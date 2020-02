Obr se dočká pocty. Prongerovo číslo zamíří v St.Louis pod strop haly | iSport.cz

„V St. Louis jsem strávil mnoho skvělých let, těší mě, že jsem tu zanechal pozitivní stopu a že jsme tu taky něco dokázali,“ řekl nyní pětačtyřicetiletý Pronger pro nhl.com.

Pronger načal svou kariéru v roce 1993 jako hráč Hartford Whalers, kteří si ho vybrali na draftu ze druhé pozice. K Blues se dostal v červenci 1995 během trejdu, ve kterém si Whalers vyžádali hvězdného forvarda Brendana Shanahana. Hvězda se ale brzy stala i z Prongera.

We have some exciting news to share... https://t.co/ThPXLEDMEE pic.twitter.com/8CWKQSObEg

Už v roce 1997, jen pár měsíců poté, co se stal mistrem světa, byl v St. Louis kapitánem a brzy přišly jeho nejlepší roky. Pravidelně se účastnil Utkání hvězd, v roce 2000 převzal také Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL a v hlasování o Hart Trophy dokonce ve výjimečně těsném souboji přetlačil Jaromíra Jágra z Pittsburghu. Vyhrál pouze o jediný hlas.

Jeho dalšími úspěchy pak byl zisk zlaté olympijské medaile v Salt Lake City v roce 2002 a výhra Stanley Cupu s Anaheim Ducks v roce 2007. Tam se z něj tedy stal člen Triple Gold Clubu. Ale to nebylo všechno, s Kanadou pak vyhrál v roce 2010 další olympijské zlato a v roce 2015 byl uveden do Hokejové síně slávy.

Kariéru ukončil nedobrovolně, hokej si naposledy zahrál v listopadu 2011 v barvách Philadelphie po boku Jágra, který se krátce předtím vrátil z KHL. Sezonu rozjel výtečně, ve třinácti utkáních nasbíral dvanáct bodů, jenže pak přišlo zranění oka, které se spojilo s opakovaným otřesem mozku a byl nečekaný konec.

I když tedy neoficiální. Tenhle rozdavač drtivých hitů, který se nebál žádné strkanice, totiž v tu chvíli vstoupil do druhého roku sedmiletého kontraktu na 34,5 milionu dolarů. A kdyby oznámil konec, neměl by nárok na zbytek peněz. Na papíře tedy skončil až v roce 2017, kdy už mimochodem jeho práva dva roky vlastnil tým Arizona Coyotes.

Tam samozřejmě neodehrál žádný ze svých 1167 zápasů a nenabral žádný z 698 bodů (157+541). Velkou část z nich sebral právě v barvách Blues, kde se stane osmým hráčem mužstva, který bude takto poctěn.

This is the moment Chris Pronger learned his No. 44 will be retired by the Blues. https://t.co/ThPXLEDMEE #stlblues pic.twitter.com/XjzQ0N6qLW