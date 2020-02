Skaut Hrdina: Švýcaři i Němci se nám už vyrovnali. Na draftu tlačím i Čechy | iSport.cz

Usadí se do křesla a začne povídat. Bývalý vynikající útočník Jiří Hrdina u toho ani nepotřebuje přemýšlet, moc dobře totiž ví, o čem hovoří. O aktuálním stavu českého hokeje mluví spíš negativně. Kde vidí hlavní problémy? Ve výchově mladých hráčů a v kvalitě nejvyšší juniorské soutěže.

V posledních letech se mluví o krizi českého hokeje, chybí talenti, rozebírá se pád reprezentací. Vy můžete mluvit z pozice skauta, má český hokej vůbec na čem stavět?

„Opravdu špičkových talentovaných hráčů je pro nás bohužel míň a míň. To je evidentní. Český juniorský hokej má problém, to si nemusíme nic namlouvat. Bylo to vidět na mistrovství světa, kdy se nám sice podařilo porazit Rusáky hlavně díky výkonu gólmana a nadšení a burcování diváků… Atmosféra byla taková, že kluci tomu dávali opravdu sto deset procent, hráli na víc, než na co měli. Pak to bohužel odeznělo a nižší kvalita oproti Švédsku a dalším se projevila, ty týmy jsou od nás odskočené o jeden až dva levely. Největší problém vidím ve výchově juniorských hráčů.“

Co tomu chybí? Mluví se i o nedostatku zkušených trenérů.

„Nevím, to si úplně nemyslím, že by to bylo až takhle. Někteří mladí kluci jako Filip Pešán a další mají o hokej obrovský zájem, vzdělávají se. Hokeji dávají vše, co můžou. Ale kvalita juniorského hokeje je samozřejmě taky daná tím, že dneska je v juniorské soutěži 19 týmů. To je strašně moc. Kluci nehrají kvalitní zápasy a právě v takových duelech se člověk nejvíc zdokonaluje, získává nejvíc dovedností. Na tréninku může člověk dělat cokoliv, ale když nemá kvalitní