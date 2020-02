Premiéra v NHL pod dohledem "táty" Francouze. Hezky to vyšlo, chválí Kaut | iSport.cz

Dočkal se. Český forvard Martin Kaut byl po roce stráveném na farmě poprvé povolán do prvního týmu Colorada Avalanche. „V pondělí mi zavolali a oznámili mi, že jdu nahoru. Ta radost se ani nedá popsat,“ řekl Kaut před utkáním. Premiéra to byla povedená. Vítězství 3:1 sice bodově nepodpořil, ale výkonem zaujal. Dostával se do šancí a byl na ledě cítit. Vítězství jistil i gólman Pavel Francouz, kterému jen těsně uteklo první zámořské čisté konto.

Kautův první zápas v NHL se tak trochu proměnil v oslavu českého hokejového odkazu v zámoří. Bylo díky němu možné pocítit, jakou stopu čeští hokejisté v lize zanechali v minulosti, jaký vliv mají v současnosti a možná také, co můžou nabídnout do budoucna. Před utkáním hokejový svět obletěla fotografie, kterak nováček Kaut, se spokojeným úsměvem na tváři, pózuje u nového místa v šatně Avalanche. Na tom by nebylo zas tak nic zvláštního, kdyby nad jeho místem nevisel zarámovaný dres jeho dětského vzoru, legendy Colorada Milana Hejduka. Tím se připomněla historie. Velice slavná historie.

A teď k současnosti. Colorado se potýká se sérií zranění. Hned čtyři útočníci ze sestavy vypadli, proto bylo třeba sáhnout do záložních řad. „V pondělí mi zavolali, že jsem povolán do prvního týmu. Zrovna jsem hrál na Playstationu Fifu. Je to úžasný pocit, splněný sen, ten moment se ani nedá popsat,“ řekl Kaut pro klubovou televizi. Kromě ofenzivních hráčů byl na listinu zraněných hráčů zapsán také brankář Philipp Grubauer, jednička Colorada. Znamenalo to, že Kautova premiéra v nejlepší lize světa bude pod dohledem jeho českého parťáka z kabiny Colorada, gólmana Pavla Francouze.

„O to je to lepší. Krásně to vyšlo. Pavel Francouz je tady v Americe jako můj druhý táta. Moc mi pomáhá, jsme nejlepší kamarádi. Je skvělé, že budeme na ledě oba,“ dodával nadšeně odchovanec pardubického hokeje. Takže oba čeští zástupci v organizaci Colorada připomněli českou současnost a zároveň mohli společnými silami ovlivnit budoucnost.

Kaut nastoupil ve třetí formaci po boku Pierra-Edourda Bellemara a Matta Nietta a na ledě strávil necelých osm minut. Přestože čas na ledě, který mu trenér Jared Bednar vyměřil, nebyl nijak vysoký, dostal se Kaut ve druhé třetině do dvou vyložených šancí, bohužel branku pokaždé minul. Škoda, ukázat se vstřeleným gólem hned při premiéře, to by bylo něco.

Přesto však dostál slovům rádců z Colorada, kteří dohlížejí na hokejový vývoj šestnáctky draftu z roku 2018. „Říkají abych nekoukal na body, ale ať se raději soustředím jen na svou vlastní hru a snažím se v ní být výrazný,“ řekl Kaut před nedávnem, když ještě válel na farmě. Nutno dodat, že při první zkušenosti v nejlepší lize světa tuto radu aplikoval. Byl velice aktivní při napadání a pro soupeře nepříjemný. Hlavně se však neštítil fyzické hry. Počítači statistik mu sice připsali pouhé dva hity, ale jeho nasazení rozhodně pocítilo daleko více hráčů Islanders. Jen ty dvě neproměněné tutovky. Ty budou mrzet ještě dlouho. I tak ale Colorado ofenzivně Islanders přejelo a vyhrálo 3:1.

Velkou měrou se na výhře podílel hlavně Francouz. Vypadal ohromně jistě, nevyrážel puky před sebe a žádnou vyloženou chybou nedal soupeřům šanci ke skórování. Až do 58. minuty držel čisté konto, které mohlo být jeho první v zámořské kariéře. Brock Nelson, centr Islanders, byl však proti. Po nešťastném odrazu dorážel puk do prázdné branky. Obránci Avalanche, kteří byli tou dobou na ledě, jen zlostně praštili hokejkami o zem. Zbytečný a smolný gól, který nic neřešil.

Přehled zraněných hráčů Colorada: Mikko Rantanen (ú) - zranění ramene - mimo na několik týdnů Nazem Kadri (ú) - zranění v dolní části těla - mimo na 6-8 týdnů Colin Wilson (ú) - zranění v dolní části těla - mimo pravděpodobně do konce sezony Matt Calvert (ú) - zranění v dolní části těla - mimo ještě minimálně na dva týdny Philipp Grubauer (g) zranění v dolní části těla vážnost zranění se neví

V nejbližších duelech však bude mít český brankář další příležitosti, aby vymazal snahy soupeřových útočníků. Vážnost zranění Grubauera stále není úplně zřejmá a už několikátý den se provádějí zdravotní testy. V následujících dnech bude rozhodně zodpovědnost za strážení coloradského brankoviště svěřena rodákovi z Plzně.

Pozice Kauta je s daleko větším otazníkem. Návraty jeho přímých konkurentů do sestavy, Matta Calverta a Colina Wilsona, zaberou ještě nějaký čas, a tak by se místo v šatně pod Hejdukovým dresem mohlo na nějakou dobu stát ryze českým útočištěm. Za tu dobu bude třeba nepolevit v aktivitě na ledě a ve vyložených příležitostech mít přesnější mušku. Je třeba o sobě dá prostě vědět. Colorado míří do play off a rozhodně tam nebude patřit k žádným otloukánkům, právě naopak. Kaut by se tak mohl protlačit do vítězné sestavy, která má ty nejvyšší ambice. A v takovém prostředí se první krůčky vždy dělají daleko snadněji.

VIDEO: Sestřih utkání Colorado - NY Islanders