Chlapík o pauze NHL maká s Hertlem a paří Fortnite. Co budoucnost? | iSport.cz

Z pohledu získaných bodů i odehraných zápasů prožil možná průlomový rok v NHL. Filip Chlapík (22), mladý český útočník z Ottawy, by za normálních okolností nyní jednal o nové smlouvě. Jenže sezonu přerušila pandemie koronaviru a nad jejím dohráním i dalším vývojem stále visí velký otazník. „Teď je to tak, že ani oni (vedení Senators) nevědí, co bude dál. Jestli nejste McDavid, tak teď je pro vás budoucnost nejistá,“ říká pražský rodák.

Vzhledem k tomu, že v Ottawě byl vůbec první hráč z NHL nakažený koronavirem, byla atmosféra v klubu z hlavního kanadského města před pár týdny řádně napnutá. Filip Chlapík byl v tu dobou na farmě, přesto pnutí okolo cítil. „Ten hráč se to dozvěděl, když letěl za rodinou a chtěl si pro jistotu udělat testy,“ popisuje v rozhovoru pro deník Sport.

Hokej v zámoří se přerušil 12. března. Měli jste ihned po tomhle oznámení povoleno vrátit se do Evropy?

„Ano. Já jsem naštěstí dost sledoval zprávy ze světa, takže jsem tušil, s čím máme co do činění. Tušil jsem, že liga hned tak nezačne. Takže když nám řekli, že opravdu můžeme odletět, tak jsme s přítelkyní neváhali. Měli jsme i štěstí, že jsme odletěli čtyři dny předtím, než u nás začala platit karanténa i pro lidi z Kanady, takže i tomu jsme se vyhnuli.“

Když jste se potom dostal domů a všechny posilovny byly zavřené, posílali vám z Ottawy nějaké instrukce, jak trénovat například v improvizovaném prostředí?

„Dostávali jsme cvičení, které člověk může dělat na zemi nebo na gauči a s využitím věcí, které má doma každý člověk. Naštěstí teď už se do fitka může, tak je to o mnoho lepší. Cvičím i společně s Tomášem Hertlem, může mi to hodně pomoci.“

Nebyla snaha tuhle cvičící skupinu hráčů ještě rozšířit?

„My spolu s Tomášem makáme už asi čtvrtou sezonu po sobě. V minulosti s námi jednou cvičil i Kuba Krejčík. Ten má teď svůj vlastní plán. Mně jde hlavně o to, že mě cvičení s Tomášem hrozně baví. Je to zároveň motivace, že vidím, jak on dře, takže mi to pomáhá po psychické i fyzické stránce. Máme srandu, známe se dlouho, je to fajn.“

Právě u Hertla jsem zaznamenal fotku s herní konzolí. Je tohle i vaše vášeň?

„Jasně, hrajeme společně s Tomášem i s Kubou Krejčíkem. Nejčastěji Fortnite nebo Fifu. Přítelkyně z toho tedy nejsou úplně nejšťastnější. (směje se) Ale takový odreagování při večeru je důležitý.“

Vyhledávají hokejisté na herní konzoli i hru NHL, nebo mají hokeje až nad hlavu?

„Ostatní kluci na to moc nejsou, ale mě to docela baví. Když hraju sám, tak si hokej dám, ale jinak jednoznačně vede Fortnite.“

Vy osobně máte za sebou slušnou sezonu, 31 zápasů v prvním týmu Ottawy. Lze říct, že by povolání do prvního týmu v příštím ročníku mohlo být pravděpodobnější než v minulosti?

„Upřímně, tohle je hrozně vrtkavé. Každý rok. Například před touhle sezonou mi skoro nikdo nedával šance tým udělat, ale já jsem tomu vnitřně hrozně věřil. Připravil jsem se a vyšlo to. Příprava je jen na mně, tam nic nepodcením. Doufám, že to bude podobný jako loni a tým udělám.“

V létě vám skončí kontrakt a stanete se chráněným volným hráčem. Proběhly už náznaky ohledně podpisu nové smlouvy?

„Nebavili jsme se o tom. Teď je to tak, že ani oni nevědí, co bude dál. Jestli se sezona bude dohrávat, nebo ne. Tím pádem se ani neví, dokdy bude možnost smlouvy před létem podepisovat. Jestli nejste McDavid, tak teď je pro vás budoucnost nejistá.“

Když už jsme u budoucnosti, tak před pár dny vzbudil rozruch útočník Vegas Max Pacioretty, který řekl, že by tuto sezonu dohrál klidně po šesti měsících na Antarktidě. Cítíte to podobně?

„Je rozdíl v tom, jestli by začala společně s NHL i farma. Upřímně, pokud byste se zeptali někoho, kdo je na farmě, zda by se měl mermomocí vrátit, tak nevím, jestli by vám řekl, že jo. Pokud by šlo ale o první tým, tak tam bych neváhal ani sekundu. V NHL beru každý zápas a byl bych moc rád.“

Výsledky Ottawy nejsou v posledních letech nejveselejší, ale to je u klubů, kde je přestavba v procesu, obvyklé. Je téma přestavby věc, kterou řeší hráč na pomezí prvního týmu a farmy v tom smyslu, že třeba cítí, že šance na první tým může být větší?

„Záleží hodně na věku. Pokud je hráč starší, tak ví, že i přestože bude hrát dobře, tak ho klub s největší pravděpodobností po skončení smlouvy pustí jinam, protože se tvoří nový mladý tým. Co jsem zaznamenal, tak nahoře se mezi mladými hráči hodně sleduje, jak se daří klukům na farmě. Což je logické. Je to boj o místa. Třeba když Josh Norris a Drake Batherson měli na farmě dost bodů, tak se to řešilo hodně.“

Takže starší hráči mají motivaci především v tom, že když budou hrát dobře, tak si tím vyslouží pokračování někde jinde a už s tím často dopředu počítají.

„Často je to přesně tak. Oni vědí, že se kvůli jejich vyššímu věku Ottawa nebude hnát do prodloužení smlouvy, takže potřebují zaujmout co nejvíce jiných klubů.“

Jedním ze zkušených hráčů a lídrů týmu je i obránce Mark Borowiecki, který patří mezi nejtvrdší hokejisty v celé lize. Je i mimo led takový brousek?

„To je neuvěřitelný týpek. On, když se usměje, tak v podstatě nemá zuby. Je to neskutečně super chlap. Když ho člověk pozná mimo led, tak je vždycky v dobré náladě, pozitivní, všude šíří ten bezzubý úsměv. Ta hra k jeho povaze vůbec nesedí, ale je to zároveň blázen do cvičení, takže to potom prodává tvrdostí i na ledě.“