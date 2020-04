Colby Cave zemřel: Když pláče i Gretzky. Jaký je příběh zesnulého hokejisty? | iSport.cz

"Nikdy tě už neuvidím. Nikdy se tě nedotknu. Už nikdy tě nebudu držet v náručí. Ta bolest je nesnesitelná," napsala na instagram zničená Emily Caveová. Život jejího manžela Colbyho, talentovaného hokejisty Edmontonu, vyhasl v sobotu ve věku pouhých 25 let, kanadský útočník se z kómatu, do kterého ho uvedli lékaři kvůli krvácení do mozku, neprobral. O smrti už bylo napsáno dost, jaký byl život Colby Cavea? Jak to, že ve své době došel většího uznání než elitní bek Bostonu Jake DeBrusk? A co na tragédii říkal legendární Wayne Gretzky?

Truchlící rodině během soboty kondolovaly krom Bostonu a Edmontonu, v jejichž dresu Cave zapsal v NHL 67 startů, snad všechny organizace v NHL, dojemná slova zazněla i z úst komisaře soutěže Gary Bettmana. Tesknil David Pastrňák, kapitán Oilers Connor McDavid, zkrátka všichni.

„Jednou Medvěd, navždy Medvěd. Jednou Olejář, navždy Olejář,“ napsalo shodně na své sociální sítě vedení Bruins a Oilers. „Vždycky, když přišel k nám do šatny, byl plný energie. Nálada hned stoupla o několik procent,“ vyznal se McDavid.

Ryšavý útočník, který byl vášnivým fanouškem seriálu z produkce Netlix Peaky Blinders (Gangy z Birminghamu), se na všech adresách těšil díky své srdečnosti maximální oblibě. „Skoro jako by to ani nebyl profesionální hokejista. Byl starostlivý, přemýšlivý, vždycky se staral o blaho týmu a svých spoluhráčů víc než o svůj vlastní klid a pohodu. Byl jednoduše fenomenální, bude mi strašně chybět,“ přidal postřeh ke Caveově naturelu kouč farmy Edmontonu Bakersfield Condors Jay Woodcroft.

V podobném duchu promluvil na Twitteru i jindy zdrženlivý Wayne Gretzky. „Byl to úžasný hokejista se zářnou budoucností. Ještě lepší to ale byl člověk. Mě i manželku Janet zpráva o jeho smrti hluboce zasáhla,“ napsal vítěz čtyř Stanley Cupů s Edmontonem a autor 2857 bodů v NHL.

Janet and I are so sad to hear of Colby’s passing. He was a wonderful hockey player with a bright future, but an even better person. Our thoughts and prayers are with his wife Emily and his entire family. 🙏 — Wayne Gretzky (@WayneGretzky) April 11, 2020

„Jeho úsměv byl nakažlivý. I když se prohrálo, a vy jste se podívali v kabině na místo, kde sedával, a viděli jste, že se usmívá, hned jste věděli, že všechno bude dobré,“ vzpomínal na svého svěřence Mark Lamb, který Cavea vedl ve Swift Current Broncos ve WHL.

„Byl to ideální hráč, ochotný udělat na ledě cokoliv, co jsem mu nařídil. Byl to skutečný lídr, kluci za ním šli. Navíc dával spousty gólů, byl naším nejlepším hráčem na vhazování, uměl bránit i útočit. Byl jednoduše tím nejkomplexnějším hokejistou, proto jsme ho dvakrát zvolili za MVP Broncos,“ dodal Lamb, který měl s Cavem podobný životní příběh.

Oba vyrůstali na farmě rodičů v drsném Saskatchewanu, Cave v městečku Battleford, Lamb o 400 kilometrů dále v Ponteixu. „Často jsme se tomu smáli, byli jsme vděční našim rodičům, že nás pustili do světa a nechtěli, abychom se oháněli vidlema a starali se o dobytek. Pochopili, že hokej milujeme a maximálně nás v něm podporovali,“ vyprávěl pro Sportsnet.ca Lamb, který v NHL odbruslil za Oilers, Calgary, Detroit, Ottawu, Philadelphii a Montreal 403 utkání.

V kabině Broncos vedle Cavea sedával i v současnosti jeden z nejslibnějších obránců NHL Jake DeBrusk. „Jake byl o dva roky mladší, už v té době to byl vynikající hráč, ale když jsem měl volit kapitána týmu, Colby byl pro mě vždycky první volba, proto dva roky u nás nosil „céčko“ právě on,“ dodal Lamb.

