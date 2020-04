Bitva legend! Gretzky vyzval Ovečkina a chce vyhrát. Rus je spíš na střílečky | iSport.cz

Na ledě se nikdy nepotkali. Gretzky ukončil kariéru v roce 1999, Ovečkin vstoupil do NHL až o šest let později. I tak k sobě mají blízko. Před posledními pár roky Rusovy kariéry se začíná otřásat jeden z Gretzkyho zdánlivě nepřekonatelných rekordů v počtu gólů za kariéru.

Gretzky jich má 894, Ovečkin je aktuálně na metě s číslem 706.

„O rekordu se mluví tolik, že je mezi mnou a Alexem pěkné spojení. Napadlo mě, že bychom mohli udělat něco, co by lidé mohli sledovat a pomoct získat peníze pro ty, kteří je potřebují,“ zmínil 59letý Kanaďan i charitativní podtext celé akce. Fanoušci budou moct během sledování posílat dary a veškerý výtěžek poputuje na pomoc v boji proti COVID-19.

Vztah mezi střeleckým rekordmanem a zřejmě největším kanonýrem všech dob Ovečkinem je velmi zajímavý. „Vždy jsme v kontaktu. Nezáleží na tom, jestli přijde milník, vždy se ke mně hlásí a gratuluje. Před mým sedmistým gólem jsem byl trochu dole a on mi poslal zprávu: ‚Nedělej si s tím starosti. Přijde to.‘ Bylo to od něj hezké. Je to skvělý člověk a mít s The Great One takový vztah pro mě hodně znamená,“ nechal se slyšet Ovečkin pro Washington Post.

Vzájemná bitva se odehraje na Xbox One. Diváci neuvidí jen jeden zápas, ale minimálně dva, jelikož se bude hrát na dva vítězné zápasy. Ovečkin pochopitelně nastoupí za Washington, Gretzky za Edmonton. Nebudou hrát ale sami, Gretzkyho spoluhráčem bude jeho 19letý syn Tristan. S kapitánem Capitals pak nastoupí John „JohnWayne“ Casagranda, první esportový hráč, který podepsal smlouvu s týmem NHL, a finalista loňského NHL Gaming mistrovství světa.

Pomoc se zřejmě bude hodit. Fanoušky totiž zmítá zvědavost, jak na tom hokejové legendy budou s ovladačem. Gretzky se nechal slyšet, že si nejnovější díl série NHL zahrál jen párkrát, Ovie je zase spíš na střílečky typu Call of Duty nebo Fortnite. „Je zřejmé, že jsme o trochu lepší, když máme brusle a v rukách hokejku, než když máme ovladače, ale o to nejde,“ dodal Gretzky s úsměvem.

„Jde spíš o pomoc lidem, kteří mají méně štěstí. A zároveň umožnit fanouškům si užít večer s námi. Bude to zábavný večer pro dobrou věc. Nechceme tím nahrazovat NHL, protože všichni chceme vidět chlapy jako Alexe, Sidneyho (Crosbyho) či (Connora) McDavida zpátky na ledě. Jen to opravdu fanoušky vzrušuje,“ zdůraznil Gretzky.

To však neznamená, že legendární útočník nebude chtít Ovečkina porazit. „Můj táta vždy říkal: ‚Pokud jdeš hrát, měl bys taky vyhrát,‘“ prozradil The Great One.

A co Ovie? Nenechá si zahrát dvouletého syna Sergeje, díky němuž přišel nápad na speciální virtuální bitvu? „V té době bude spát, protože už bude pozdě,“ zmínil 34letý Rus, že i on se nebude chtít nechat zahanbit.

The Great One vs. The Great Eight Showcase, jak zní kompletní název akce, startuje v noci ze středy na čtvrtek (2:00 SEČ). Stream bude k dispozici na oficiálním Twitch kanálu Washington Capitals.