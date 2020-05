Z NHL zní: času dost! Příští sezona může odstartovat až na konci prosince | iSport.cz

Stále se věří. Stále z výroků vedení NHL cítíte hmatatelnou naději, že se objeví jakákoliv možnost přerušenou sezonu NHL dohrát. Poslední informace ze zámoří zněly tak, že by se jednotlivé divize a následné play off odehrály pouze ve čtyřech vybraných městech. Tento nápad může dostat jasné kontury. „Další ročník může začít až v prosinci,“ řekl komisař NHL Gary Bettman. Znamená to tedy, že dohrání aktuální sezony je pravděpodobné.

Takže, klíčová otázka. Kdy by mohla přerušená sezona znovu začít? S tím, že Bettman a celé ligové vedení je ochotno začátek následujícího ročníku odložit klidně o dva měsíce, tak lze reálně uvažovat o tom, že by NHL mohla klidně znovu odstartovat v rozmezí od června do října. Bylo by pikantní sledovat, jak si dá sezona pauzu na sedm měsíců a pak se znovu rozběhne. Všechny zápasy by se odehrály ve speciálním režimu, ve čtyřech městech a s prázdnými ochozy.

„Máme velkou výhodu v časové flexibilitě, co se týče začátku následující sezony. Není jasně dáno, že musí začít na začátku října, jak je to běžné. Je možné zvážit pozdější start,“ okomentoval Bettman aktuální téma v jednáních ligových šéfů pro web Sportsnet. Naznačil tak, že liga je ochotna obětovat určitý počet zápasů v budoucnu. „Chceme učinit dobré a prozíravé rozhodnutí. Tohle není závod. Chceme znovu začít hrát až v pravý čas,“ dodal ligový boss.

Značnou roli v celé problematice hraje obecenstvo, pro které se vlastně celý ledový cirkus dělá. Bettman ví, že v nejbližších měsících není reálné, aby si fandové vychutnali nejlepší hokej planety přímo v jednotlivých halách. I to má za následek, že snaha utkání odložit co nejdéle, by se mohla vyplatit v tom smyslu, že by podobných „zápasů duchů“ ubylo co možná nejvíce. „V příští sezoně bude rozhodně daleko větší tlak na to, aby bylo málo zápasů, kam nebudou mít diváci přístup,“ napsal ligový insider Elliotte Friedmann.

Žádné řešení nebude dokonalé. I přesto, že se začne později, nebo, že bude méně duelů bez skandování fandů, stále vyvstává velké množství otázek. Tou hlavní je, na kolik zápasů by se hrála základní část následujícího ročníku. Pokud by se opravdu začalo v prosinci, tak tradiční počet 82 zápasů není reálný. „Ozývali se hlasy, že by se hrálo jen 70 zápasů,“ řekl novinář Chris Johnston.

I to by ale kolidovalo s odloženou olympiádou. Vrchol ligy by přicházel v době, kdy by zároveň Tokio hostilo největší sportovní svátek. A nejde jen o Olympijské hry, ale i o další odložené vrcholy sportovního světa. Kolize událostí by byla značná a televize by se musely rozhodovat, komu dají přednost. Z finančního hlediska nejhorší možný scénář.

Nic není rozhodnuto, ale po týdnech čekání je tohle zpráva, která dává tušit, jakým směrem se budou kroky ligového vedení dále ubírat. „Budeme pokračovat ve sledování situace a ve chvíli, kdy to dovolí zdravotní a politické špičky, uděláme první krok, což bude otevření tréninkových prostor jednotlivých klubů,“ popsal komisař, jak by to vypadalo při znovunastartování sezony.

Všem je totiž jasné, že kondici hokejových hvězd bude třeba vylepšit, aby mohly podat co možná nejlepší výkon. Vždyť doteď většina z nich mohla dělat cviky tak maximálně na gaučích, což není ideální příprava na NHL. „Prioritou je, aby se naši chlapci mohli dostat zpět do formy,“ uzavřel Bettman.