Miliony za výdrž a dřinu! San Jose udělalo z Šimka boháče | iSport.cz

Radim Šimek odehrál proti Coyotes 16 minut a 24 vteřin, ale do statistik se nezapsal • AP Photo/Ross D. Franklin

Obránce Radim Šimek pomáhá při práci Aaronu Dellovi • Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP

Dlouho dřel na farmě, aby si splnil sen v podobě průniku na mapu NHL. Kolikrát už nevěřil a chtěl se vzdát, vrátit do Evropy. Teď Radim Šimek děkuje sobě a svým blízkým, kteří ho podpořili v cestě za uznáním. Přichází náležitá odměna – obránce San Jose Sharks v noci na dnešek uzavřel čtyřletý kontrakt, který z něj učinil boháče. Podle informací iSport.cz se základní výše dohody pohybuje okolo 8 milionů dolarů, s bonusy může smlouva přesáhnout 9 milionů dolarů, tedy zhruba 200 milionů korun.

Oficiální zprávu vydá vedení Sharks ven během dneška či pondělí, ovšem u Šimků už je teď veselo. Jeden z životních okamžiků si 27letý bojovník užil bezprostředně po sobotní výhře San Jose 5:0 nad Pittsburghem, který český bek odehrál po boku hvězdného Brenta Burnse v elitní formaci a absolvoval téměř 22 minut hry.

„Radim je nesmírně pracovitý, poctivý kluk a svojí pílí to dotáhl, kam si přál, i když z počátku tomu ne vždy věřil,“ líčí Šimkův zástupce Petr Hemský, který měl na Šimkově objevení a výkonnostním růstu značný podíl.

„Jakmile zjistil, co prosazení se do sféry v NHL obnáší, projevila se u něj i další vlastnost. Trpělivost. Také díky ní se postupně vypracoval do základní sestavy Sharks, a jak jsme mohli vidět, poslední utkání strávil v první formaci,“ těší Hemského. Výrazného progresu Šimek dosáhl na štaci v Liberci, kde před čtyřmi roky slavil titul.

Oproti stávající dohodě si rodák z Benátek nad Jizerou polepší více než třikrát. Šimek odešel do zámoří v létě před třemi roky jako extraligová klasa a účastník dvou světových šampionátů, ovšem během první sezony se do NHL neprokousal. V následujícím ročníku už to vyšlo, když zvládl porci 41 utkání (1+8), více mu nedovolilo těžké zranění kolene. V aktuální sezoně je zatím na 43 zápasech (1+7), ovšem už v pozici klíčového obránce.