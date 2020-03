Nahoře bez! V bratrstvu neohrožených i jeden Čech: Přinutil mě tým | iSport.cz

Tihle borci jsou ohrožený druh. • FOTO: koláž iSport.cz Tihle borci jsou ohrožený druh. Ještě před dvaceti lety bylo plexisklo na helmě výjimkou, dnes je u hokejistů povinností. V NHL platí nařízení o jeho nošení už sedm sezon. Výjimku mají ti, kdo v lize debutovali před rokem 2013. Dnes už je jich ve slovutné lize pouze sedmnáct. Tvoří jakési bratrství. „Víme o sobě, asi bychom se všichni navzájem zvládli vyjmenovat,“ směje se Ryan O’Reilly. Zároveň spolu ale navzájem soupeří, kdo bude ten poslední „nahoře bez“. Stejně jako kdysi získal primát posledního mohykána Craig MacTavish, jenž byl posledním borcem v NHL bez helmy. Mezi šestnáctkou tvrďáků najdete i jednoho Čecha a Slováka.

Jamie Benn (Dallas) a Jordie Benn (Vancouver) Bratrská dvojice. Dlouho spolu váleli za Dallas, než se jejich cesty rozdělily. Slavnější je mladší Jamie, který je kapitánem Stars. Plexi oba odmítají. „Šíleně mi vadil kapající pot. Jen jsem se pohnul a už jsem neviděl,“ usmívá se. Že by někdy po pomůcce šáhli, odmítají. Jamie Benn • Foto Profimedia

Brian Boyle (Florida) Tenhle chlap je drsný už na pohled. Dva metry, 120 kilo, mohutný knír a drsný pohled. Boyle je ale oproti ostatním drsňákem na druhou. Mimo led totiž před časem vyhrál ten největší zápas, když porazil rakovinu a parádně se vrátil na led. Je mu 35 let, ale končit se ještě rozhodně nechystá. Bryan Boyle • Foto profimedia.cz

Zdeno Chára (Boston) Nejvyšší muž NHL. Obrovitý válečník a možná nejdrsnější chlap celé ligy. S plexisklem nehraje. Obličejový štít naposledy použil loni při finále Stanley Cupu, kdy měl zlomenou čelist. Ani tam však nehrál s plexisklem přes oči, ale pouze štítem kolem brady. Zdeno Chára • Foto Profimedia.cz

Ryan Getzlaf (Anaheim) Další mazák a kapitán. Getzlafovi je 34 let a šéfuje kabině Anaheimu. Plexisklo jeden čas nosil. „Bylo to v roce 2010, kdy jsem dostal pořádnou pecku do čela od Shanea Donea. Manželka mě pak přemlouvala, ať si to plexi přidělám. Nakonec jsem s tím dohrál sezonu, ale nedalo se to. Musel jsem to sundat. Teď už takhle kariéru dohraju,“ směje se muž, který je celou kariéru věrný Ducks. Ryan Getzlaf • Foto profimedia.cz

Zack Kassian (Edmonton) Patří k nejmladším v této vybrané společnosti. Kassianovi je 29 let, právě on může být tím, kdo bude v historii zapsaný jako poslední frajer, který bez plexiskla brázdil ledy NHL. Ač je stále mladý, svým drsným hokejovým stylem je „good old hockey player“. V aktuálním ročníku se však do tolika rvaček nepustil. Výjimkou budiž seřezání drzého Matthewa Tkachuka. V Oilers prožil nejlepší bodový rok kariéry. Zack Kassian • Foto Profimedia

Milan Lucic (Calgary) Kromě toho, že patří mezi nejpřeplacenější hráče ligy, má místo i mezi touhle partou. Když hrál před lety za Boston, na tréninky si plexi brával. Do zápasů však nikdy. „Tehdy se to bralo tak, že hráči se štítkem se nechtějí účastnit pěstních soubojů. Chtěl jsem dát najevo, že já kdekoho seřežu moc rád,“ culí se forvard Flames. Milan Lucic • Foto AP Photo/Mark J. Terrill

Ryan O’Reilly (St. Louis) Vítěz Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hráče loňského play off s plexisklem kariéru začínal. Po čase ho ale odložil. „Když jsem se s někým pobil, často jsem se o štítek pořezal, na rtech a na nose. Bez něho lépe vidím a nemusím řešit, že mi ve výhledu překáží pot z obličeje a vousů,“ popisoval výhody majitel bujného plnovousu. Ryan O’Reilly • Foto profimedia.cz

Roman Polák (Dallas) Jediný český zástupce v této vybrané společnosti tvrďáků. „Přinutili mě k tomu spoluhráči ještě v době, kdy jsem hrál za St. Louis. Normálně za mnou přišli a řekli: Prosím tě, Romane, s tím hokejem co hraješ, nemůžeš plexi nosit. Prý jsem ten, co to má na ledě bořit a s plexi vypadám fakt blbě. Musel jsem na popud spoluhráčů zapracovat na image drsňáka,“ řekl před časem v příběhu pro Bez frází. Roman Polák • Foto Profimedia.cz

Wayne Simmonds (New Jersey) Vybavuje se vám v hlavě obrázek Simmondse plexi před očima? Je to možné, ještě před rokem ho totiž nosil. Tak trochu povinně. „Nechtěl jsem ho, ale ve Flyers nám to nařídil manažer Ron Hextall,“ přiznal útočník. Po přestupu do New Jersey se okamžitě vrátil ke své původní identitě a umělohmotný kryt zahodil. Wayne Simmonds • Foto profimedia.cz

Joe Thornton (San Jose) Nikdo mu neřekne jinak než Jumbo Joe. Uměli byste si představit tohohle prošedivělého borce s ukrutným plnovousem s plexisklem? Snad to ani nejde. Když v roce 1997 v NHL tenhle bourák debutoval, nosila kryt pouze jedna čtvrtina hokejistů. Thornton k němu však ani postupem času nedošel. „A ani nedojdu,“ usmívá se 40letý sympaťák na sklonku kariéry. Joe Thornton • Foto AP Photo/Ben Margot

Zbylých šest statečných Zach Bogosian (Tampa Bay)

Deryk Engelland (Vegas)

Matt Martin (N.Y. Islanders)

Ryan Reaves (Vegas)

Andrew Shaw (Chicago)

Zack Smith (Chicago) Zbylou šestici tvrďáků tvoří převážně hráči, kterým není cizí ostrá fyzická hra na hraně pravidel, bitky a hity. Plexisklo by jim spíše překáželo. Třeba Martin s Reavesem každoročně vládnou NHL v počtu bodyčeků. Shaw, majitel dvou Stanley Cupů, je pak v 28 letech vůbec nejmladším borcem bez „visoru“. Premiéru v lize stihl o rok, aby se do výjimky vešel. Andrew Shaw • Foto profimedia.cz