Frka čeká Open Air: Zadek mi neumrzne! Bude to děsný fofr | iSport.cz

PŘÍMO Z COLORADA | Bomber je zpátky! Nedávno vyhrál Martin Frk soutěž v tvrdosti střelby AHL (175,7 km/h). Na farmě pak sype gól za gólem. Takže? Ano, je zase v NHL, Los Angeles ho povolalo zpátky do týmu. A ze soboty na neděli si zahraje Stadium Series, zápas pod širým nebem proti Coloradu. Do šatny přišel z tréninku skoro až jako poslední. Užíval si rodinné bruslení. „Mám tady snoubenku, ale z Česka jsme sem bohužel takhle rychle nikoho dostat nedokázali,“ mrzelo ho.

Na farmě jste nastřílel už 23 gólů a jste zpátky v Kings. Je odměna, že zrovna teď na Stadium Series?

„Zahrát si pod širým nebem je pro každého sen. Mám strašný štěstí, že si mě zavolali asi tři dny zpátky nahoru, tak jsem tušil, že bych si mohl zahrát. Užívám si to. Je teda trochu náročnější, když jsme dost vysoko, víc jak 2 000 metrů nad mořem. Při tréninku jsem byl skoro pořád na kolenou. V LA jsme přímo na nule, u moře. Tady je to děsný rozdíl, hned jsem to poznal. Ale jinak je všechno super, počasí je skvělý. Moc se těším na zápas. Ale řeknu vám, že led byl takový zvláštní.“

V čem?

„Je měkkej. A hlavně když bruslíte, strašně slyšíte dupání. Ale uvidíme, jak to bude vypadat v zápase. Přes noc má být zima, hodně to ztuhne, snad nebude přes den moc velké teplo.“

Máte zjištěné, jestli ve vyšší nadmořské výšce létají i rychleji puky?

„Uvidíme. (usměje se) Hlavně, abych se k nějaké střele dostal. Bude to děsný fofr.“

Daří se vám, dáváte hodně gólů v AHL. Čekal jste, že povolávací rozkaz nahoru přijde?

„Říkal jsem si, že třeba přijdou nějaké trejdy, ale ty se budou rozjíždět až později, takže snad pak. Jinak bylo v týmu plno, na soupisce je 23 hráčů, tak jsem musel jen čekat a hrát dobře v AHL. Myslím, že tam jsem odvedl dobrou práci. Trochu jsem si říkal, že by to přijít už mohlo, ale víte, jak to chodí... Říkáte si, že byste měli dostat šanci a nedostanete ji. Jindy přijde z ničeho nic, když to nečekáte. Tyhle vaše pocity nic neznamenají.“

Zapůsobilo na vás zázemí ve slavné vojenské akademii, kde se zápas odehraje?

„Ani jsem nevěděl, že tady něco takového mají, abych řekl pravdu. Myslel jsem si, že budeme hrát pod širým nebem v Denveru. Než jsme letěli, tak jsem se podíval, co nás čeká, no a koukal jsem. Stojí to za to. Zázemí je super, mají rádi americký fotbal, je to paráda. Přijde i hodně lidí, atmosféra bude skvělá.“

Navíc zážitek umocňuje, že pod zadkem tady máme šachty s raketami...

(směje se) „No jasně, doufám, že ty zůstanou pěkně, kde mají být a před zápasem bude nějaká letecká show. Hlavně jsem rád, že jsem zase tady.“

Trénink Los Angeles před utkáním pod otevřeným nebem proti Coloradu. • Foto profimedia.cz

Honí se hlavou, co je potřeba udělat, abyste se už nevracel do AHL?

„Těžko říct. Jak dostanete povolání nahoru, musíte dělat všechno, co vám trenér řekne. A mít i kliku, aby tam něco spadlo. Když se nám bude dařit, tým bude vyhrávat, je určitě větší šance, že zůstanu, než kdyby to bylo opačně. Uvidíme, co přijde. Beru všechno spíš den po dni. Jestli tady zůstanu, budu strašně rád. A jestli ne, tak zkrátka bude potřeba odvádět super práci dál na farmě.“

Řekl vám už trenér, jaká role na vás při zápase čeká?

„To ne, trénoval jsem se stejnými spoluhráči, s jakými jsem minule hrál nahoře zápasy, ale to ještě nemusí nic znamenat. Spíš jsme se bavili o tom, co mám na ledě dělat, v čem chce, abych byl platný pro tým.“

Speciální oblečení jste si nějaké nachystal?

„Asi půjdu ustrojený stejně, jako když hrajeme vevnitř, nic nebudu komplikovat. Kdyby mi byla zima přiobleču se o přestávce. Taky uvidíme, kolik toho odehraju. Když jste na ledě méně, bude vám větší zima než po 20 minutách.“

Jistotou mohou být vyhřívané sedačky, tam se zahřejete.

„No paráda! Tak kdybych hrál špatně, trenér mě posadil, neumrzne mi zadek. Tohle je aspoň dobrý.“ (směje se)