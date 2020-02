Hlavonožec, mouchy? Seattle žije NHL a řeší název. Vede erotický román | iSport.cz

Hokej v Seattlu, městě rozkládajícím se pod ikonickou věží Space Needle, ve kterém žije necelý milion obyvatel, není zakázané slovo. Roky tu působí Thunderbirds hrající juniorskou WHL, v minulosti za ně drtili led třeba Patrick Marleau nebo Petr Nedvěd. Ale NHL? To bude jinačí káva. Zatím vše běží, jak má.

Oficiální přijetí do struktur nejlepší ligy světa bylo schváleno Radou guvernérů 4. prosince 2018, v březnu šly do prodeje permanentky. Více než deset tisíc rezervací na ně bylo pryč za necelou čtvrt hodinu, prodej byl ukončen po dvou dnech, během nichž našlo šťastné majitele přes 30 tisíc lístků. Pecka, zájem předčil očekávání! Město navíc posvětilo renovaci archaické KeyAreny, která byla ještě před deseti lety domovem týmu SuperSonics z basketbalové NBA.

Sport pod bezednými koši už je ve městě minulostí, roku 2008 se tým vyznávající žluté a zelené barvy přesunul do Oklahoma City, kde hraje pod názvem Oklahoma City Thunder.

Vizualizace, jak by mohla vypadat basketbalová KeyArena po rekonstrukci. • Foto Twitter.com

Ale zpět na led. Generálním manažerem týmu je Ron Francis, bývalý TOP útočník, který má za sebou 23 odehraných sezon v NHL za Hartford, Pittsburgh, Carolinu a Toronto.

S Penguins vyhrál v letech 1991 a 1992 spolu s Jaromírem Jágrem Stanley Cup. V roce 2002 pomohl Carolině na překvapivé cestě do finále. Teď má dva roky, aby naskautoval možné posily pro rozšiřovací draft.

„Máme tu čisté a dosud nepopsané plátno. Bude to výzva a zároveň to bude znamenat i obrovskou spoustu práce. Ale já se na tuhle příležitost hrozně těším,“ nechal se v červenci slyšet Francis, kterého těší i blízkost Vancouveru. Arena Canucks je vzdálená jen dvě a půl hodiny jízdy autem, o rivalitu bude postaráno!

Francisovi navíc pomůžou zvuční skauti Stu Barnes (16 sezon v NHL, dvě finále Stanley Cupu), Ulf Samuelsson (16 sezon, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu), Cammi Granato, John Goodwin a Dave Hunter.

got a full house to hear from our #NHLSeattle scouts pic.twitter.com/RHwboqjJId — NHL Seattle (@NHLSeattle_) January 29, 2020

Totemy, obří hlavonožec nebo hejno much?

Jak se ale bude nový klub jmenovat? Mělo se za to, že Metropolitans. Pamatujete? V roce 1917 se stali prvním klubem ze Spojených států, který dokázal vyhrát tehdy ještě naprosto neznámý Stanley Cup. Ale poslední dění napovídá něčemu jinému - Seattlu Kraken!

A fanoušci hned na sociálních sítích dali najevo velkou nevoli.

S označením bájného obřího hlavonožce, příšery z hlubin, který byl schopný potápět celé lodě a podle některých zpráv býval spatřen u pobřeží Norska a Islandu, přišel zkraje ledna hokejový žurnalista John Hoven v rozhovoru SXM NHL Network Radio.

„Jsem docela v šoku, ale podle všech informací, které mám k dispozici, by to měl být Kraken. Nic o něm nevím, zřejmě nějaká mýtická postava, ještě si vše budu muset načíst. Je to překvapení, osobně jsem měl za to, že to budou Sockeyes,“ zmínil možnou korelaci s romantickými bestsellery Jami Davenportové, v nichž figuruje stejnojmenný hokejový mančaft. Ta se ale k této možnosti staví zdrženlivě.

„Ráda bych, aby Seattle získal tým NHL. Ale během posledních tří nebo čtyř let jsem svou značku postavila kolem Seattle Sockeyes,“ řekla Davenportová pro ESPN v lednu 2018. „Mám logo, košile, svetry. Vydělávám z toho značné množství peněz a vím, jak úzce si NHL hlídá svou vlastní značku a své ochranné známky. Nesnažím se z toho profitovat nebo někomu zabránit v používání tohoto jména, jen se snažím chránit své podnikání,“ dodala populární americká spisovatelka sportovně erotických románů.

I love that the new NHL expansion team in Seattle, @NHLSeattle_, can't use their preferred name "Seattle Sockeyes" because it's already been taken by a series of steamy hockey based romance novels pic.twitter.com/G0OO650v8r — Brody Logan (@BrodyLogan) January 30, 2020

„Věřím, že to bude Kraken, klidně si moje tweety uložte, na konci ledna by mělo být jasno. A klubové barvy? Údajně šedozelená nebo červená,“ trvá na svém Hoven. Další názvy, které se v souvislosti se Seattlem objevily, byli Seals (tuleni), Swarn (roj hmyzu, hejno much) a Totems. V roce 2018, když list Seattle Times přišel s anketou, které se zúčastnilo více než 140 000 čtenářů, a zvítězilo právě Sockeys s 37,5 tisíci hlasy.

A jak se ke spekulacím staví samotní představitelé Seattlu? „Jsme nadšení, že zájem o náš tým vzrůstá a nemůžeme se dočkat, až s vámi budeme moci zasdílet jakkékoliv detaily. Ale nezlobte se, nepodložené spekulace nebudeme komentovat,“ tweetoval 30. ledna Andy Eie postoj klubu.

„Přestože jsme si vědomi nějakých rybích pověstí, které obklopují jméno našeho týmu, buďte si jisti, že děláme hloubkovou kontrolu oceánů, nejvyšších hor i nejhustších částí lesa, abychom našli správné jméno pro naše skvělé, zelené město,“ vtipně celou situaci ve stejný den oglosoval Seattle.

While we’re aware of some fishy rumors surrounding our team name, please rest assured we’re doing our due diligence by scouring the depths of the ocean, the tallest mountains, and the densest parts of the forest to find the right name for our great, green city. — NHL Seattle (@NHLSeattle_) January 29, 2020

Ať už bude název nové organizace jakýkoliv, několik věcí je jistých. Klub se zařadí do Západní konference, která tak bude mít stejně účastníků jako Východní, čili 16. Arizonu Coyotes čeká stěhování. V červnu 2021 pak proběhne rozšiřovací draft, ve kterém si Seattle bude podobně jako v roce 2018 Las Vegas vybírat nechráněné hráče z ostatních týmů NHL.

A představitelé Seattlu doufají ve stejný průlom, jaký se povedl Golden Knights, kteří během dvou let hráli dvakrát v play off. V roce 2018 senzačně skončili až ve finále s Washingtonem (1:4) a vloni je vypakovalo po sedmizápasové řežbě San Jose.

Jak si povedou Metropolitans? Nebo Sockeyes? Nebo snad Totems?