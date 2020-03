Pracháči, dívej se! Floridu táhne pan Nikdo a kraluje NHL. Kde se vzal? | iSport.cz

Díky zisku dvou bodů Florida žije. Tým, který za posledních 18 let hrál play off pouze dvakrát, naposledy v ročníku 2015/16 vypadl s Jaromírem Jágrem v sestavě 2:4 s Islanders, dál sní o účasti ve Stanley Cupu.

Na třetí a zatím do nadstavby přímo postupující Toronto ztrácí v Atlantické divizi jediný bod, stejný rozdíl ho dělí od Caroliny a Islanders ve šturmu o druhou divokou kartu ve Východní konferenci. Na kontě mají Panthers aktuálně 78 bodů a do konce základní části jim chybí odehrát 13 utkání.

Pro srovnání: vloni za 82 duelů uzmuli bodů 86 a skončili pátí v Atlantické divizi.

"Tohle je nejlepší část roku, jednoznačně. Je na nás sice obrovský tlak, v každém utkání musíme bodovat, ale zároveň je to zábava. Tvrdě jsme pracovali na tom, abychom se vůbec přiblížili na dohled play off. A to se děje, musíme pokračovat, už tam skoro jsme. Musíme se uzavřít do svého světa, neposlouchat, jak nás všichni řeší, a soustředit se jen na hokej, vymačkat ze sebe úplné maximum," hlásil před novináři Brett Connoly, autor vítězného gólu proti Blues.

VIDEO: Podívejte se na sestřih utkání St. Louis s Floridou

Jeho tým si výhru v Enterprise Center zasloužil, aktuálně třetí nejlepší tým NHL přestřílel 34:27 a dominoval zejména ve druhé periodě, kdy na Jordana Binningtona vyslal šestnáct puků.

"Ať se na mě soupeř nezlobí, ale takovéto duely bychom měli vyhrávat. Nacházíme se ve fázi sezony, kdy se každá chyba počítá dvakrát. A dnešní utkání byla jedna velká chyba," ucedil Binnington.

Nováček Aleksi Saarela si připsal asistenci u obou gólů a zapsal tak první dvě přihrávky v zámořské kariéře. A hodně vzruchu bylo i kolem brankáře Chrise Driedgera, který vítězství podpořil 26 úspěšnými zákroky. "Chopil se příležitosti, je jednoduše skvělý," ocenil 25letého Kanaďana Joel Quenneville.

Driedger coby náhrada za zraněného Bobrovskiho odchytal poslední tři utkání, proti Bostonu (1:2 v prodloužení), Montrelu (4:1) a naposledy St. Louis. Z 89 střel lapil 85 a má fantastická čísla (1.31 brankový průměr 95.5% úspěšnost zákroků).

Z jedenácti letošních startů od první minuty pak Driedger sedm vyhrál, jednou odešel poražen v prodloužení a v úspěšnosti zákroků (93.8%) i brankovém průměru (2.05) je nejlepším brankářem v soutěži! Druhý, a notně vytíženější, je Tuukka Rask (92.6%, 2.18), který má odchytáno o 28 střetnutí více.

"Abych byl upřímný, takovou jistotu jsem neočekával. Vždyť v NHL doteď vůbec nechytal, neměl žádný start. Ale svou práci zvládá skvěle, je to pohodář, který se dokáže maximálně soustředit. V brance vypadá neuvěřitelně klidně, dlouho jsem nic takového neviděl," smekl před svým maskovaným mužem trenérský matador a vítěz čtyř Stanley Cupů Quenneville, který v NHL coby hlavní kouč šéfuje od roku 1997.

Driedger je vůbec zajímavý chlapík, draftován byl v roce 2012 ze 76. místa Ottawou, v Senators mu ale pšenka nekvetla. Za první tým nezapsal za tři roky ani jeden start od první minuty a kočoval po všech možných i nemožných adresách. Zachytal si dosyta v ECHL (Elmira, Evansville, Wichita, Brampton, Manchester) i AHL (Binghampton, Belleville, Springfield).

"Co vám mám říkat, často jsem o sobě pochyboval. Seděl jsem doma na gauči a přemýšlel, zda se raději nevěnovat něčemu jinému, než je profesionální hokej," přiznal upřímně Driedger, na kterého se osud usmál 1. března, když se v domácím duelu proti Chicagu zranil Bobrovski.

Sranda za 850 tisíc dolarů

Předsezonní posila z Columbusu a dvojnásobný vítěz Vezina Trophy, který ročně pobírá astronomických deset milionů dolarů, si poranil třísla a od té doby nechytal. Dlužno dodat, že do té doby 31letý Rus dvakrát nezářil, v 50 utkáních měl statistiky 3.23 a 90%, což byly nejhorší cifry za posledních sedm let jeho kariéry.

Pozici jedničky měl zaujmout Sam Montembeault, o dva roky starší krajan Driedger mu ale výsadní postavení okamžitě, konkrétně po prohře 3:0 s Calgary, naboural. Zbytek, možná začátek, příběhu znáte...

"Je to jako sen, někdy se musím štípnout. Je to čest, zapojit se do týmu, který se nachází v tak zásadní fázi sezony. Je to samozřejmě velká výzva, musím poděkovat klukům, jak mě přijali. A taky za to, kolik střel dokázali proti St. Louis zablokovat, takovou obětavost jsem nezažil, bylo to prostě neuvěřitelné," zmínil Driedger 23 zblokovaných střel Blues, devět z toho v posledních čtyřech minutách.

"Vypadá to, že se na Floridu vrátila jiskra, jsem zvědavý, jak to celé dopadne," zakončil povídání gólman, kterému ročně přiteče na účet 850 000 dolarů a na svém kontě má zatím 15 zápasů v NHL. Za drobné dostává klub ze Sunrise obrovské množství muziky. Jen tak dál!

Další utkání hraje Florida v noci ze čtvrtka na pátek proti Dallasu. Kdo bude v brance Floridy? Však víte…