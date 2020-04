Život NHL v nadsázce: Marchand píše Ovimu ke grilu. A co pan dokonalý? | iSport.cz

Co asi v karanténě dělají Sidney Crosby, Brad Marchand a Alexandr Ovečkin? • FOTO: koláž iSport.cz Hráči NHL jsou doma, mají individuální program. Mají noty na sobě pracovat tak, aby nezakrněli a byli připraveni naskočit zpátky na led, kdyby se zase začalo hrát. Absolvují videokonference, vyprávějí o těžké karanténě, jak jim chybí led a spoluhráči. My jsme se pokusili sestavit týdenní program jednotlivých osobností zámořské ligy, tří hvězd a jednoho manažera. Pozor, úplně vážně ho neberte. Je tam lehká nadsázka...

PONDĚLÍ Brad Marchand, útočník Bostonu, provokatér

Ještě za tmy rychle vyběhne vysypat na silnici před dům připínáky. Vyšplhá na sloup se semaforem, otočí šipky, které ukazují která ulice je která. Má samozřejmě roušku a tep drží na 145. Taková lehká procházka za odměnu, aby nevypadl z kondice. Sidney Crosby, kapitán Pittsburghu, pan dokonalý

Tři a půl hodiny sjíždí slalom Jaromíra Jágra z finále 1992 proti Chicagu. Maluje si ho do tabletu, plánuje, jak celou akci musí naučit spoluhráče Guentzela. A jasně, taky ho donutí, ať nosí dlouhou deku až na záda. Na nůžky a kadeřníka ať zapomene. Alexander Ovečkin, kapitán Washingtonu, bezstarostný střelec

Vstává v jednu odpoledne. Ta karanténa je fakt náročná věc. Vezme hokejky, třicet puků. Dvacet sedm jich za barákem nasází pod břevno, jen tři vedle. Jo, pořád to tam je. Kolik by jich asi nasypali Pastrňák a Matthews? Co, mládenci? A týden na hokejku nemusí hrábnout. Kyle Dubas, generální manažer Toronta, ustaraný šéf klubu

Je mu dobře. Už víc jak měsíc nepotkal fanouška Maple Leafs, který by mu vynadal. Karanténa není úplně špatná věc. Možná nastala doba napsat vedení NHL dopis, jestli by nešlo hrát každý rok tak od prosince bez diváků. Všichni by se mohli aspoň soustředit na hokej. Kdo ty lidi potřebuje? Co v karanténě asi dělá Brad Marchand? Na snímku v souboji s Tomášem Plekancem • Foto Profimedia.cz

ÚTERÝ Brad Marchand, útočník Bostonu, provokatér

Tři dřepy a sprint do koupelny. Oblíznout zrcadlo a zpátky. Znovu. Tři dřepy a sprint do koupelny, oblíznout zrcadlo... Příprava na play off jede v plném proudu. Ale není spokojený, příště si na zrcadlo nalepí aspoň fotku Ovečkina. Ať to má trochu grády. Sidney Crosby, kapitán Pittsburghu, pan dokonalý

Přerovnává pásky na omotávání hokejek podle data výroby. Všech 4 589 kusů seřadí do komínků. Uf, to byl ale den. Alexander Ovečkin, kapitán Washingtonu, bezstarostný střelec

Pozitivní je, že v mrazáku je pořád dost masa na grilování i piva, když nemůže dorazit Tom Wilson. A taky nikdo nezkoumá krabice s pracím práškem, jestli to bílé je opravdu prášek na praní, když nezazvoní Jevgenij Kuzněcov. Jo, ale je to nuda. Nuda! Kyle Dubas, generální manažer Toronta, ustaraný šéf klubu

Znovu přemýšlí, že by měl být aspoň trochu jako starý pan Lamoriello. Zase si vzpomněl na Matthewsův knír. Horší je už snad jen představa, že by vyhrál Stanley Cup dřív Montreal než Toronto. Brrr. Až přijde do kabiny, nařídí, že plnovous ano, ošklivá východoněmecká řidítka pod nosem NE. Jak tráví karanténu Sidney Crosby? • Foto Profimedia.cz

STŘEDA Brad Marchand, útočník Bostonu, provokatér

Zjistil adresu, kde bydlí Ovečkin. Je čas mu poslat dopis. Vytiskne selfie s Davidem Pastrňákem a škrábe věnování. „Jaký je to pocit, když víš, že je tady někdo mladší, rychlejší a s krásnějším spoluhráčem? A ty víš, že on tě brzo přejede? Tvůj Brad. Pusu. A nečum“ Sidney Crosby, kapitán Pittsburghu, pan dokonalý

Ve středu se leští trofeje. Tři prsteny za výhru ve Stanley Cupu, dvě olympijská zlata, pár těch individuálních trofejí... Nezdá se to, ale celé odpoledne to zabere. Každou relikvii vezmete do ruky, pomazlíte se s ní, vzpomenete na velký příběh, který ji za ní je, otřete, v místnosti nastavíte znovu teplotu na 19 stupňů, neděláte rychlé pohyby a pomalu odcházíte. Alexander Ovečkin, kapitán Washingtonu, bezstarostný střelec

Nepamatuje si, kdo mu to říkal, ale prý se ve středu čistí trofeje. Všechny Maurice Richard Trophy naházel do vany, osprchoval, dal zpátky. Za dvacet minut hotovo. Dáte si steak? Kyle Dubas, generální manažer Toronta, ustaraný šéf klubu

