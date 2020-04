Zkáza jedničky draftu. Nejhorší za 20 let, lépe si vedl i Štefan. Proč? | iSport.cz

Kanadské bodování nováčků v přerušeném ročníku 2019/20? Ovládl ho Hughes, to se trochu čekalo. Překvapivě ale nejde o jedničku posledního draftu Jacka, nýbrž jeho staršího bratra Quinna z Vancouveru. 18letý centr New Jersey stejně jako celá organizace, které byla do zastavení NHL šestá nejhorší v soutěži, nesplnil očekávání, stagnoval. Proč? Odpovědi zkusil najít generální manažer Devils Tom Fitzgerald, hlavní trenér i uznávaný expert. "Nebyl na NHL připravený," jsou ve vzácné shodě.

"Jsem tu, abych vyhrál Stanley Cup,“ bušil se do prsou před prvním buly sezony po příchodu z Nashvillu superhvězdný zadák P.K. Subban. No, ruku na srdce, k tomu se Devils ani nepřiblížili.

Ambiciózní plán, v jehož skromnější verzi měla být po roční odmlce účast v play off povinností, se zhroutil už v říjnu. Po patnácti kolech měli Ďáblové na kontě jen čtyři výhry. A Subban ani další akvizice v čele s Waynem Simmondsem či Nikitou Gusevem vratkou bárku z bouře vykormidlovat nedokázali. Méně bodů než slabých 68 nasbíraly do přerušení ligy z 12. března jen Anaheim, Los Angeles, San Jose, Ottawa a Detroit.

Organizace z Newarku zkoušela možné i nemožné, zuřivě točila čtyři brankáře, postupně vyhodila trenéra, generálního manažera a největší hvězdu Taylora Halla odeslala do Arizony. Málo naplat, nepomohlo nic a fanoušci dali průchod své frustraci. Své si samozřejmě vyslechl i Jack Hughes, 21 bodů za sedm branek a čtrnáct asistencí ho zařadilo až na 17. místo kanadského bodování nováčků.

Přitom hrál v průměru necelých šestnáct minut za duel, několik utkání i výsostné pozici prvního centra.

Na o dva roky staršího obránce Canucks Quinna, sedmičku dražby talentů v roce 2018, ztratil 32 bodíků, ale odbruslil o sedm střetnutí méně (61). Těšit ho mohla alespoň výhra z první vzájemné bratrské konfrontace z 19. října, kdy New Jersey díky jeho trefě z 15. minuty zvítězilo nad Vancouverem 1:0 a na tribunách Prudential Center vše sledovalo 75 rodinných příslušníků rodinného klanu Hughesových.

Starší bratr Jacka Hughese Quinn zaznamenal z pozice obránce za 68 utkání 53 bodů. Nikdo z letošních nováčků nebyl produktivnější. • Foto profimedia.cz

Další měsíce už ale žádnou radost majiteli stříbra a bronzu z MS do 18 let a stříbra z dvacítek nenabídly. Za posledních dvacet let si žádná jednička draftu nepočínala, co se bodů týče, tak nevýrazně, i "vysmívaný" Nail Jakupov, který má dodnes pověst jednoho z nejhorších prvních tažených hráčů v historii NHL, vygeneroval za Edmonton v sezoně 2012/13 31 bodů za 48 utkání.

Hughesovým statistikám se blíží jen Patrik Štefan, král draftu z roku 1999, který vydoloval při svém debutu v NHL za Atlantu za 72 střetnutí 25 bodů.

Jedničky draftu v první sezoně v NHL 2019 Jack Hughes (útočník, New Jersey) 61 utkání, 21 bodů (7+14)

2018 Rasmus Dahlin (obránce, Buffalo) 82 utkání, 44 bodů (9+35) 2017 Nico Hischier (útočník, New Jersey) 82 utkání, 52 bodů (20+32)

2016 Auston Matthews (útočník, Toronto) 82 utkání, 69 bodů (40+29)

2015 Connor McDavid (útočník, Edmonton) 45 utkání, 48 bodů (16+32)

2014 Aaron Ekblad (útočník, Florida) 81 utkání, 39 bodů (12+27) 2013 Nathan MacKinnon (útočník, Colorado) 82 utkání, 63 bodů (24+39)

2012 Nail Yakupov (útočník, Edmonton) 48 utkání, 31 bodů (17+14) 2011 Ryan Nugent-Hopkins (útočník, Edmonton) 62 utkání, 52 bodů (18+34)

