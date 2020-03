Ovečkin dal gól a vyrovnal Pastrňáka, Francouz proti Los Angeles neuspěl | iSport.cz

Góly

Domácí: 04:53. Olofsson, 20:53. Eichel, . Kahun

Hosté: 43:33. Ovečkin, 53:11. Orlov

Sestavy

Domácí: Ullmark (C. Hutton) – Ristolainen, Montour, C. Miller, Dahlin, Jokiharju, McCabe (A) – S. Reinhart, Eichel (C), Skinner – Kahun, Ma. Johansson (A), Olofsson – Simmonds, Lazar, Vesey – Okposo, Jo. Larsson, Girgensons.

Hosté: Holtby (Samsonov) – Carlson (A), Dillon, Jensen, Orlov, Siegenthaler, Kempný – T. Wilson, Kuzněcov, Ovečkin (C) – Oshie, Bäckström (A), J. Vrána – Kovalčuk, Eller, Hagelin – Hathaway, Dowd, Pánik.

Rozhodčí

Kozari, L'Ecuyer – Smith, Driscoll

Stadion

KeyBank Center, Buffalo

Návštěva

16 539 diváků