úsilí a vášně při cestování na moje zápasy za posledních 20 let vynaložili, chápali byste to,“ dojímal se v slzách americký obránce a prozradil novinářům, že když hrál univerzitní hokej za Notre Dame, rodiče nevynechali ani jedno střetnutí.

„I waited a long time, thought a lot about possibly never doing that again.“ An emotional Stephen Johns talks after scoring his first goal since returning from post-traumatic headaches. #DALvsNYR | #GoStars pic.twitter.com/kdfkvLLdeV

Johns v New Yorku, kam jeho otec Ray a maminka Noreen vážili z jejich bydliště ve Wampumu v Pensylvánii cestu dlouho 644 kilometrů, naskočil do svého čtvrtého utkání v sezoně. Předchozích 142 (kompletní ročník 2018/19 včetně 13 utkání Dallasu v play off + prvních 47 duelů v letošní sezoně) nuceně vynechal. Pulzující bolest hlavy, nevolnost a deprese mu neumožnily navléci výstroj. Naposledy Johns skóroval 16. února 2018 proti St. Louis, jeho branka proti Rangers tak přišla bez dvanácti dnů přesně po dvou letech.

Utrpení a nejistota byly o to horší, že posttraumatická bolest hlavy způsobená dvěma listopadovými otřesy mozku eskalovala po rekordním ročníku 2017/18, během kterého nemusel poprvé v kariéře ani jednou na farmu do Texasu a za 75 utkání si připsal 15 bodů (8+7) a 10 kladných bodů v statistice pravdy. Navíc si s vedením Dallasu plácl nad novou tříletou smlouvou na 2 350 000 dolarů.

„Ve čtvrtém utkání po dvouleté pauze první gól a druhý bod. Myslím si, že v NHL není v těchto dnech lepší příběh,“ napsal na svůj Twitter renomovaný hokejový dopisovatel Sportsnet Erik Engels. „I pro mě bylo extrémně emotivní s ním dnes mluvit,“ přidal svůj pohled Sean Shapiro z The Athletic.

Stephen Johns was emotional talking about his goal tonight. His parents where here and watched him play for the first time in more than 2 years. He pointed to them in stands. This goal was something he’d wondered if it would ever happen again