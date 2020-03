Hvězdy NHL řešily sezonu. Chceme až play off, sorry, vzkázal Ovečkin | iSport.cz

NHL vyhlásila přestávku 12. března, a to minimálně do 4. dubna. O tom, že se liga vzkřísí k tomuto datu, se dnes už nikomu nesní. Na neurčito byl odsunut vstupní draft i vyhlášení cen. Ale zatímco evropské země i KHL soutěže zrušily, za mořem se dál řeší, jak sezonu dokončit, až to zase půjde. „Nerozpakoval bych se začít rovnou play off,“ nadhodil Sidney Crosby. Alexander Ovečkin tento názor podpořil.

Nejlepší hokejová liga světa na pandemii koronaviru zareagovala včas, i díky tomu měla do včerejška jen tři nakažené. Dva případy se vyskytly v Ottawě, nově jeden v Coloradu. Nikdo však netuší, kdy tohle skončí. Hráči zůstali doma, udržují se, jak podmínky dovolí, protože sportoviště jsou zavřená. „Můžu trénovat, i když vlastně nevím, proč,“ povzdechl si obránce P.K. Subban, který se z New Jersey se přesunul se snoubenkou Lindsay Vonnovou do letního sídla v Los Angeles. „Dělám cviky ze staré školy. Třeba kliky,“ prozradil útočník Nick Foligno z Columbusu.

Oba se stali účastníky jedné z videokonferencí zprostředkovaných webem nhl.com. Během vůbec první vedle Foligna se Subbanem promlouvali Alexander Ovečkin a Anders Lee, do druhé se zapojili Sidney Crosby, Claude Giroux a bratři Jordan a Marc Staalové. Otázky jim kladl, případně tlumočil John Dellapina, bývalý hokejový reportér, jinak viceprezident NHL pro komunikaci.

Dva týdny po sehrání posledních ligových zápasů to znamenalo první příležitost kontaktu s okolním světem. Fanoušci mohli vidět, jak se hvězdy soutěže vyrovnávají s těžkou situací, co si myslí a jak jim hokej a atmosféra zápasů chybí, i jak by liga měla vypadat, až pandemie skončí.

Sidney Crosby už dřív naznačil, že by se po návratu k hokeji základní část NHL ani nemusela dohrávat, byť sám by pro tohle řešení tak úplně nebyl. „Nerozpakoval bych se začít rovnou play off. Ale spousta kluků se nachází v jiné situaci. Čím víc utkání, tím větší integrita. Chceme jich co nejvíc, jak jen to půjde,“ zmínil se kapitán Pittsburghu.

S přímým skokem do bojů o Stanley Cup souhlasí Alexander Ovečkin. „Pro nás by bylo lepší, kdyby play off začalo okamžitě. Nechceme hrát žádná utkání navíc,“ citovala ruského snajpra agentura AP. Washingtonu vede Metropolitní divizi před Philadelphií a Pittsburghem. Ale zatímco hráči jiných týmů na postupových pozicích mluvili během debaty na toto téma diplomaticky, Ovečkin šel znovu k věci: „Čím víc zápasů hrajeme, tím líp pro naše fanoušky a celky, které bojují o play off. Ale raději bych s ním začal hned. Sorry, kluci,“dodala ruská superstar.

Na druhou stranu, po zrušení zbytku základní části by Ovečkin ztratil šanci nastřílet 50 gólů, K dosažení této mety mu schází dvě trefy. Taky by se pozdržel jeho útok na historický rekord Wayna Gretzkyho. „Teď je důležité starat se o svoje rodiny a přátele. Musíme držet při sobě a společně to překonat,“ vyjádřil se.

Místy trochu stísněnou atmosféru odlehčily jiné výpovědi. Třeba když Claude Giroux líčil, jak se snažil umravnit spoluhráče při společných chatech. „Chtěl jsem je přimět, aby na FaceTimu mluvili normálně, ale nešlo to. Překřikovali jeden druhého,“ usmíval se. Taky prozradil, jak zabíjel nudu. „Pořídil jsem si Xbox a dvakrát si zahrál fotbal se Scottem Laughtonem. V obou zápasech mě porazil. Od té doby jsem se toho nedotkl,“ rozesmál všechny.

Crosbyho odrovnal i hláškou, že mu nechybí jeho podvádění na buly. „To je legrační. Chystal jsem se to samé říct o tobě,“ zubil se Crosby a dodal: „Moje záda si teď odpočinou od krosčeků, co mi rozdával Staalie (Marc Staal) před bránou. Jordan je zase velký, plete se do cesty všude.“

Ovečkin se zase zmínil, že nepostrádá Subbanovo osekávání. Nebo jak se vykecává s rozhodčími. „To mě uvádí k šílenství,“ přiznal. Foligno se s úsměvem svěřil, jak nesnáší Ovečkinův pověstný volej z levé strany. „Nechápu, jak někdo může nasázet tolik gólů, když stojí pořád na tom samém zatraceném místě.“ Bylo v tom i cosi uklidňujícího. Víra, že se podaří překonat virus, který všechno postavil mimo hru. A vlastně přání, aby se to zase podařilo vrátit.

