Kane, švýcarská jistota nebo kandidát na Vezinu. TOP hráči Centrální divize | iSport.cz

Každý z týmů na někom stojí. Ať už to je výtečný gólman, zadák hrající v utkání přes dvacet minut, nebo kanonýr, který v klíčové chvíli rozsvítí červené světlo. Protože je sezona v NHL přerušená a její dohrání zatím zůstává v nedohlednu, je čas se podívat, na koho spoléhá každý z týmů. Vybrali jsme nejlepšího hráče z každé organizace na základě výkonů z tohoto ročníku. Tentokrát se podíváme do Centrální divize!

Lídr a kapitán. Na ledě tráví přes 24 minut na zápas. Řídí přesilovku, brání v oslabení. Není činnost, která by Pietrangelovi nešla. Minulé léto zvedl nad hlavu Stanley Cup a hodně se snažil, aby se i v tomto ročníku parta s notou na dresu dostala co nejdál. Blues šlapali, fyzickým hokejem ničili soupeře. I díky notnému příspěvku od kapitána.

Jeden z trojice, která přichází v úvahu pro zisk trofeje o nejužitečnějšího hráče. MacKinnon znovu vyrostl. Ve chvílích, kdy byli Avalanche ničeni zraněními, kapitán ukázal svou sílu. V tu chvíli hrál nejlepší hokej a byl to on, kdo zařídil, aby Colorado nespadlo z předních pozic. Dominantní sezona!

Winnipeg - Connor Hellebuyck

brankář

31 vítězství

2.57 gólů na zápas

92.2% úspěšnost zásahů

Ani Wheeler, ani Scheifele. Nejlepším hráčem Jets se stal Connor Hellebuyck. Jeho skvělé výkony ho v době přerušení soutěže dokonce katapultovali do pozice jednoho z favoritů pro zisk trofeje o nejlepšího brankáře. Za slabou obranou dělal, co mohl, aby Winnipeg udržet v boji o play off. Je to hlavně zásluha Hellebuycka, že jsou Jets na postupových příčkách.