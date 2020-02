Hattrick Hero Kubalík! V novém roce je lepší jen Ovečkin, parťák vyzval NHL | iSport.cz

Když zkraje třetí třetiny zvyšoval Nikita Kučerov na 2:0 pro Tampu, zdálo se, že Lightning ukončí bídnou sérii tří porážek. Jenže přišel velkolepý obrat! Blackhawks během necelých 13 minut nasázeli pět gólů a zapsali výhru 5:2.

Hlavní hrdina? Dominik Kubalík. Nejdříve v 46. minutě vyrovnal z dorážky na kolenou po přihrávce Patricka Kanea, následně v 52. minutě zvyšoval na 4:2 tvrdou ranou z pravého kruhu v přesilovce a hattrick dokonal trefou do prázdné branky, když mu puk po hraniční situaci na modré čáře předal Brandon Saad.

Po 62 zápasech má na kontě už 29 gólů, v roce 2020 pálil osmnáctkrát v 23 duelech. Když měl po premiérovém hattricku říct, kde je ukryté tajemství ke střílení gólů, jen se pousmál a pravil: „Dobrá otázka, ale nemám ponětí. Také bych to rád věděl.“

SESTŘIH | Tampa Bay - Chicago 2:5

„Snažím se dělat pořád to samé. Pohybovat se kolem branky, protože odtud padá hodně gólů. Měl jsem i štěstí,“ zmínil. „Je to úžasné, něco zvláštního. Když jsem vstřelil dva góly poprvé a třetí nepřidal, tak jsem to měl trochu v hlavě, nebudu lhát. Snažil jsem se toho dosáhnout co nejrychleji a jsem opravdu šťastný, že se to stalo.“

V historii slavného klubu se posunul už na páté místo v počtu branek za sezonu od nováčka. Třígólovým představením přeskočil Jeremyho Roenicka (26), Denise Savarda a Alexe DeBrincata (oba 28), jedna branka mu chybí na dorovnání Erica Dazeho a Artěmiho Panarina, Darryl Sutter se 40 góly a Steve Larmer s 43 trefami se zdají být už mimo Kubalíkův dosah. No, i když s jeho formou…

A to stále není z historických statistik vše. Kubalík se stal teprve třetím nováčkem Chicaga, který nasázel hattrick za jednu třetinu. Před ním se to povedlo Ryanu Hartmanovi v roce 2017 a Georgu Hayovi ve 20. letech 20. století.

Po utkání znovu začaly sílit hlasy o Calder Trophy. „Tak NHL, už vás Kubalík zaujal?“ ptal se na Twitteru spoluhráč Andrew Shaw. V konkurenci mladých a produktivních zámořských beků Calea Makara z Colorada a Quinna Hughese z Vancouveru, to ovšem bude velmi obtížné. Ale i nominace mezi nejlepší trojici by nebyla k zahození.

Kubalík se dočkal pochvaly i od trenéra Jeremyho Collitona, který ho v listopadu kvůli neuspokojivým výkonům nechal sedět na tribuně. „Hraje s velkou důvěrou. Ta je důležitou součástí jeho hry. Jeho výkony jsou trochu nahoru dolů, podle toho, jaký má ze sebe pocit. Ale poslední dobou se mu daří všechno srovnat, našel si konzistentní úroveň výkonnosti. A to je skvělé, pro nás i pro něj,“ uvedl 35letý kouč.

Plzeňský rodák se už vyhoupl na čelo střeleckých statistik Chicaga. O jeden zářez přeskočil Kanea. V novém roce dal více gólů než David Pastrňák (24 zápasů, 17 gólů), na čele nováčků má náskok deseti gólů. Když před čtyřmi lety vyhrál Artěmij Panarin cenu pro nejlepšího nováčka, bylo mu rovněž 24 let. A Kubalík má na dosah jeho metu 30 branek…