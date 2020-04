Rival útočí na Ritticha: Umím být nejlepší v NHL. Odejde z Calgary? | iSport.cz

Rittich a Talbot mají hodně společného. Jsou podobně vysocí, lapačku nosí na levé ruce, vedení Flames jim na účet posílá na dolar stejnou gáži. A oba si navzájem dokážou projevit úctu.

"Strašně mě láká kooperace s Davidem. Budeme se zlepšovat navzájem každý den. Takový restart přesně potřebuji," juchal Talbot, když ho Calgary v červenci přivedlo z Philadelphie na uvolněný flek vzniklý odchodem Mike Smithe.

Pravdu děl, nový začátek potřeboval jako sůl, vloni z 35 utkání za Flyers a Oilers slavil výhru jen v 11 případech. Bída, viďte. Ale abychom byli spravedliví, tak v ročnících 2016/17 a 2017/18 zapsal v součtu 73 vítězství, což byl čtvrtý nejlepší počin ze všech maskovaných mužů v NHL.

"Prožil složitý rok. Ale v Edmontonu byl čtyři roky jedničkou, v Rangers se učil od Henrika Lundqvista, je to vynikající gólman," vrátil mu kompliment Rittich. Jenže jak káže otřepaná fráze: chytat může jenom jeden!

V prvních pěti utkáních ročníku 2019/20 nepustil rodák z Jihlavy o pět let staršího rivala do branky ani na minutu, do 1. ledna nabruslil do brankoviště 32x ze 42 utkání. Lapal výborně, nebylo třeba sahat do fungujícího stroje. Po Novém roce ale přišel útlum a Talbot měl navrch. Nikoliv v minutáži, ale optikou výkonů. A to výrazně, úžasná bilance 9-3-1 s brankovým průměrem 2.55 a úspěšností zákroků 92.3% zválcovala Rittichova numera (7-7-1, 3.36 a 89.5%), 12. března ale COVID-19 soutěž zastavil.

David Rittich v objetí s Camem Talbotem. Vydrží jejich spojení, nebo bude muset vedení Flames přivést českému brankáři nového parťáka? • Foto profimedia.cz

Calgary v té době sedělo se 79 body na sedmém místě Západní konference a odráželo zuřivé ataky pod ním umístěné Minnesoty, Nashvillu a Vancouveru. Do konce základní části měli Flames odehrát ještě dvanáct zápasů.

"Mým cílem bylo ukázat celé NHL, že minulá sezona byla náhoda. Že stále mám na to, abych byl první brankář. A teď tu stojím a můžu říci, že se to povedlo," nechal se slyšet v rozhovoru pro Sportsnet sebevědomý Talbot, který má u Flames podepsaný jednoletý kontrakt na 2.75 milionu dolarů.

"Chtěl jsem to tak, plánoval jsem takový rok vykoupení. Věděl jsem, že když půjdu do sezony zdravý, vrátím se do své bývalé formy. A moje statistiky ukazují, že stále mohu být jedním z nejlepších brankářů v lize," pochválil se Talbot a dál pokračoval.

"Myslím se, že bych měl dostat šanci být jednička, což si nejsem jistý, že se letos stalo. Vím, že trenéři chtěli vidět, jak to půjde s Rittichem, ale já nezoufal, byl jsem přesvědčený, že můj čas přijde. Ukázal jsem myslím výmluvně, že tu tíhu unesu. Samozřejmě bych rád chytal více utkání, než si vytížení spravedlivě půlit, ale budiž. Beru to jako postupný krok na své cestě nápravy."

"I think my record shows that when I’m healthy and on top of my game I can be one of the best in the league.”



While @NHLFlames fans and management would love to see Cam Talbot return, he's earned the chance to explore his options.



(Via @EricFrancis)https://t.co/vIwJAO7aJH