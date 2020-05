NHL se znovu rozjede! Jaký bude formát play off? Pastrňák si počká | iSport.cz

San Jose by za účelem uvolnění místa pod platovým stropem mohlo vyměnit jednoho ze svých lépe placených hráčů, mezi které patří také dlouholetá opora Marc-Edouard Vlasic. • profimedia.cz

Konec čekání. Hokej se vrátí. Vítěz Stanley Cupu bude znám. To jsou fakta, která jasně vyplývají z dohody mezi vedením NHL a tamní hráčskou asociací. Liga se rozběhne ve speciálním formátu, kdy se rovnou začne vyřazovacími sériemi, do kterých naskočí 24 týmů! Kvůli bezpečnostním opatřením se vše odehraje ve čtyřech městech, na jejichž určení si ještě budeme muset počkat. Jaký bude systém koronavirového play off?

„Hráčská asociace stvrdila další vyjednávání o navrhovaném formátu při účasti 24 týmů v play off. Zároveň bude třeba několik dalších věcí ještě projednat,“ vydala zámořská hráčská asociace ve svém oficiálním prohlášení, které stvrzuje dohodu mezi nimi a ligovým vedením. Zatím ještě nevíme, kdy bude možné vhodit úvodní buly, nebo na jakých místech se budou hokejové bitvy odehrávat, ale zato víme, koho se budou vyřazovací boje týkat. 7 posledních celků může plánovat dovolenou, všichni ostatní mají šanci na vítězství.

Formát bude následující. Týmy na 5. až 12. místě v obou konferencích se utkají v předkole v sériích na 3 vítězné zápasy. Například Montreal, nebo Chicago můžou začít jásat. Za normálních okolností by ztráceli 10, respektive 6 bodů na postup, nyní dostali do rukou jedinečnou příležitost. Poražený končí, vítěz se utká s některým z týmů z první čtyřky. Poté už následují série na čtyři vítězné zápasy, jak jsme zvyklí z běžného play off.

První čtyři týmy z každé konference mají jistou účast mezi nejlepší šestnáctkou a odehrají několik duelů mezi sebou. Je třeba dostat tyto týmy do zápasů, aby soupeři z předkola neměli výhodu několika ostrých klání. Jejich zápasy neovlivní případný postup, jen určí, jakého soupeře jim přiřkne předkolo. Při případném úspěchu by se tak mohla třeba Philadelphia prokousat ze čtvrtého místa a dostat schůdnějšího protivníka. Je ale otázka, zda lze vůbec o někom po několikaměsíčním hokejovém půstu prohlásit, že je schůdnější protivník, nebo že je jasný favorit.

„Bylo jasné, že na konci tohoto náročného dne nikdo nedostane všechno tak, aby mohl zářit spokojeností. Všichni jsme se však shodli na tom, že je třeba nyní udělat správné rozhodnutí pro hokej a pro podporu jeho růstu,“ řekl po skončení vyjednávání obránce Pittsburghu Kris Letang pro web Sportsnet, který Penguins na jednání reprezentoval.

Dvě zásadní otázky však zůstávají bez odpovědi. Kdy a kde se bude hrát? Aby se hráči dostali do provozní teploty a aby měl hokej řádnou kvalitu, bude třeba čas. Hodně času. Mluví se o červencovém začátku play off. Zároveň už je jasné, že ze čtyř měst se stanou hokejová epicentra, kde se veškeré zbylé duely sehrají. Mezi největší favority pro uspořádání play off patří Las Vegas, Vancouver, Toronto, St. Paul, nebo Columbus.

Co však dohoda odhalila, je opravdu velká snaha, jak ze strany vedení, tak ze strany hráčů, hokejovou sezonu dohrát. Zrušení ročníku je opravdu až na posledním možném místě a pokud se zdravotní situace bude vyvíjet směrem, jakým se v posledních týdnech vyvíjela, dočkáme se letní hokejové show. A to je po dlouhé době rozhodně dobrá zpráva.