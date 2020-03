NEJ z NHL! Kdo předvedl doják, bizár a fiasko roku? Vládne i blázen do lega | iSport.cz

Připravili jsme pro vás výběr z hroznů, výcuc z nejzajímavějších a nejkurióznějších NEJ v NHL, která ročník 2019/2020 zatím nabídl. • FOTO: koláž iSport.cz Boston jako jediný tým uhrál do uzávěrky NHL, ke které vedení soutěže sáhlo minulý čtvrtek, 100 bodů. Jediného více než stobodového hráče dodal Edmonton, konkrétně Leona Draisaitla (43+67). David Pastrňák a Alexander Ovečkin si za 48 fíků půlí Maurice Richard Trophy pro nejlepšího ligového kanonýra, to vše ale zřejmě už víte. Zajímá vás však, kdo vyfasoval největší počet trestných minut? Jaká byla nejdojemnější chvíle dosavadního průběhu základní části? A ta nejbizarnější? Nebo který mančaft zaznamenal skvělý progres? Jak je libo! Připravili jsme pro vás výběr z hroznů, výcuc z nejzajímavějších a nejkurióznějších NEJ, která základní část ročníku 2019/2020 zatím nabídla. Jde o subjektivní hodnocení, proto buďte shovívaví.

Nejhorší okamžik Obránce St. Louis Jay Bouwmeester zkolaboval v první třetině utkání proti Anaheimu. • Foto Koláž iSport.cz Jay Bouwmeester (St. Louis) Ve středu 12. února sevřel celou NHL strach. Na hostující střídačce v anaheimském Honda Center se bezvládně sesunul na mantinel obránce St. Louis Jay Bouwmeester. 100 kilogramů vážící pořízek, železný muž, který zvládl odehrát i 737 utkání v NHL v řadě. Bouwmeester utrpěl srdeční příhodu, lékaři museli bleskově použít defibrilátor, aby nejstaršího člena soupisky Blues a vítěze posledního Stanley Cupu nahodili. „Doktor mi slíbil, že navzdory srdeční příhodě budu vést normální život. Byla to strašidelná záležitost, ale teď už je všechno v pohodě, nad hraním hokeje ale zatím vůbec nepřemýšlím,“ vyznal se člen prestižního Triple Gold Clubu a otec dvou dcer, jehož kolaps viděl na vlastní oči z tribuny i jeho tatínek Dan. Jay Bouwmeester just collapsed on the bench during a game against the Ducks.



Scary scene, all our thoughts and prayers are with Jay 🙏pic.twitter.com/ffTZTsklid — SI NHL (@SI_NHL) February 12, 2020

Nejdojemnější chvíle Bobby Ryan slaví jeden ze tří gólů do sítě Vancouveru • Foto Fred Chartrand/The Canadian Press via AP Bobby Ryan (Ottawa) Návrat jako hrom, troška radosti pro vysmívanou Ottawu, která před uzávěrkou okupovala předposlední místo v NHL. Americký útočník Bobby Ryan se na konci února v prvním domácím utkání po propuštění z protialkoholní léčebny prezentoval hattrickem. Když mu následně plná hala tleskala a vyvolávala jeho jméno, neubránil se na střídačce slzám. „Bylo to neuvěřitelné,“ smekl před příznivci Senators druhý hráč draftu 2010, na kterém ho předčil jen Sidney Crosby. „V průběhu utkání pro mě bylo čím dál těžší udržet emoce na uzdě. Byl to vážně neskutečný večer a já chci všem moc poděkovat za podporu.“ Bobby Ryan was emotional on the bench after recording the hat trick in his return and getting huge applause from @Senators fans. 👏 pic.twitter.com/fJYJ8IAJdd — Sportsnet (@Sportsnet) February 28, 2020

