Bouwmeester je po operaci. Srdce zkušeného beka bude pod dohledem | iSport.cz

Podle kardiologa Petra Neužila by byl návrat na led velmi rizikový • Profimedia

Majitel 1240 startů v NHL a šampion posledního Stanley Cupu byl převezen do nemocnice. • Reuters

Hokejista Jay Bouwmeester ze St. Louis podstoupil po srdeční příhodě v úterním zápasu NHL v Anaheimu operační zákrok. Lékaři umístili šestatřicetiletému kanadskému obránci do hrudníku kardioverter-defibrilátor, který bude hlídat jeho srdeční rytmus. Za několik dnů by měl být podle sdělení klubu z anaheimské nemocnice propuštěn a vrátit se do St. Louis.