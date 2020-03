Bere víc než Pasta, k respektu daleko. Koho NHL nejvíce podceňuje a proč? | iSport.cz

Kdo jsou borci, jež NHL dlouhodobě přehlíží a zasloužili by si větší kredit? • FOTO: koláž iSport.cz „Underrated“. Za tímto výrazem se schovávají muži ve stínu. Špičkoví hokejisté, jejichž přínos pro klub je neoddiskutovatelný, titulky novin ale plní s nepoměrně menší frekvencí než jejich hvězdní spoluhráči. Útočník Washingtonu Jakub Vrána, který si letos vytvořil zámořské maximum v počtu nastřílených branek, by mohl vyprávět. Kdo jsou další borci, jež NHL dlouhodobě přehlíží a zasloužili by si větší kredit? Žebříček nejpodceňovanějších hráčů přinesl uznávaný server NBC Sports. Kromě Vrány je v něm třeba potížista z Toronta, jednička draftu i kanadský talent, který ještě navýšil smrtící palebnou sílu Tampy Bay. TOP 7 šedým eminencím soutěže pak vládne panter/rekordman z Floridy.

7. Nico Hischier New Jersey Devils

21 let, útočník Jednička draftu má vždycky tvrdý chleba. Když si v roce 2017 v chicagském United Center nasadil Nico Hischier na hlavu kšiltovku s logem Devils, usmál se jen stydlivě. Tušil, že srovnání s Austonem Matthewsem a Connorem McDavidem, kteří ovládli drafty 2016 a 2015 a následně okamžitě raketově vystřelili, bude všudypřítomné. Rodák ze švýcarského Brigu se jejich výkonům asi nikdy nepřiblíží, přesto se snaží, 209 utkání v NHL přetavil ve 135 bodů (51+84). New Jersey letos prožilo bídnou základní část, Hischiera alespoň potěšil upgrade nováčkovského kontraktu, který podepsal už v říjnu. V Newarku za sedm let vydělá 50,75 milionů dolarů. To sice ani zdaleka není částka, na kterou si před ním přišli jeho vrstevníci Mitch Marner a Mikko Rantanen, přesto může být švýcarský útočník spokojený. Na výplatní pásce se mu objeví větší suma, než kterou dostává třeba aktuálně nejlepší střelec NHL David Pastrňák (6,66 milionů dolarů ročně vs. 7,25 milionu dolarů). Nico Hischier • Foto profimedia.cz

6. Jakub Vrána Washington Capitals

24 let, útočník Na levé paži má z divokých oslav titulu v roce 2018 vytetován obrázek Stanley Cupu. Šikovnost Vránových rukou to nepoznamenalo, naopak, v následujících dvou ročnících nasbíral v základní části nejprve 24 branek, aby se letos ještě o jednu zlepšil. Hned šest branek z rekordních 25 navíc bylo vítězných. A mohlo být ještě lépe, velká škoda, že pandemie koronaviru zastavila Washington na 69 utkáních z 82. Za 3,35 milionu dolarů za sezonu dostávají Capitals maximální porci muziky. Rodák z Prahy a čtvrtý nejproduktivnější člen soupisky má navíc klid na práci, když do kabiny vtrhnou novináři, obvykle míří ke kójím kapitána Alexandera Ovečkina, letos superproduktivního zadáka Johna Carlsona (69 utkání, 55 bodů), nebo Nicklase Bäckströma s T.J. Oshiem. Jakub Vrána • Foto profimedia.cz

5. Jaccob Slavin Carolina Hurricanes

25 let, obránce Amerického zadáka Caroliny užije i na sbírání bodů, letos se vybičoval na rekordních 36, gró jeho práce ale leží v defenzivě. Když je Jaccob Slavin na ledě, Carolina neinkasuje, více než jeho 30 kladných bodů ve statistice +/- v dosavadním průběhu základní části nasbírali jen Artemi Panarin z Rangers (+36) a coloradský Ryan Graves (+40). "Hráči soupeře mi často říkají, že nepotkali nikoho, proti komu by se jim tak těžko hrálo. Jaccob má 191 centimetrů, ale je obratný a má geniální předvídavost, což je vražedná kombinace," smekl před svým obráncem, ze kterého letos udělal asistenta kapitána, trenér Hurricanes Rod Brind'Amour. Jaccob Slavin • Foto profimedia.cz

4. John Klingberg Dallas Stars

27 let, obránce A další obránce, tentokrát z Dallasu. John Klingberg byl sice na draftu 2010 tažen na 131. pozici až jako pátá tužba vedení Stars, přednost dostali brankář Jack Campbell, Klingbergův krajan a také obránce Patrik Nemeth, a Alexové Guptill a Theriau (ani jeden v NHL nikdy nenastoupil), ale Dallas našel v haldě zeminy diamant. Odchovanec Frölundy za šest let skončil ve statistice pravdy jen jednou v záporných číslech a i díky jeho tvrdosti tým v základní části 2019/20 inkasoval jen 177 branek, což bylo druhé nejnižší číslo v NHL za Bostonem. Klingberg je navíc nesmírně platný při přesilových hrách, kde udělal 20 bodů ze svých 32. Stejně jako Slavin nosí na svém dresu "áčko", dvakrát skončil šestý v hlasování o Norris Trophy. John Klingberg • Foto profimedia.cz

3. Anthony Cirelli Tampa Bay Lightning

22 let, útočník Třetím rokem po sobě nastřílela Tampa v základní části nejvíce branek ze všech organizací v NHL. V ročníku 2017/18 to bylo 296 gólů, o rok později těžko uvěřitelných 325 (druhé Calgary jich mělo 289), letos zatím 245. Není se čemu divit, Nikita Kučerov, Steven Stamkos, Brayden Point, Alex Killorn, Ondřej Palát, to jsou panečku kanóni. A letos vyletěl další, kanadské mládě Anthony Cirelli. Rodák z Woodbridge v Ontariu v 68 utkáních posbíral 44 bodů, navíc přidal 28 kladných bodů, jen Brayden Point si vedl stejně zdatně. Ne nadarmo mu trenér Jon Cooper svěřil úlohu prvního centra. Vedení Lightning může pauzu vzniklou pandemií koronaviru využít k jednání o nové smlouvě, je jisté, že Cirelli už za nováčkovských 728 tisíc dolarů hrát určitě nebude. Anthony Cirelli • Foto profimedia.cz

2. William Nylander Toronto Maple Leafs

23 let, útočník Asi tuším, co vás hned napadá. Netěší se respektu? Proč také ano, může si za to sám! Bylo to největší téma podzimu 2018, podškrábne švédská hvězdička s organizací Toronta novou smlouvu, nebo si vytrucuje přestup jinam? Syn legendárního forvarda Michaela Nylandera nakonec s vedením podepsal šestiletý kontrakt na necelých sedm milionu dolarů ročně. Všem příznivcům Maple Leafs se ulevilo, Nylander je sice složitý, ale přesto geniální hráč, za 307 utkání v bílomodrém zapsal 221 kanadských bodů. Nač ho posílat pryč, ikdyž si coby fanda radši koupíte dres Austona Matthewse, Mitche Marnera nebo Johna Tavarese? „Dokud tu budu, vytrejdován nebude,“ má jasno GM Maple Leafs Kyle Dubas. William Nylander • Foto profimedia.cz