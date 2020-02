Hertl je po operaci, léčí zraněné koleno. Vrátím se silnější, vzkazuje | iSport.cz

Tu chvíli má pořád před očima. Mimořádně smolný moment. Kontakt s obráncem soupeře, škobrtnutí a šprajc kolena mezi mantinel a beka Vancouveru Chrise Taneva. Na první pohled nic strašidelného. Tomáši Hertlovi se okamžitě zkřivil obličej, rychle ale vstal a odjel na střídačku. O to překvapivější pak byla diagnóza v podobě přetrhaných vazů.

„Stalo se to blbě. Odjel jsem po svých a nemyslel jsem si, že to bude něco vážného. Zatejpovali jsme to, zkusil jsem jít zpět na led, ale pak jsem cítil, že je tam něco špatně, že postranní vaz necítím. Když jsem byl na rezonanci, tak jsem počítal s tím, že postranní vaz je špatný. Když jsem se pak ale dozvěděl, že mám i přední vaz v háji, byl to pro mě šok, protože mě to ani nebolelo a neměl jsem to oteklé. Bylo to dost nepříjemné překvapení. Mrzelo to o to víc, že léčba předního vazu trvá déle. Počítal jsem s tou kratší variantou, než jsem se dozvěděl, že mám špatné oba dva,“ vzpomíná teď český forvard.

Minulé pondělí Hertl v USA absolvoval operaci. „Dopadla dobře. Lékaři byli hodně spokojení, že vše dopadlo tak, jak mělo. Koleno drží, jak má. Je to týden od operace a od třetího dne ho začínám ohýbat a snažím se dostat sval zpět, aby mi noha neztuhla. Také ho leduji. Před dvěma dny jsem zahodil berle, snažím se chodit po svých, ale ortézu budu mít ještě tak šest týdnů,“ popisuje.

Se zraněním kolene má už z minulosti několik zkušeností. To pravé má Hertl operované už třikrát, naposledy v listopadu 2016. Tentokrát jde poprvé o koleno levé. Do konce sezony se plánuje léčit v Americe, pak se vrátí domů do Prahy, aby mohl dál na rehabilitaci pracovat s profesorem Pavel Kolářem. Cíl? Dát se stoprocentně do pořádku pro start příštího ročníku.

„Mám do nové sezony dost času. Normálně začínám bruslit v srpnu a to věřím, že budu moci i teď. Doufám, že v tu dobu už bude koleno silné a budu na novou sezonu připravený. Když půjde vše podle plánu a nebudou tam nějaké komplikace, tak bych to v klidu měl stihnout a začnu od začátku sezony. Vím, že trénuji vždy tvrdě a že mám teď před sebou dlouhých sedm měsíců. Bude to pro mě takové delší léto. Mohu se dát do kupy, pořádně zesílit zraněnou nohu i celkově tělo. Vím, že se vrátím ještě silnější.“

Největší problém, který aktuálně řeší, je okamžitý úbytek svalstva. Vypadl z denní zátěže a tělo hned začalo ochabovat. „Já jsem zvyklý mít velké svaly na nohách, teď jsem týden po operaci a najednou tam ten sval skoro nemám. Je to až neuvěřitelné, jak to rychle zmizí,“ kroutí hlavou Hertl.

Šestadvacetiletý útočník San Jose se zranil ve druhém zápase po pauze pro Utkání hvězd NHL v St. Louis, v němž debutoval a zazářil pěti brankami, čímž vytvořil nový rekord exhibice.

„Jsem rád, že jsem to All Star vůbec stihl a mohl si zahrát s těmi nejlepšími. Strašně jsem si to užil. Byl to neskutečný zážitek, zvlášť když se mi to ještě docela povedlo. A bylo super poznat ostatní kluky, se kterými jinak soupeřím. Hodně jsem se tam skamarádil s Anžem Kopitarem. Super kluk, hodně jsme se bavili. Protože hraje za Los Angeles, což je náš největší soupeř, tak jsme se neměli moc rádi. Ale tady člověk zjistí, jak je super. Beru to jako velké pozitivum sezony a věřím, že jsem se tam nepodíval naposledy. I to je pro mě výzva a motivace pro rehabilitaci,“ přiznává.

Hertl ročník končil v té době jako druhý nejproduktivnější hráč Sharks. V 48 zápasech posbíral 36 bodů. San Jose však bez něj dál strádá. V Západní konferenci je předposlední, play off se jich s největší pravděpodobností týkat nebude. Za posledních patnáct let se to přitom úspěšnému klubu stalo jen jedinkrát.

„Sezona to není jednoduchá, protože jsme zvyklí být jinde, než aktuálně jsme. Není to jednoduché, když vyhodí trenéra, který tu s námi byl čtyři roky. Nevím, co bylo příčinou, ale prostě jsme nehráli tak dobře, jako minulý rok. Občas to tak bývá, že přijde deka. Každý tým si tím projde,“ uzavírá Hertl.