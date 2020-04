Nejužitečnější hráč bez smlouvy! Ani návrh, zlobí se agent. Kdo ještě čeká? | iSport.cz

Do Maple Leafs zamířil Tyson Barrie společně s útočníkem Alexanderem Kerfootem a volbou v 6. kole draftu, do Denveru na oplátku putoval Nazem Kadri, obránce Calle Rosén a volba v 3. kole draftu. • profimedia.cz

Ta sezona měla dopadnout úplně jinak. Ještě v říjnu, před prvním vhazováním, byl Hall členem New Jersey. Znovuzrozeného New Jersey, říkali všichni věrní fanoušci. V defenzivní třetině měl excelovat P.K. Subban a v ofenzivě měl Hall udělat megahvězdu z nové jedničky draftu Jacka Hughese. Realita ale byla jiná. Už v prosinci bylo jasné, že Devils žádný příběh zlatým písmem nenapíšou, a proto se vedení rozhodlo Halla, kterému po sezoně končil kontrakt na 6 milionů dolarů, poslat o dům dál. A nový dům se nacházel v suché poušti, v Arizoně.

„Skvělá šance. Během jediné noci se dostat do týmu, který má tolik bodů a hraje nahoře, to je super,“ pochvaloval si nejužitečnější hráč za rok 2018. Výměna ale nezafungovala. Od té chvíle byla Arizona 5. nejhorším ligovým celkem a postupové šance do vyřazovací fáze se ztrácely po každém odehraném kole.

V době přerušení ligy kvůli řádění koronaviru, se Coyotes nachází 4 body od play off. V klubu muselo v druhé polovině sezony panovat opravdu značné rozčarování. To se projevuje i tím, že vedení pro svou ústřední postavu zatím nenabídlo žádný scénář možné spolupráce. „Ne, žádnou nabídku jsme neobdrželi,“ potvrzuje Hallův agent Darren Ferris pro web Sportsnet. „Ale o své klienty zájem z jiných klubů eviduji,“ dodal.

Druhá strana vlastně na konci března potvrdila, že jednání probíhají, ale jsou velmi vágní. „S Darrenem Farrisem jsme si vyměnili několik telefonátů a snažili se vymyslet nejlepší možná řešení pro klub a pro Taylora. Ale opravdu jsme nedošli tak daleko, že bychom si vyměňovali přesná čísla,“ popsal probíhající jednání generální manažer Arizony John Chayka.

Vše ještě více komplikuje fakt, že možné dohrání sezony je ve hvězdách. Neví se, kdy by se utkání znovu mohly rozběhnout, a to samozřejmě ovlivňuje i námluvy mezi kluby a hráči. „Volný čas nám dává možnost se na vyjednávání připravit, ale nejistota není příjemná pro nikoho,“ řekl Farris.

Sám Hall svou bere realisticky. Ví, že o hráče jeho kalibru zájem stoprocentně bude a že je teď předčasné nechat se rozhodit. „Musím říct, že je to zvláštní období na to, aby člověk byl v pozici, kdy mu doběhne kontrakt. Ale abych řekl pravdu, vlastně to ani teď tolik neřeším. Jediné, na co se soustředím, je abychom se co nejrychleji vrátili k hokeji a abychom se s Arizonou dostali do play off,“ popsala kanadská hvězda své pocity.

Za běžného provozu by Arizona měla čas až do konce června na to, aby Hall přidal k nové smlouvě svůj podpis. Od prvního července by ale levé křídlo mohlo vyzkoušet trh volných hráčů a vybrat si z jakékoliv jiné nabídky. Arizona za něj v prosinci obětovala tři mladé prospekty a dvě vysoké volby v draftu, přičemž jedna z nich byla v prvním kole. Drahá záležitost. Dost drahá na to, aby Hall v Arizoně odehrál pouhých 35 duelů bez postupu do play off.

Další velká jména, která se v létě můžou stát nechráněnými volnými hráči.

Alex Pietrangelo (obránce, St. Louis Blues)

30 let

6.5 milionu dolarů

70 zápasů, 52 bodů (16+36)

Borec, který měl jako poslední kapitán tu čest zdvihnout nad hlavu Stanley Cup. Svou případnou pozici před vyjednáváním, si vylepšil, jak jen to šlo. Defenziva Blues je na něm extrémně závislá. Kromě úžasné obranné hry je velice schopným rozehrávačem přesilovek a na jeho produkci je to znát. Blues se budou určitě snažit ho ve svých řadách udržet, ale platový strop není nafukovací.

Zkušený kapitán St. Louis Blues Alex Pietrangelo během zápasu s New Jersey • Foto profimedia.cz

Braden Holtby (brankář, Washington Capitals)

30 let

6.1 milionu dolarů

48 zápasů, 25 výher, 3.11 gólů na zápas, 89.7% úspěšnost

Marná sláva, je to brankář, který dokázal, že je schopen dotáhnout tým až na metu nejvyšší. V roce 2018 zavřel svatyni a Ovečkin mohl díky tomu popíjet z poháru šampaňské a možná i něco ostřejšího. Přestože Holtby poslední dvě sezony nebyl v top formě, pořád je to brankář, který může mít zhruba šest kvalitních let před sebou. A týmů, které trápí brankoviště, je hned několik. Takové Chicago s Ottawou by rozhodně mohly žhavit linky.

Dostane Braden Holtby ve Washingtonu novou smlouvu, nebo si o další Stanley Cup zahraje na nové adrese? • Foto profimedia.cz

Torey Krug (obránce, Boston Bruins)

29 let

5.25 milionu dolarů

61 zápasů, 49 bodů (9+40)

Americký bek je nenápadnou, ale klíčovou postavou jedné z nejlepších ligových přesilovek. Společně s Pastrňákem, Bergeronem, Marchandem a DeBruskem tvoří komando smrti. Problém pro Bruins ale bude v tom, že Krug bude chtít přidáno. A má proč. Dlouhodobě si drží okolo padesáti bodů na sezonu. Takových obránců vám po zámořských kluzištích moc nejezdí.

Tyson Barrie (obránce, Toronto Maple Leafs)

28 let

5.5 milionu dolarů

70 zápasů, 39 bodů (5+34)

Tenhle tah nevyšel tolik, jak se čekalo. Barrie je prvotřídní ofenzivní zadák, ale obranná hra už mu tolik po chuti není. A Maple Leafs ze všeho nejvíce v sezoně srážela právě děravá defenziva. Bylo by překvapením, pokud by se Toronto hrnulo do prodloužení kontraktu, a tak se dá očekávat, že by si Barrie mohl po Coloradu a Torontu vyzkoušet další angažmá.

Tysona Barrieho čeká brzy vyjednávání o nové smlouvě. Je velký předpoklad, že podepíše lukrativní kontrakt. • Foto profimedia.cz

Mike Hoffman (útočník, Florida Panthers)

30 let

5.187.500 milionu dolarů

69 zápasů, 59 bodů (29+30)

Má ránu jako když práskne houfnice. Od sezony 2014/2015, kdy začal ligu pravidelně hrát, je v lize jen patnáct lepších kanonýrů. To nejsou vůbec mizerná čísla. O jeho schopnosti by na trhu byl jednoznačně veliký zájem. Florida navíc musí vyřešit velký oříšek. Kromě Hoffmana končí kontrakt i Jevgeniji Dadonovovi, což je hráč v podobném věku a za podobné peníze. Jeden z nich pravděpodobně dostane možnost porozhlídnout se po novém zaměstnavateli.