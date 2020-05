Tlustá dě*ka! Lůzři! Útočník napadl i NHL včetně McDavida. Bratra vyrazili | iSport.cz

Leipsic má aktuálně z ostudy kabát, takové úlety NHL, která pečlivě střeží svou pověst, vyloženě nesnáší. Co se stalo? Ve středu v noci zřely světlo světa screenshoty z jeho soukromé instagramové komunikace. Unikly po útoku hackera, který je později zveřejnil na Twitteru, a zámoří se nestačilo divit.

25leté křídlo v nich hrubě uráží obézní ženy, zejména pak manželku útočníka Vancouveru Tannera Pearsona Meaghan. "Malá děvka, podívejte se, jaké má akné. Je to tlusťoška," napsal mimo jiné Leipsic do skupinového chatu, jehož součástí byl i Jack Rodewald, který také pochází z Winnipegu, patří Floridě a momentálně nastupuje na farmě ve Springfieldu.

Do úst si 178 centimetrů vysoký forvard vzal i další ženy, třeba přítelkyni superhvězdy Connora McDavida Lauren Kyle, kterou za její fotku z Halloweenu počastoval několika sexuálními komentáři.

THREAD: Here's a compilation of the leaked messages from an Instagram group chat involving @Capitals forward Brendan Leipsic: pic.twitter.com/FCJYQlWIZ4

Leipsic tvrdě zkritizoval i své současné spoluhráče a označil Garneta Hathawaye a Nica Dowda za lůzry, kteří neumí hrát hokej. Postoval i fotku z dovolené bývalého parťáka z Canucks Jakea Virtanena a okomentoval to, že jde pravděpodobně o nejhorší partičku na světě.

„Plně si uvědomuji, jak jsou tyto komentáře nevhodné a urážlivé. Upřímně se všem za své činy omlouvám. Jsem odhodlaný se z toho poučit a stát se lepším člověkem. Je mi to opravdu líto,“ dušoval se Leipsic na Twitteru, kde uveřejnil svou omluvu. Svůj osobní instagramový účet si ale raději o pár hodin později smazal.

Bude jeho pokání stačit? 89. hráči na draftu 2012, kterého si tehdy vzal Nashville, za pár měsíců expiruje kontrakt, který mu ročně zajišťuje gáži 700 tisíc dolarů. Navíc před přerušením NHL kvůli koronaviru ani nefiguroval v soupisce na zápasy, jeho post uzmula posila z Montrealu Ilja Kovalčuk. A vřelého přijetí v kabině se mu asi také nedostane...

Součástí skupinového chatu na instagramu byl i Leipsicův mladší bratr Jeremey, který působil na University of Manitoba. Minulý slovesný čas je na místě, sportovní šéf univerzity Gene Muller ve čtvrtek oznámil, že 23letý Jeremey byl z hokejového programu odejit.

"Byli jsme nesmírně zklamaní, když jsme si četli komentáře priviligované skupiny hokejistů, do které bohužel patřil i náš student. Takovéto poznámky odsuzujeme, jsou urážlivé, odpudivé a nemají naprosto žádné místo v našem programu i sportu obecně," napsala škola.

V průběhu dvou let Leipsic mladší zaznamenal za tamní Bizony za 53 utkání 27 bodů.

Leipsic was in his second season with the team Bisons after playing parts of three seasons with the Portage Terriers in the MJHL.