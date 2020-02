Lavina se utrhla! Mají rekord, Francouz drtí NHL: Lapačku nevyměním! | iSport.cz

"Nevím přesně, čím to je, že se nám venku tak daří. Ale myslím, že je to naší odvahou, nebojíme se hrát, ze soupeře nemáme strach. Náš herní projev je totožný, jakým se prezentujeme doma. Před blížím se play off skvělá zpráva, že jsme schopní vozit body z venku," zamyslel se nad parádní bilancí svého týmu Francouz.

Sedmou venkovní výhrou v řadě Avs vyrovnali klubový (Quebec Nordiques+ Avalanche) rekord, stejný počin se povedl mezi 10. lednem a 7. únorem 1999 legendární partě okolo Petera Forsberga, Joe Sakica a Patricka Roye. A není bez zajímavosti, že tehdejší série nakopla Lavinu až do konferenčního finále Stanley Cupu, kde prohrála 3:4 na utkání proti pozdějším šampionům z Dallasu.

Optikou celé ligy mají nejdelší série 12 venkovních výher Minnesota (18. února až 9. dubna 2015) a Detroit (1. března až 15. dubna 2006).

Ale zpět do současnosti. Kromě Hurricanes Colorado šmiklo v soupeřově areně během února ještě Los Angeles, Anaheim, NY Islanders, Minnesotu, Columbus a Ottawu. Celkem v dosavadním průběhu sezony dovedli Avalanche do vítězného konce 21 z 32 utkání na soupeřově ledě, získali 44 bodů a v této statistice jsou nejlepším týmem v NHL. Druzí jsou s 43 body Washington a Tampa.

Klíč k úspěchu? Geniální defenziva, ve 14 únorových zápasech inkasovali jen 27x.

Colorado porazilo i díky 45 zásahům brankáře Pavla Francouze Carolinu 3:2 a drží druhou příčku v Západní konferenci, tři body za St. Louis. • Foto profimedia.cz

"Mám dnes trošku smíšené pocity. Nebylo to hezké vítězství, ale byli jsme schopni se semknout a rozhodnout, jako už poněkolikáté v této sezoně," zhodnotil duel trenér aktuálně druhého nejlepšího týmu Západní konference za St. Louis Jared Bednar, který mohl být opět nadšený z výkonu Pavla Francouze.

29letý rodák z Plzně se při zranění Philippa Grubauera představil pošesté v řadě v základní sestavě, vychytal pátou výhru a proti Carolině zapsal 45 úspěšných zákroků. Ve větší permanenci byl při vítězném venkovním utkání jen Semyon Varlamov v prosinci 2016, kdy na ledě Toronta chytil 51 puků.

"Carolina všechno hned pálí na branku, střílí opravdu z každé pozice. Je to jejich styl hry. Pro brankáře je to však ideální, je to velká zábava být ve hře od první do poslední minuty," řekl Francouz na adresu týmu, který v posledních třech utkání vygeneroval na soupeřovu kasu pokaždé minimálně 41 střel.

Lepší než Francouz je jen Khudobin z Dallasu

Po zraněních Petra Mrázka (otřes mozku) a Jamese Reimera (třísla) dostal šanci střežit brankoviště Caroliny Anton Forsberg, který v NHL nechytal skoro dva roky, a narozdíl od druhého farmáře Alexe Nedeljkovice, který v úterý v Dallasu při porážce 1:4 předvedl jen 14 úspěšných zákroků, si vedl dobře. Lapil 29 kotoučů, ale výhry se stejně nedočkal.

Jediným hráčem Canes, který na Francouze vyzrál, byl Fin Teuvo Teravainen, který se prosadil stejně jako Tyson Jost dvakrát. Jeho dva góly dělilo ve třetí periodě 121 sekund. Vyrovnanou řežbu rozhodl v 58. minutě Samuel Girard.

"Je to jeden z nejlepších útočníků v jejich týmu, během utkání předvedl skvělé momenty. Jeho první trefa byla asi trochu šťastná, ale abych byl upřímný, předtím jsme měli několikrát obrovskou kliku, takže to asi bylo spravedlivé," zamyslel se Francouz, který předvedl i několik těžkých zákroků lapačkou.

Po zápase byl na toto téma i respondován TV reportérkou. "Zda je zničená a budu ji měnit? Ne, to bych byl opravdu nerad, spíš ji trošku vyčistím od zásahu puků a budu ji používat dál," rozesmál se velký sympaťák, který dál drží místo mezi maskovanou smetánkou v NHL.

S procentuální úspěšností zákroků 92.9% je druhý za Antonem Khudobinem z Dallasu (93.1%) a v průměru inkasovaných gólů na duel (2.25) je pátý! Jen tak dál, Frankie!

VIDEO: Podívejte se sestřih utkání Colorada s Carolinou

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 45:54. T. Teräväinen, 47:55. T. Teräväinen Hosté: 06:34. Jost, 32:51. Jost, 57:23. Girard Sestavy Domácí: A. Forsberg (Nedeljkovic) – Slavin (A), Edmundson, T. van Riemsdyk, Gardiner, Skjei, H. Fleury – T. Teräväinen, Aho, Svečnikov – Williams, J. Staal (C), Foegele – Nečas, Trocheck, Niederreiter – B. McGinn, Martinook (A), Dzingel. Hosté: Francouz (Hutchinson) – Makar, Graves, E. Johnson (A), Girard, Zadorov, Cole – Burakovsky, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Jost, Donskoi, Compher – M. Kaut, Bellemare, Ničuškin – Nieto, Kameněv, Naměstnikov. Rozhodčí Pollock, Rooney – Amell, Nagy Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 18 680 diváků