Největší bizár David Ayres a jeho vítězné kolečko, které musel absolvovat coby hlavní hvězda utkání. • Foto profimedia.cz David Ayres (Carolina) Pod cenným vítězstvím Caroliny na ledě Toronta (6:3) z 23. února se skví podpis tří brankářů. Jamese Reimera, po jeho zranění naskočivšího Petra Mrázka, a také rolbaře Davida Ayrese. 42letý týpek a "emergency goalie" po indispozici Reimera s Mrázkem využil svou šanci, a ačkoliv inkasoval z obou prvních střel, stal se miláčkem NHL. Ve třetí třetině chytil všech sedm puků včetně dvou pokusů hvězdného Austona Matthewse a dovedl Carolinu k výhře. Kromě památečního dresu, 500 dolarů výplaty dostal i čestné občanství státu Severní Karoliny. V kabině ho pak za jeho výkon spoluhráči osprchovali šampaňským. „Co mám říct? Byl to nejlepší den v životě, v této areně jsem byl častokrát na tréninku, ale na tribuně nebyli žádní fanoušci. Teď jsem dostal celou halu do varu, to je prostě nepopsatelné,“ vysoukal ze sebe rolbař, který podstoupil před patnácti lety transplantaci ledviny a soutěžní utkání naposledy chytal v roce 2015. VIDEO: V tomto okamžiku se Davidu Ayresovi změnil svět

Zlý muž Austin Watson z Nashvillu a Nicolas Deslauriers z Anaheimu se poprali hned ve třetí vteřině utkání • Foto AP Photo/Chris Carlson Nicolas Deslauriers (Anaheim) Ve statistice trestů sice uzavírá se ziskem 92 trestných minut až první desítku (první je se 122 Evander Kane ze San Jose), ale tento "primát" si zaslouží. Jednoznačně! Nicolas Deslauriers za 59 utkání, do kterých v ročníku nastoupil, stihl hned 14 bitek, což je nejvyšší cifra v soutěži. Naposledy se křídelník Anaheimu serval 6. března s Kylem Cliffordem z Toronta. "Jsem na ledě proto, abych chránil své spoluhráče a trestal křivdy," prozradil prostou mantru 29letý Kanaďan, který stejně jako jeho spoluhráči nechodí pro ránu daleko. Se 725 trestnými minutami na kontě za 71 střetnutí jsou Ducks druhým nejvylučovanějším klubem NHL za Rangers (781).

Nejpilnější střelec Nathan MacKinnon se chystá gratulovat Pavlu Francouzovi k vítězství • Foto AP Photo/Ben Margot Nathan MacKinnon (Colorado) Nejčastěji na soupeřovi brankáře pálí Alexander Ovečkin! Musí to tak být, osminásobný vítěz Maurice Richard Trophy, který v únoru vstoupil jako osmý hráč historie NHL do klubu "700" (1152 zápasů, 706 branek) přeci smaží ze všeho. Hm, chyba, zmýlená. Letos je ruský bohatýr Washingtonu až druhý... Na 35 svých branek spotřeboval asistent kapitána u Avalanche Nathan MacKinnon 318 střel, o sedm více než Ovečkin. Kdo nestřílí, zkrátka síťku nevypne! I proto mělo Colorado do přerušení NHL třetí nejlepší útok v celé soutěži, více než 236 gólů nastřílela jen Toronto (237) a Toronto (243).

Nejzajímavější gól Pekka Rinne předvedl, jak šikovný je s pukem • Foto Koláž: iSport.cz Pekka Rinne (Nashville) Napříč 31 arenami mohli fanoušci NHL vidět v dosavadním průběhu základní části 6637 případů, kdy puk přešel brankovou čáru. Jaký gól byl ale nejkrásnější? Babo, raď! Každopádně jen jednu branku nevstřelil hráč z pole. 10. ledna finský brankářský mazák Pekka Rinne zpečetil vítězství Nashvillu nad Chicagem 5:2 zásahem do prázdné klece a stal se dvanáctým gólmanem historie NHL, který něco podobného dokázal. Predators jsou navíc vůbec prvním klubem, který má mezi střelci dva brankáře. „Snažil jsem se to sledovat, ale Roman Josi a Nick Bonino se na mě řítili jako šílení. Je to splněný sen, tohle už asi nikdy nezažiju,“ zářil 37letý matador. NHL tak znovu viděla brankářský gól po více než šesti letech, naposledy skóroval 19. října 2013 Mike Smith z Phoenixu. VIDEO: Podívejte se na senzační gól Pekky Rinneho

