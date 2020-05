Pastrňák si rýpl do Kubalíka: Na zahradě nepotřebuješ maturitu | iSport.cz

Přes 40 minut dlouhou rozpravu moderoval Patrik Eliáš, který tahle poznává Prahu. Odtud se připojil Tomáš Hertl, z Plzně Dominik Kubalík a David Krejčí z Jižní Karolíny, kde má dům a odkud pochází jeho manželka. „Těším se, až se zase sejdeme a budu číst dětem pohádky před spaním,“ vložil se do debaty Pastrňák.

Na židličce před kamerou počítače vypadal trochu neposedně. Už to je všechno moc dlouhé. Ale bylo znát, že se všichni navzájem rádi vidí a slyší. Jakmile jeho parťák Krejčí začal povídat, že jednou on sám bude patřit k lídrům kabiny Bruins, Pasta se naoko dojal a řekl, že musí honem pro kapesník.

Párkrát s úsměvem zajel do Kubalíka, který prozradil, že se během karantény stal zahradním dělníkem. Zapřáhla ho prý maminka. Sázel květiny a rostliny, natřel zahradní domeček. „Na to nepotřebuješ maturitu,“ poznamenal Pastrňák. „Já ji ale mám,“ culil se útočník Chicaga přiznal, že si taky občas zazpívá. „No, na nároďácích jsi byl vyhlášenej,“ dodal Pasta.

Pastrňák si rýpl do Kubalíka: Na zahradě nepotřebuješ maturitu

Na dotaz, co by se stalo, až je NHL povolá znovu do zbraně, se zhluboka nadechli. Začal Tomáš Hertl. „Hrát se dal v poslední době jen tenis. Sklouznout se jako přes léto v Letňanech nešlo. Když máme v sezoně pět dní volna, říkají, že je to nebezpečné. Teď jsme doma šest týdnů. Museli bychom se připravit, abychom se hned nezranili. Já už se připravuju na další sezonu,“ řekl.

„Začne se v lednu, tak abys to stihl,“ poznamenal Pastrňák. „Ty něco víš?!“ skočil do toho s úsměvem Eliáš. Nicméně třeba ve Švédsku se opatření uvolnila natolik, že tamní hráči NHL už chodí trénovat na led. To se některým zámořským hokejistům nelíbí, Seveřané proti nim mají výhodu. David Pastrňák zůstal v Bostonu. Tuhle možnost nemá, ale bere to sportovně. „Mně by trvalo možná čtyři týdny, než se do toho dostanu. Někdo má přímo doma posilovnu, já ne, na led se chodit nedá. Jediné, s čím se můžu protáhnout, jsou támhle golfové hole,“ otočil se za sebe. Ještě nějakou dobu to potrvá.