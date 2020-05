Hraje se o miliony! Pět událostí, které přinese start NHL. Slavit může kdokoli | iSport.cz

NHL již odeslala klubům přesný plán, podle kterého začne první fáze přípravy na dohrání přerušené sezony • FOTO: Profimedia.cz Oficiálně nevíte, kdy se NHL rozjede. Nejspíš se všechno spustí v červenci. Soukromá letadla dopraví hvězdy z Evropy do Ameriky, začne se trénovat po malých skupinách. Do té doby liga oznámí města, kde se letní bitva o Stanley Cup rozjede. Co restart NHL přinese? Deník Sport vybral několik klíčových bodů. V první řadě zapomeňte na formu, co bylo, je minulost. Vyhrát může klidně Arizona.

Zmenšení ztráty Celý hokejový svět se zastavil, sezonu škrtnul. Jen Bělorusko pod vládou prezidenta Lukašenka sezonu dojíždělo. Tak proč zpátky do akce? Jednoduchý důvod. Peníze. Ze sportovního hlediska by nebyl problém odpískat sezonu. Stanley Cup se nepředá, hráči se sejdou až před startem příštího ročníku, zase tak moc se nestane. Jenže v době vysokých smluv a stamilionových obratů jde o hodně. S opětovným rozjezdem sezony do ligy zase začnou téct peníze, ne přímé od lidí v halách, ale z televizí a reklamy. NHL je nutně potřebuje, hráči, byť si to kolikrát neuvědomují, taky. Čím je liga bohatší, tím je vyšší platový strop, tím víc peněz jim přiteče na účty a tím méně jim sebere nepopulární položka jménem escrow (tam hráči odvádí část mzdy a zpět dostanou peníze podle hospodaření ligy). Funguje to i opačně. Méně peněz pro kluby? Méně pro hráče, jednoduchá rovnice. Restart NHL může zmenšit finanční ztráty • Foto ČTK / AP / David Zalubowski

Zábava na léto Můžete si klepat na čelo, že hokej v červenci a v srpnu je ujetá věc. Jenže na všechno se musíte podívat i širší optikou. Co vysílají sportovní kanály teď? Opakují staré věci, vysílají retro. A to nebaví věčně, postupně budou diváci odpadat, třeba proto, že víte, jak zápas dopadne. Nevsadíte si na něj, nezažijte emoce. Olympiáda se přesunula, fotbalové EURO taky. V létě se ve světě sportu nic globálního nekoná. Rozjet NHL hned s vyřazovací fází, kde přichází od první chvíle napětí? Má to logiku. Ve výsledku si tím liga může i posílit svoje postavení. Když dorazí ekonomická krize, často se zběsilý nápad a investice změní v poklad. Tohle taky může být ten případ. Nejlepší hokejová soutěž světa za poslední roky bobtná i v objemu peněz, které do ní sypou sponzoři. Když se začne hrát, lidi budou sedět u televize, napětí se vrátí. Může se objevit i nový trh nebo silný partner. Hokejisté St. Louis Blues se radují ze zisku Stanley Cupu • Foto Profimedia.cz

Stanley Cup bez favorita Kdyby se sezona NHL dojížděla v klasickém režimu, jak byste viděli favority na Stanley Cup? Jasně, Tampa, Boston, Washington, St. Louis, Colorado... Měly na konci základní části formu, hvězdy zářily. Po dvou měsících volna bude ale všechno jinak. Na minulost zapomeňte. Rozhodne, jak a kdo pracoval během pauzy. Klidně mohou vyskočit noví hrdinové, budete se divit, že hvězdy nemají šťávu. Dobře znáte fráze o tom, jak je liga vyrovnaná a může vyhrát každý. Teď to bude realita. Arizona, Florida? Klidně mohou vyhrát Stanley Cup. A pak je tady ještě jeden hodně důležitý aspekt. Do akce půjde čtyřiadvacet týmů, takže play off se rozjede se silnými kanadskými trhy Montrealem, Edmontonem, Torontem. V rozšířené verzi si ho zahrají i obři Rangers a Chicago, takže zájem je zaručen. Čekejte silný rozjezd, tyhle kluby táhnou. Zaskočí Arizona favority v rozšířeném formátu play off NHL? • Foto profimedia.cz

Bubák Price Jestli někdy bude mít Montreal šanci získat Stanley Cup, tak teď. Proč? Protože Carey Price. Dva roky měli Canadiens problém se dostat do play off, teď je vyřešeno, jsou ve hře. V předkole je čeká Pittsburgh. A brankář Price je mezi poněkud nestálými jedničkami NHL pořád jistotou, takovým závanem starých časů, kdy v lize dominovali Roy, Brodeur a Hašek. Taky už dřív prokázal, že nejsilnější je ve chvíli, kdy jde o všechno, takže v play off. Je mu dvaatřicet, takže pořád prožívá nejlepší gólmanské roky. Navíc má velkou auru vítěze, ze které jde strach. Když dělala NHLPA anketu napříč ligou, koho vidí mezi gólmany nejvýš, Price skončil jasně první. Dostal 41,55 procenta hlasů, druhý Andrej Vasilevskij z Tampy jen 17,09. Sidney Crosby a Jevgenij Malkin proti sobě budou mít hodně silného soupeře. Carey Price může být klíčovým mužem Montrealu v rozšířeném play off formátu NHL • Foto Profimedia.cz