Nejlepší brankář Dvojka Dallasu Anton Chudobin vyšroubovala svá numera během odchytaných 30 utkání na senzačních 93% a 2.22 obdrženého gólu na duel (třetí v NHL za Tuukkou Raskem a Jakem Allen). • Foto profimedia.cz Anton Chudobin (Dallas) Během svého působení v Carolině se tehdy zraněný Anton Chudobin vyznal novinářům ze zajímavé vášně. "Kvůli poraněnému kotníku jsem byl pořád doma a kupoval si Lego, abych alespoň nějakým způsobem ukrátil čas. Postavil jsem velký tahač na dálkové ovládání, zabralo mi to jen dvanáct hodin," rozprávěl s kamennou tváří o své stavitelské vášni. "Co jsem měl dělat jiného? Rodiče byli někde pryč, přátelé stejně tak, a doma nikdo nebyl, málem jsem se zabil nudou. Zda fungoval? Samozřejmě, nejsem žádný amatér. Všechno, co dělám, beru naprosto vážně," řekl Chudobin, kterého teď žurnalisté častují jiným dotazem. O dost příjemnějším: Jaké to je být nejlepším brankářem v NHL v procentuální úspěšnosti zákroků? Dvojka Dallasu vyšroubovala svá numera během odchytaných 30 utkání na senzačních 93% a 2.22 obdrženého gólu na duel (třetí v NHL za Tuukkou Raskem a Jakem Allen). Klobouk dolů, rodák z kazašského Usť-Kamenogorsku prožívá ve 33 letech životní sezonu.

Největší záhul Zkraje listopadu v domácí bitvě proti Torontu na Robina Lehnera letělo 57 střel, rodák z Göteborgu 53 zastavil a pomohl k výhře 5:4. • Foto profimedia.cz Robin Lehner (Chicago/Vegas) Platit ročně pět milionů dolarů brankáři, se kterým počítáte jako s dvojkou? Není to úlet, zbytečný ranec? V Chicagu, kam Robin Lehner zamířil krýt Corey Crawforda po loňské fantastické sezoně u Islanders (užší nominace na Vezina Trophy, zisk Bill Masterton Trophy za oddanost hokeji a společně s Němcem Thomasem Greissem i William M. Jennings Trophy) si to nemysleli. Než byl vyměněn do Vegas, odchytal Lehner za Blackhawks 33 zápasů a na jeden nezapomene. Zkraje listopadu v domácí bitvě proti Torontu na něj letělo 57 střel, rodák z Göteborgu 53 zastavil a pomohl k výhře 5:4. Ve větší permanenci žádný jiný brankář letos nebyl. "Něco takového už nikdy nechci zažít, nemohl jsem se ani nadechnout, jak jsem byl vyčerpaný," popsal náročnou lopotu Lehner.

Nejvytěžovanější muž V průměru hraje obránce Ottawy Thomas Chabot 26 minut na utkání. • Foto profimedia.cz Thomas Chabot (Ottawa) Hned tři nejdelší "ice-timey" sezony má na kontě obránce Ottawy Senators Thomas Chabot, který je o parník nejvytěžovanějším hráčem NHL. Libo malý prosincový důkaz? Proti Tampě odehrál 23letý Kanaďan 37:50 minuty, proti Nashvillu 33:49 a v utkání s Philadelphií 33:48. To byl panečku konec roku! V průměru hraje Chabot 26 minut na utkání. Z útočníků mají nejvyšší ice-time Leon Draisaitl z Edmontonu a Alexander Edler z Vancouveru (oba 22:37), což je ale řadí až na konec čtvrté desítky. Prim jednoznačně hrají zadáci včele s Chabotem.

Největší progres Hokejisté Vancouveru patří k nejpříjemnějším překvapením letošní základní části NHL. • Foto profimedia.cz Vancouver Canucks Jednoznačně nastal v Západní konferenci, konkrétně pak v Pacifické divizi! Ale u Vancouveru, nebo Edmontonu? Těžko soudit, oba mančafty hrály do minulého čtvrtka skvěle. Oilers útočili na druhou účast v play off za čtrnáct let, když měli na kontě 83 bodů a byli devátým nejlepším týmem v soutěži. Vloni při kompletní porci zápasů v základní části vydolovali bodů 79 a skončili na 25. místě. Proč tedy Canucks? Nemají ve svém středu hvězdy jako je Leon Draisaitl a Connor McDavid (dohromady 207 bodů) a 78 bodů za 69 utkání (vloni jich zvládli 81) je drželo v boji o druhou divokou kartu, kterou měl na Západě v moci se stejným počtem bodů Nashville. A navíc ukázali světu zázračného beka Quinna Hughese, který za 68 duelů nastřádal 8 branek a 45 asistencí. Produktivnější nováček v NHL na ledě v této sezoně nebruslil. Palec nahoru, díky za to!