Na instagramu mu napsal Justin Bieber. Že prý by spolu mohli natočit přes web kameru takové sranda video. Justin vytáhne ze skříně dres mužstev NHL, které už měl někdy na sobě a on bude hádat kluby. Dubas dělá, že si zprávu nepřečetl. Kapitán Washingtonu Alexandr Ovečkin se chystá vypálit svou pověstnou dělovou ránu • Foto profimedia.cz

ČTVRTEK Brad Marchand, útočník Bostonu, provokatér

Je to tady, filmový čtvrtek! Takže začíná „Hanebnými pancharty“ od Tarantina a když po dvou a půl hodinách jde pro kafe, naštvaně praští do dveří. Tady měl mít roli! Pak si střihne western „Hodný, zlý a ošklivý“. Jo, to byl taky dobrý útok. No a celý večer se pak učí šílený úsměv Hannibala Lectera. Může se hodit. Sidney Crosby, kapitán Pittsburghu, pan dokonalý

Dnes se mu zdálo o notýsku Mikea Babcocka z olympiády v Soči. Pořád si tam něco maloval. Co to asi bylo? Svěřil se s tím Malkinovi, že tohle ho opravdu hodně trápí. Chtěl by to vědět. Alexander Ovečkin, kapitán Washingtonu, bezstarostný střelec

Je 2:37 ráno a v nočním stolku mu zazvoní červený telefon. Hokejista hned vyskočí do pozoru a posílá přes WhatsApp vzdušné polibky pro Vladimira Vladmiroviče. Nehudrá, telefon od Putina se zvedá vždycky. „Ano, všechno v pořádku, jsem fit, žádná nemoc“ hlásí. „Dobře Sašo, můžeš jít zase spát. Voláme si zase za týden kolem půl desáté moskevského času, když se vracím z lovu medvědů.“ uslyší v přístroji. Kyle Dubas, generální manažer Toronta, ustaraný šéf klubu

Zkouší podle pravděpodobnosti vypočítat, kdy Maple Leafs vyhrají Stanley Cup. Čísla ukázala, že v roce 2046. Sakra. Jak by mohl uvažovat manažer Toronta Kyle Dubas? • Foto Reuters / Nick Turchiaro-USA TODAY Sports

PÁTEK Brad Marchand, útočník Bostonu, provokatér

Pořádná akce prostě chybí. Kolem oběda nakopl robotický vysavač, který vyjel z pod gauče (samozřejmě zezadu, aby ho neviděl žádný senzor). Sidney Crosby, kapitán Pittsburghu, pan dokonalý

Pípla mu zpráva od Malkina. Prý v Česku běžel takový jeden film, nějaký „Okresní přebor“. Tam taky kapitán chtěl vidět trenérův notýsek a byl hodně zklamaný, když spatřil nákres Pepíka Hnátka. Radí mu, ať po Babcockových záznamech nepátrá. Crosby hned našel film, pustil ho a nechápe Čechy. Vždyť je to jasné postavení bránící čtyřky na oslabení. Alexander Ovečkin, kapitán Washingtonu, bezstarostný střelec

Přišla mu pošta. Z Bostonu... Kouká na fotku Pastrňáka s Marchandem a nějakou čmáranici, která se těžko luští. Pak vytočil číslo spoluhráče Wilsona: „Ty, Tome, nerozmačkal bys mi jednoho červa? Jedno jak. Ale až příště nastoupíme s Bostonem, chci ho vidět brečet. Jo, pokutu za tebe zaplatím.“ Kyle Dubas, generální manažer Toronta, ustaraný šéf klubu

Babcock byl v šatně Maple Leafs jak diktátor, toho už v životě vidět nechce. Současný kouč Sheldon Keefe zase působí, že by se lekl i Mickey Mouse. Sakra! Spoluhráč Davida Pastrňáka Brad Marchand je známý provokatér • Foto Profimedia

SOBOTA Brad Marchand, útočník Bostonu, provokatér

Začal dělat pořádek v šatní skříni. Našel svůj první převlek, ve kterém šel na dětský karneval. Černý plášť, helma... Jasně, to je starý dobrý Darth Wader! A pak je tady rukavice, kterou vyrobil z nožů, když mu bylo sedm. Podruhé chtěl jít za Freddyho Kruegera. Nechápe, že mu rodiče dali stopku na dalších pět karnevalů. Sidney Crosby, kapitán Pittsburghu, pan dokonalý

Dnes volal patnáctkrát trenérovi. Přišel na to, jak být efektivní při přesilovce, celý den ji ladil. Poslední tři hovory mu tedy zvedla už jen madam Sullivanová, ale prý manželovi všechno vyřídí. Alexander Ovečkin, kapitán Washingtonu, bezstarostný střelec

Velká rodinná hádka! Přemluvil manželku, aby se postavila do brány. Pálit jen na prázdnou bránu a terče není ono. Slibuje, že bude dávat jen lehké střely. Jenže Anastasia si o přestávce měřila pas a zakřičela na manžela, že 63 (centimetrů), on rozzuřeně vypálil puk na hlavu. No uznejte, Marchanda mu nikdo připomínat nebude... Tohle číslo neměla říkat, neměla. Kyle Dubas, generální manažer Toronta, ustaraný šéf klubu

Poprvé od chvíle, co NHL vyhlásila pauzu, se podíval na to, jak vypadá obrana Maple Leafs. Vzal to podle abecedy. Barrie, Ceci... Uf, pak si šel píchnout do ukazováčku kružítko. Pro uklidnění. Sakra, sakra, sakra! Volá si Alexandr Ovečkin v karanténě s Vladimírem Putinem? • Foto Profimedia.cz