Colby Cave (†25) nastoupil ke 44 duelům za farmářský tým Edmontonu. • Foto twitter.com

„Byl jsem strašně rád a vděčný, že Colby byl mým kapitánem, lepší vzor jsem si nemohl přát. Byl to lídr, vždycky uměl vhodně zvolit slova, jak po výhře, tak po prohře. Byl to neskutečný moment, když jsme si pak společně zahráli za Boston. Když pak za nás vstřelil svůj první gól v NHL, byl jsem skutečně dojatý, strašně jsem mu to přál,“ dodal na adresu svého přítele a nedraftovaného útočníka, který v NHL debutoval 21. prosince 2017 proti Winnipegu, DeBrusk.

Svůj první gól vstřelil Cave proti Montrealu za záda hvězdného brankáře Carey Price ve vyprodaném Bell Centre. „Široký úsměv, obrovské vzrušení ve tváři. Takhle slavil své branky už od juniorů, vždycky se radoval i za ostatní, ale když se prosadil sám, uměl si to užít. Na farmě v Bakersfieldu jsme vedle sebe sedávali při tripech v autobuse, moc rád na tu branku vzpomínal. Byl to úžasný kluk, který se pro všechny rozkrájel,“ nechal se slyšet kapitán Condros Keegan Lowe.

Colby Cave's first NHL goal. We will never forget. pic.twitter.com/Ff0uB5SmYf — NHL (@NHL) April 11, 2020

Nikdy nic nedostal zadarmo. Jako každý ze Saskatchewanu

Za Bruins Cave přidal ještě 14 utkání včetně duelu pod otevřeným nebem Winter Classic z ledna 2019 proti Chicagu, než si ho osvojil Edmonton. „Měl to těžké, trávil spousty času na cestách odloučený od své manželky. Hrál dobře, místo v prvním týmu by si zasloužil, ale pokaždé, když se někdo zraněný uzdravil, zase musel na farmu. Navzdory tomu byl pořád pozitivní, dělal vtipy na všechny, kteří nepocházeli ze Saskatchewanu, což samozřejmě byli skoro všichni,“ přidal vzpomínku obránce Oilers Matt Benning, kterého stejně jako Cavea draftovali do WHL ve stejném roce Kootenay Ice.

„Colby byl vybrán v prvním kole, já ve druhém. Vždycky byl lepší, ale prosadit se v NHL na pozici útočníka je těžší, než když jste bek jako já,„ dodal Benning, který se v prvním týmu Edmontonu drží už čtvrtou sezonu.

„Jako trenér se vždycky, když teče do bot, koukáte dolů na střídačku a přemýšlíte, koho tam pošlete. Chcete někoho, kdo tým nabudí, kdo se vydá úplně ze všeho. Colby přesně takový byl. Stejně jako já pocházel ze Saskatchewnu, z kraje, kde si musíte všechno vydřít. Žil svůj sen, nikdo mu nic nedal zadarmo. V mém srdci zůstane velká díra,“ popsal svůj zármutek hlavní kouč Oilers Dave Tippett.

„Colbyho smrt je další tragédie pro hokej v Saskatchewanu, jistě se pomatujete nehodu autobusu juniorského týmu Humboldt Broncos, během které zemřelo 16 lidí,“ vzpomenul Lamb dva roky starou tragédii.

Srdcervoucí komentáře ke Caveově úmrtí zazněly i z úst nejmilovanějších osob, sestry Taylor a manželky Emily. „Pouto mezi bratrem a sestrou je výjimečné, neměnné v závislosti na čase, nebo vzdálenosti. Je to nejčistší přátelství, které jsem v životě měla. Navždy budeš můj anděl, Colbe,“ napsala na Twitter Caveova maldší sestra.

The bond between a brother and sister is a special one. It remains unchanged by time and distance and is the purest form of friendship I’ve ever had. You will now, and forever, be my special angel Colb💙 pic.twitter.com/WsbmDrP2BD — Taylor Cave (@tcave9) April 11, 2020

„Jsi a vždy budeš můj hrdina, ta nejlepší věc, která se mi v životě stala. Nikdy by mě nenapadlo, že se stanu vdovou před prvním výročím naší svatby. Každá buňka mého těla je bez tebe ztracená, ale slibuju ti, že budu žít dál, aby si na mě byl pyšný. Byl jsi nejlepší přítel, manžel, psí tatínek. Ani nevíš, jak jsem si přála, aby si byl otec našeho dítěte. Budeš se mnou na každém kroku. Uvidíme se v nebi, zase se setkáš s mým teplým mokrým polibkem. Nechtěla jsem přestat psát, stejně jako jsem tě nechtěla pustit, když jsem tě objímala ráno v nemocnici. Jsi moje všechno, můj anděl strážný,“ zakončila Emily.

Odpočívej v pokoji, Colby!

