Parťák McDavida bojuje o život. Prosím o zázrak, pláče manželka i celá NHL | iSport.cz

Lékaři v nemocnici v Torontu museli pětadvacetiletého útočníka uvést v úterý do umělého spánku. Informovali o tom zástupci klubu na sociálních sítích.

„Uplynulá noc a dnešek byly nejhoršími dny v mém životě. Colby je právě na operačním sále a doktoři bojují, aby zůstal naživu. Potřebuje zázrak. Prosím, modlete se za mého manžela a nejlepšího přítele,“ napsala na Instagram zdevastovaná manželka Emily.

Během úterní noci Oilers vydali ke Caveově stavu update. „Colby se na chirurgii v nemocnici Sunnybrook podrobil operaci, během které lékaři odstranili koloidní cystu, která tlačila na mozek. Dál zůstává v lékařsky indukovaném kómatu,“ tweetovalo vedení Edmontonu.

UPDATE: #Oilers & @Condors forward Colby Cave is out of emergency surgery at Sunnybrook Hospital in Toronto. Doctors removed a colloid cyst that was causing pressure on his brain. He remains in a medically-induced coma. Emily & his family ask for continued thoughts & prayers. — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 7, 2020

„Jsem s tebou, Cavere, bojuj,“ napsal ke společné fotce s Cavem kapitán Olejářů a jedna z největších hvězd NHL Connor McDavid. Do „stories“ stejné sociální platformy umístil společnou momentku i lídr kanadského bodování Leon Draisaitl.

Bojuj! Hvězdný útočník Edmontonu Connor McDavid drží svému spoluhráči pěsti • Foto instagram.com

Caveův agent Jason Davidson napsal pro The Canadian Press, že krvácení do mozku nemá nic společné s virem COVID-19.

K přání brzkého zotavení se přidala celá NHL. „Hodně síly, Colby,“ napsali Los Angeles Kings na svůj oficiální Twitter. „Naše myšlenky jsou s Colbym i celou jeho rodinou,“ dodal Montreal. Stejný status uveřejnila i hráčská asociace NHLPA.

Brankář Vegas Golden Knights Robin Lehner postoval výmluvný obrázek se sepnutýma rukama. „Myslíme na našeho chlapce Cavera v těchto šílených časech. Každý posíláme sílu tobě, manželce Emily a celé rodině, všichni bývalí i současní spoluhráči stojí za tebou,“ napsal kapitán farmy Edmontonu Bakersfield Condors Keegan Love.

Thinking of our boy Caver in these tough times. Everyone send your strength and prayers to him, his wife Emily, and his family. Teammates past and present are all thinking of you guys! 💙🧡 https://t.co/RnD7rTFcqV — Keegan Lowe (@klowe4) April 7, 2020

„Colby je úžasný člověk, buď silný, zvládneš to,“ nabádal na Twitteru i majitel 844 startů v NHL Sam Gagner, který přes svým únorovým trejdem do Detroitu působil v letošní sezoně v prvním týmu Edmontonu i na farmě, kde s Cavem seděl v jedné kabině.

Před přerušením sezony rodák z North Battlefordu v NHL jedenáct zápasů za Oilers, na farmě v Bakersfieldu nastoupil ke 44 duelům. Celkem má v NHL v dresu Bostonu, který ho v roce 2015 angažoval jako nedraftovaného hráče, a Edmontonu na kontě 67 utkání. Do statistik si zapsal devět bodů za čtyři góly a pět asistencí.

Zatím poslední, a notně krásný gól vstřelil Cave 2. listopadu proti Pittsburghu. Snad brzy přijdou další!