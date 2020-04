McDavidův parťák je stále v kómatu. Manželka o tom, co viděla v nemocnici | iSport.cz

Colby Cave skončil kvůli krvácení do mozku na jednotce intenzivní péče. Lékaři v nemocnici v Torontu museli pětadvacetiletého útočníka uvést do umělého spánku. Informovali o tom zástupci klubu na sociálních sítích. • profimedia.cz

Cave si v posledních dnech stěžoval na silné bolesti hlavy, proto byl v úterý přijat na chirurgii nemocnice Sunnybrook v Torontu, kde lékařský štáb odhalil na CT hlavy krvácení do mozku.

„Na to ani nejsou slova. Nejvíc mě mate, že jde o mladého, zdravého sportovce. Takovým by se nic podobného stávat nemělo, ale Colby je válečník. Dostane se z toho,“ věří Caveův agent Jason Davidson.

Manželka Emily ve čtvrtek na Instagramu umístila dvě společné fotografie a přidala dojemný vzkaz.

„Vzbuď se prosím, vzbuď se! To je všechno, o co žádám, na co se neustále dokola ptám: Vzbudíš se? Potřebujeme zázrak. První noc jsme ho mohli já a Colbyho rodiče vidět alespoň přes sklo, tak jsme na něj mluvili skrz vysílačku. Teď už máme ale vstup do nemocnice zakázaný kvůli pravidlům ohledně COVID-19. Netušíme, kdy ho znovu uvidíme,“ napsala Emily a pokračovala.

"Sním o tom, že se tě zase budu moci dotknout, slyšet tvůj hlas, znovu tě políbit. Strašně tě miluju a mé srdce je bez mého nejlepšího přítele rozbito na milion kousků."

"Vždycky jsi na mě musel čekat, teď budu čekat já na tebe," slíbila Colbymu jeho manželka Emily. • Foto Instagram.com

V napětí a obavách dál zůstává i celý Edmonton, za který Cave v letošní sezoně odehrál jedenáct utkání a vstřelil jednu branku v zápase s Pittsburghem. „Je to skvělej kluk, obrovský bojovník, to mu v tomto zápase o život pomůže. Moc ho zklamalo, že musel z NHL do AHL, ale postavil se k tomu jako profík. I proto jsme ho pak zase vzali párkrát zpátky, jsem si jistý, že u nás ještě neřekl poslední slovo,“ nechal se v rozhovoru pro klubový slyšet klubový generální manažer Ken Holland.

"Je to devastující, ale myslím, že Colby je silný chlap, jeden z nejtvrdších, které jsem poznal, že to zvládne. Musí, pochází ze Saskatchewanu, drsný kraj, takže pokud to má někdo překonat, tak on," myslí si kapitán Oilers Connor McDavid, který ve čtvrtek prostřednictvím videa hovořil s novináři.

První otázka samozřejmě byla věnována právě Colbyho aktuální situaci.

Captain Connor doing a video conference with media this afternoon, discussing Colby Cave, #Oilers players contributing $100,000 in COVID-19 support, his #NHLDraft experience & much more. pic.twitter.com/prpEA2Nxvi — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 9, 2020

"Pořád na něj, Emily a celou rodinu myslím. Posílám jim pozitivní vibrace, nic jiného nemůžu dělat, vůbec si nedokážu představit, jak těžké to musí být. Colbyho jsem měl moc rád, byl to super kluk, věřím, že byl oblíbený v každé kabině, kde hrál," nechal se slyšet McDavid.

Update ke Caveově stavu vydalo ve čtvrtek společně i vedení Edmontonu a farmy Bakersfield Condors, když na Twitteru přineslo citaci rodiny. "Colby je stále v lékaři vyvolaném kómatu. To dává jeho mozku čas na uzdravení a odpočinek od všeho, čím si prošel. Děkujeme organizaci Oilers, celé hokejové komunitě, všem našim přátelům a vůbec všem, kteří nám projevili lásku a podporu. Stejně tak bychom chtěli poděkovat neurochirurgům i všem sestřičkám v nemocnici Sunnybrook, moc si vážíme všeho, co pro Colbyho děláte.“

The family of #Oilers & @Condors forward Colby Cave has provided an update on his status:



"Colby is still in a medically-induced coma. This is giving his brain time to heal & rest from all he's been through."https://t.co/DTBqnnEAZv — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 9, 2020

"Asi není žádný způsob, jak vyjádřit, jak moc mě to zasáhlo, budu se modlit dál a doufat, že to dobře dopadne," dodal McDavid.

"Čekám na tebe, Colby. Vždycky jsem tě nechávala čekat já. Když jsme měli vyrazit na rande, když si na mě čekal u oltáře, když jsem se oblékala, když jsem nevěděla, co si objednat k jídlu. Chester tě nechával čekat, než se venku v mizerném počasí vyčůral. A mohla bych pokračovat do nekonečna. Teď je řada na nás, budeme čekat tak dlouho, jak to bude potřeba. Jsem hrdá na to, že jsem tvá manželka," napsala Emily.

„Miluji tě, vždycky budu!“