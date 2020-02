Co si sakra myslel?! Zlý muž NHL má další problém, nakopl ostřím Slováka | iSport.cz

Sotva kolem něj utichl jeden humbuk, tak pomalu začíná další. Rabiát Zack Kassian z Edmontonu se ocitl v pořádných problémech, protože v nočním utkání ostřím brusle nakopl do hrudníku slovenského obránce Erika Černáka z Tampy Bay. Tomu se sice nic nestalo, ale divocha z týmu Oilers už začínají pranýřovat hokejoví experti. „Držel mi nohu a snažil jsem se ji uvolnit," bránil se Kassian.

Kassian na sebe strhl pozornost před měsícem, když zbušil drzého Matthewa Tkachuka z Calgary, který ho v průběhu utkání dvakrát srazil hitem na hranici pravidel. Nebo už možná za ní. Od vedení soutěže tehdy dostal stopku na dva zápasy a do hry se vrátil právě v dalším zápase proti Flames.

Ty se mezitím hrály celkem dva a oba byly nabité potyčkami a trestné lavice obou týmů se čím dál víc plnily.

Jenže zatímco Kassian našel za svůj úvodní čin proti Tkachukovi v lednu zastání, tentokrát tomu tak nebude. „Tohle bude mít drahé. Ani nevím, jak by se teď měl vlastně bránit,“ napsal si na Twitter hokejový expert Ray Ferraro. „Co si sakra myslel?“ doplnil ho bývalý obránce Carlo Colaiacovo.

Jeho souboj s Černákem, do kterého se ještě nešťastně připletl jeho spoluhráč Josh Archibald, se odehrál v 18. minutě. Všichni tři se trochu nepřehledně ocitli na ledě. A pak přišel osudný kopanec.

VIDEO: Takhle vypadal Kassianův zákrok

„Samozřejmě jsem to okamžitě zaznamenal. Hned jsem se ho ptal, co blbne, protože takhle by se hráč na ledě chovat neměl. Ale nic mi k tomu neřekl,“ vykládal Černák pro Fox Sports.

Po zbytek zápasu se asi útočník Oilers snažil svůj blikanec odčinit, s pěti střelami na branku byl dokonce nejaktivnějším hráčem hostí a v zápase se mu v tomto vyrovnal pouze domácí obránce Luke Schenn. Přesto se v zákulisí mluvilo pouze o jeho kopanci.

„Nikdy během dob, kdy jsem sám hrál, mě nic takového ani nenapadlo,“ napsal na Twitter bývalý elitní provokatér Matthew Barnaby, který je díky 2562 trestným minutám osmnáctým nejtrestanějším hráčem historie NHL. „Suspendace by měla přijít, viděl bych to na 3-5 zápasů,“ dodal.

Podobný, navíc ne tak hrůzný zákrok, předvedl před osmi lety útočník Jeff Skinner a už tehdy za něj dostal dvouzápasový trest. Liga je na podobné incidenty dost vysazená, takže je třeba čekat vyšší sazbu.

„Viděl bych to pod 8-10 utkání,“ tipuje Ferraro.

VIDEO: Sestřih utkání Tampa Bay - Edmonton