2010 Taylor Hall (útočník, New Jersey) 65 utkání, 42 bodů (22+20)

-

1999 Patrik Štefan (útočník, Atlanta) 72 utkání, 25 bodů (5+20)

GM Devils Tom Fitzgerald se v rozhovoru pro MSN.com nad Hugsovými výkony zeširoka zamyslel. „Jack se brzy stane zkušeným a připraveným hráčem na NHL, a to díky všem povedeným i nelehkým momentům v jeho nováčkovské sezoně. Je to soutěživý a do hokeje nadšený kluk, kterého pohání touha být jedním z nejlepších hokejistů NHL. Jakmile docílí správné míry zkušeností a bude kompletně připraven, bude radost se na jeho výkony koukat,“ má jasno Fitzgerald, jenž v lednu na postu generálního manažera Devils nahradil ostříleného Raye Shera.

„Myslím si, že Jack zjistil, jak moc je tato liga pro osmnáctileté hokejisty těžká. Podle mě si nemyslí, že by první sezonu v NHL podcenil. Ale nevím, jestli si to uvědomujete – a Jack by měl být tím, kdo si to uvědomí první –, jak dobří obránci v NHL nastupují. Nejsem si jistý, jestli byl na jejich rychlost a kvalitu připravený,“ myslí si jednapadesátiletý Fitzgerald.

S tlakem se musí umět popasovat

Jeho slova potvrzuje i Craig Button, bývalý GM Calgary a televizní analytik TSN. "Jednoduše nebyl na NHL připravený, jak po fyzické, tak především po mentální stránce. Souhlasím s tím, že jedničkou draftu byl právem, v jeho věku nebyl na světě lepší hokejista. Ale nesmíte si myslet, že každý zvládne přechod z juniorů mezi muže jako Sidney Crosby, který hned v prvním ročníku udělal přes 100 bodů. Myslím si, že toho v Devils na něj naložili až moc. Věřím ale, že už brzy důvěru do něj vloženou vrátí."

Šéf střídačky Devils Alain Nasreddine přidal pro The Score další rady. "Jeho tělo je mladé, potřebuje výrazně osvalit, jen talent bohužel nestačí. Musí posílit nohy i vršek, aby předcházel zraněním. V hodně utkáních bylo vidět, jak mu soupeřovi obránci dávají co proto. Na jedničku draftu se každý chce vytáhnout, ale takový je holt úděl extrémně nadějných hráčů, musí se s tím umět popasovat."

Fanouškovská obec New Jersey čekala od prvního hráče draftu 2019 mnohem větší bodový příděl. • Foto profimedia.cz

Ze všech hráčů na soupisce Devils měl Hughes nejhorší bilanci +/-, za 61 utkání zapsal 26 záporných bodů. Pro zajímavost druhým nejhorším v tabulce pravdy byl sebevědomý excentrik Subban s -21.

Už na přelomu loňského a letošního kalendářního roku proto zaznívaly hlasy, že měl rodák z Orlanda aspoň jeden rok strávit v AHL a nasbírat tam zkušenosti. Nestalo se, na farmu v Binghamtonu neputoval, stejně tak se nepředstavil v dresu USA na MS dvacetiletých v Ostravě a Třinci.

„Ano, to je pravda, možná jsme ho mohli na farmu poslat. Ale i tak jsem moc hrdý na to, co v uplynulých měsících dokázal. Statistiky mohl mít o něco lepší, například trefil spoustu tyček, místo aby skóroval. Ale teď má čas zesílit, zrychlit a nabrat další potřebné zkušenosti. Pro tak mladého kluka neexistují limity v tom, jak moc se může posunout,“ pravil Fitzgerald.

A jak Hughes, který se stal 21. června 2019 v Rogers Areně ve Vancouveru osmým Američanem, co ovládl draft (Bryan Lawton, Mike Modano, Bryan Berard, Rick DiPietro, Erik Johnson, Patrick Kane, Austonu Matthews), sám viděl svůj náročný rok?

S médii moc nehovoří... „Netrápí mě to, snažím se na to nemyslet. Nejdůležitější pro mě je, abychom vyhrávali jako tým, víc se snažím neřešit,“ řekl v únoru pro nhl.com poté, co ho novináři konfrontovali se slabými výkony.

Jedno ale je jisté, pokud bude chtít New Jersey v příští sezoně podruhé za posledních osm let hrát o Stanley Cup, bude muset zabrat.