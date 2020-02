Bouwmeester se zotavuje z operace srdce. Z nemocnice už je zpátky doma | iSport.cz

Bouwmeester se během první třetiny utkání na ledě Ducks zhroutil na střídačce. Na pomoc mu okamžitě přispěchaly lékařské týmy obou klubů. Záchranáři museli použít i defibrilátor, aby obnovili činnost srdce. Při převozu do nemocnice už byl loňský vítěz Stanleyova poháru opět při vědomí a komunikoval.

V nemocnici v Orange County posléze hokejista, který v NHL odehrál 1240 zápasů, podstoupil operační zákrok. Lékaři mu umístili do hrudníku kardioverter-defibrilátor, který bude hlídat jeho srdeční rytmus.

Wow. Here’s the video of Bouwmeester fainting on the bench.. wishing him the best. #STLBlues pic.twitter.com/hCVP0IcyJC