David Ayres: Rolbař z branky hrdinou NHL, žena nadchla sítě | iSport.cz

Petr Mrázek také nedohrál a odstoupil ve 32. minutě, poté co vystartoval do pravého kruhu za nahozeným kotoučem a ve velké rychlosti se srazil s Cliffordem. • profimedia.cz

Rolbař David Ayres se stal největší hvězdou utkání, do kterého nečekaně zasáhl jako brankář Caroliny • twitter.com

Reakce Sarah Ayresové na Twitteru se dá přeložit různě, v daném kontextu je asi nejpřesnější "to mě po...." • twitter

Jedním večer to neskončí. Rolbař záložního týmu Toronta David Ayres je po své výpomoci soupeřům z Caroliny obrovskou hvězdou. 42letý gólman po svém vysněném debutu v NHL objede známé americké televizní show, jeho představení bude mít navždy otisk v Hokejové síni slávy a v Severní Karolíně dostane čestné občanství. Jeho manželka prožívá příběh tak, že se stala hvězdou sociálních sítí.

„To je moje zlatíčko!“ tweetovala Sarah Ayresová před zápasem NHL Toronta s Carolinou. Ještě pár minut předtím si stěžovala, jak je aréna strašně osamělé místo, když musí na zápas koukat sama, ale věděla, že její muž podepisuje smlouvu na záskok s Hurricanes. Hosté narychlo potřebovali náhradního gólmana a už dres týmu NHL s jeho jménem byl pro 42letého rolbaře splněný sen.

A pak přišla 32 minuta. Po Jamesi Raimerovi se zranil i Petr Mrázek a náhradník šel na plac. Na Twitteru Ayresové se objevilo jen „F**K ME,“ což se dá přeložit opravdu různě. V daném kontextu asi nejlíp jako „To mě po….“.

Co na tom, že Ayres dostal z prvních dvou střel dva góly, ve zbytku zápasu už Carolinu podržel a s osmi zákroky byl vyhlášen první hvězdou zápasu, vychytal i Austona Matthewse a v šatně ho čekalo bouřlivé přivítání od dočasných spoluhráčů.

„Po druhém gólu jsem koukal do stropu a říkal jsem si: Sakra, chyť už něco. Pak přijeli kluci, ať se rozdýchám, zklidním a prostě si to užiju. Pak už to šlo,“ vyprávěl. „A ten potlesk od fanoušků Toronta, i když jsem nechytal za jejich tým. Fantastické!“

„Jsem ta nejšťastnější a nejhrdější žena na světě, protože můj muž si splnil svůj největší sen. A taky jsem překvapená, že ještě vůbec můžu mluvit,“ svěřila se manželka. Všechny její příspěvky měly tisíce „lajků“ i retweetů, z blondýnky je hvězda sociálních sítí, počet jejích sledujících na Twitteru vystoupal na 15 a půl tisíce.

Ale zábava zdaleka nekončí. Guvernér Severní Karolíny Roy Cooper okamžitě po zápase nabídl Kanaďanovi čestné občanství. Ayres, který jinak od Caroliny kromě splněného snu dostal 500 dolarů a podepsanou lahev vína od Roda Brind’Amoura, dostává pozvání do slavných talkshow. Bude v The Today Show na NBC, „Fox and Friends“ nebo v „CNN World Sport“. Hurricanes ho navíc pozvali na úterní zápas s Dallasem, aby se mohl představit i domácímu publiku.

„Odletím s nimi do Karolíny, takže s kluky strávím ještě nějaký čas. Je to skvělý tým, skvělá organizace,“ řekl po zápase v Torontu.

Jestli se s něčím musí rozloučit, je to hokejka. Ta, se kterou odchytal 28 minut a 41 vteřin zápasu NHL sice zůstane v Toronu, ale ne u Ayresů doma – nově přibude do sbírky Hokejové síně slávy.

Zato dres, který před zápasem v Torontu narychlo opatřili Ayresovou jmenovou a číslem 90, nezůstane sám. Hurricanes ho velmi rychle po zápase zařadili do sortimentu klubového fanshopu. Výtěžek půjde na charitu – konkrétně pro pacienty, kteří potřebují transplantaci ledviny. Sám David Ayres ji totiž před 15 lety dostal od své matky. Jinak by se pohádkový příběh na 40. výročí amerického „Zázraku na ledě“ vůbec nestal.