Radim Zohorna míří do NHL, přestupuje do Pittsburghu | iSport.cz

„Radim je chytrý hráč s dobrým hokejovým myšlením a využívá svých dobrých parametrů jako výhody. Jeho schopnosti hrát na všech třech útočných postech slibují posílení naší ofenzivy,“ řekl generální manažer a viceprezident Pittsburghu Jim Rutherford, který o podpisu kontraktu informoval na klubovém webu.

The Penguins have signed forward Radim Zohorna to a one-year, two-way contract.



The 6-foot-6, 233-pound Zohorna, who is celebrating his 24th birthday today, has played the last six seasons in the Czech Republic’s top professional league.



