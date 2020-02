Divné a děsivé! Bouračka supertalentu otřásla Rangers, Lundqvist na scénu | iSport.cz

Město, které nikdy nespí! V New Yorku to během divoké uzávěrky přestupů zase platilo. Tamní Rangers luxusním kontraktem rozmetali spekulace o odchodu Chrise Kreidera, zabalili věci Brady Skjeiovi, který zamířil do Caroliny, a také si zhluboka odfrkli. Dvojice ruských hvězdiček čítající brankáře Igora Šesťorkina a jeho krajana Pavla Bučněviče měla autonehodu. Smutná událost, ze které ale může profitovat jeden člen organizace. Odsunutá ikona Henrik Lundqvist.

Měla to být pohodová nedělní vyjížďka po Brooklynu, takových útočník Pavel Bučněvič s brankářským megatalentem Igorem Šesťorkinem absolvovali spousty. Nestalo se, třicet minut po osmé hodině večerní poblíž Ocean Avenue Honda Sedan jedoucí před nimi nečekaně změnila směr a Šesťorkin za volantem už nestihl reagovat.

Ozvala se rána. Plechy na kapotě jeho Porsche se kroutily, prasklo i pár žeber řidiče. Spolujezdec Bučněvič byl po havárii otřesený, ale vyvázl bez zranění. S Šesťorkinem to bude na delší lokte, na ledě se neobjeví několik týdnů, zní predikce lékařů.

„Oba měli zapnuté pásy, airbagy okamžitě vystřelily. Díky za to, opravdu díky,“ oddechl si v tiskovém prohlášení prezident Rangers John Davidson. Oba jeho 24letí „zaměstanci“ byli bezprostředně po nehodě odvezeni do Presbyteriánské nemocnice v New Yorku na další vyšetření.

„Mohlo to dopadnout mnohem hůře, jsme strašně vděční,“ setřel pot z čela generální manažer Jeff Gorton, který měl během pondělí napilno. Lukrativní smlouvou na 45,5 milionů dolarů si na sedm let pojistil služby letos velmi dobře hrajícího (24+21 v 60 utkáních) asistenta kapitána Chrise Kreidera a následně nakázal svým ovečkám v oddělení komunikace, aby se důstojně rozloučili s obráncem Brady Skjeiem.

25letý bek byl vyměněn do Caroliny za volbu v prvním kole letošního draftu. „Na ledě i mimo něj, vždycky jsme na tebe mohli být pyšní. Vzdáváme ti hold,“ zatweetovali Rangers.

Hlavní událostí v klubu z Madison Square Garden ale přesto zůstala Šesťorkinova bouračka... „Jsou to docela děsivé zprávy. Těžko uvěřit, že se něco takového klukům stalo,“ popsal své pocity po pondělním tréninku Alexandar Georgiev, který měl se Šesťorkinem utvořit brankářskou dvojici pro úterní derby na ledě Islanders.

“Všichni byli během cvičení hodně znepokojení, snažili jsme se na to nemyslet. Slyšeli jsme ale, že oba kluci by měli být v pořádku. Snad se Igor brzy uzdraví a bude v dobrém stavu vzhledem k tomu, jak velká to byla nehoda. Letos je naší velkou oporou," pokračoval Georgiev.

Brankáři Rangers v sezoně 2019/20 Alexandar Georgiev 26 zápasů, 14 výher, 2.98, 91.2%, dvě čistá konta

Henrik Lundqvist 25 zápasů, 10 výher, 3.12, 90.7%, jedno čisté konto

Igor Šesťorkin 10 zápasů, 9 výher, 2.23, 90.4% , žádné čisté konto

Rodák z bulharské Rusi pravdu děl, NHL si letos z Šesťorkina, který byl do prvního týmu povolán z farmy v Hartfordu po Novém roce a vloni lapal za Petrohrad, kecla na zadek. Olympijský šampion z Pchjongčchangu přetavil jako čtvrtý v historii ligy svých prvních deset startů v devět vítězství. V Rangers se mu to navíc povedlo jako vůbec první brankáři této Original Six franšízy.

Lundqvist se chce sejít s trenéry

Výhry orámoval i fantastickými čísly. S průměrem 2,23 gólu na zápas je Šesťorkin, odchovanec moskevských Křídel Sovětů, mezi brankáři, kteří odchytali alespoň deset startů, třetí za Tuukkou Raskem z Bostonu a arizonským Darcy Kuemperem. Lepší než 94% úspěšnost zákroků nemá nikdo z 65 gólmanů.

“Bude naší jedničkou. Chci mu dát šanci, zaslouží si to, udělal největší progres, který jsem v životě viděl,„ nechal se 14. února slyšet hlavní kouč David Quinn. “Už na farmě byl skvělý, v AHL, kde se skoro nebrání, měl průměr ve 25 utkáních pod dvě branky, to je neuvěřitelný počin!„

A co Henrik Lundqvist? Stejný dotaz asi napadl nejednoho fanouška. Éra ikonického Švéda, který branku Rangers hájí už patnáctou sezonu, se zdály být sečteny. Coby starter chytal naposledy 3. února, kdy od Dallasu inkasoval čtyři branky z 15 střel a byl po druhé třetině posazen na střídačku. Další utkání už nebyl ani na ní… V zámoří se dokonce spekulovalo, že by mohl být největší peckou pondělního „trade deadline“. Nová adresa? Třeba Columbus, kde šéfuje jeho bývalý kouč John Tortorella.

Ikonický Henrik Lundqvist se na ledě coby jednička představil naposledy na začátku února. Od té doby zahřívá střídačku, nebo je na tribuně. • Foto Profimedia.cz

Nestalo se, planý poplach, Lundqvist, který má na Manhattanu smlouvu (8.5 milionu dolarů) ještě na příští sezonu, nikam nezamířil a teď při zranění Šesťorkina dostane šanci zachránit bídný ročník. Rangers po dvouleté absenci útočí na play off a od brzy 38leté ikony budou žádat lepší výkony, než je 3.12 branky na duel, 90.7% úspěšnost zákroků a jen deset výher z 28 startů.

“Celá situace mě mrzí. Dnešek byl opravdu šílený, stál nás všechny hodně energie. První myšlenky, které mě hned napadly, když jsem se o nehodě dozvěděl, zda jsou oba v pořádku. Naštěstí tomu tak je, cítím velkou úlevu. Bylo šílené slyšet něco takového,„ řekl v pondělí novinářům zasmušilý Lundqvist.

“Pro mě osobně se nic nemění, budu chodit na tréninky, tak jako jsem to dělal poslední týdny. Budu doufat, že mě trenér postaví na některý ze zápasů, pokud se tak stane, jako vždy dám to toho úplně všechno! A pokud ne, podpořím své spoluhráče, zkusím vygenerovat pozitivní energii. Ale přiznávám, je to divná, děsivá situace, se kterou se musím vyrovnat. Nic takového jsem ještě nazažil, jediná cesta je tvrdá práce a být připraven, pokud ta šance přijde.“

Jisté je, že proti Islanders nastoupí Georgiev, ale co bude dál? Kdo ví... „Věřím, že si trenéři najdou čas, aby si se mnou sedli a probrali další budoucnost. Schůzku budu i sám iniciovat. Ale netlačím na ně, všichni jsme prožili extrémně náročný den,“ uzavřel rodák z Äre.

