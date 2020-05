Buffalo na přístrojích. Boháči se zlobí, hrozí odchody: Frustrace je obrovská! | iSport.cz

Kdepak, Buffalo mezi vysněnými adresami pro borce z NHL rozhodně nenajdete. Krom zmíněných vodopádů ve městě žádné extra vyžití nenajdete. Kulturních akcí pomálu, zimy jsou dlouhé, sem tam se přižene velká sněhová bouře. A hokej? Škoda mluvit.

„Několikrát se mi stalo, že jsem necítil žádnou lásku k hokeji, a rozhodně jsem nebyl v kabině sám. Nikdy předtím se mi to nestalo,“ nechal se třeba před dvěma lety slyšet tehdejší elitní centr Ryan O’Reilly, nyní hvězda St. Louis a šampion posledního Stanley Cupu.

Poslední play off zápas Sabres se datuje na 27. dubna 2011, kdy podlehli v 7. bitvě 1. kola Stanley Cupu Philadelphii 2:5. Jenže to si ze současného kádru už nikdo nepamatuje, ani u toho nikdo nebyl. „Porážky mě štvou, opravdu strašně moc. Cítím se ztraceně a frustrovaně. Není jednoduché to neustále vstřebávat. Posledních několik měsíců bylo těžkých a to nemluvím o posledních pěti letech,„ řekl v rozhovoru pro The Athletic kapitán mančaftu Jack Eichel.

Buffalo bez play off sezona umístění v konferenci body ztráta na play off 2011/12 9. 89 -3 2012/13 12. 48 *-7 2013/14 16. 52 -41 2014/15 16. 54 -44 2015/16 14. 81 -12 2016/17 15. 78 -17 2017/18 16. 62 -35 2018/19 13. 76 -22 2019/20 13. 68 -3 * zkrácený ročník kvůli výluce (48 zápasů)

Druhý hráč na draftu 2015 za Connorem McDavidem a nejlépe placený hráč organizace (10 milionů dolarů ročně) dělá, co může, všechna čest! Každým rokem se bodově zlepšuje (56, 57, 64, 82 a 78 bodíků za 68 utkání letošního vykráceného ročníku), ale nestačí to.

“Lhal bych, kdybych řekl, že mě to nemrzí. Beru to i na sebe. Play off hraje letos čtyřiadvacet týmů a my mezi nimi nejsme. Přitom náš cíl byl dostat se do klasických vyřazovacích bojů pro šestnáct týmů. Ostatní soupeři budou nyní získávat cenné zkušenosti, my však ne,„ lamentuje Eichel, který má s vedením pakt až do léta 2026.

Eichel: "Look, I'm fed up with the losing & I'm frustrated. ... It's been a tough couple of months. It's been a tough five years. ... I want to win the Stanley Cup every time I start a season. ... I'd be lying if I said I'm not getting frustrated with the way things are going." — Lance Lysowski (@LLysowski) May 28, 2020

Během Eichelova působení v Buffalu skončil tým v divizi dvakrát šestý, jednou sedmý a dvakrát poslední. Deprese. A chmury svého kapitána sdílí i elitní bek Rasmus Ristolainen. “Buffalo má určitě skvělou budoucnost. Jenže to poslouchám už sedm let, co tu jsem. A zatím pořád nic, dochází mi trpělivost,„ řekl Ristolainen pro oficiální YouTube kanál klubu a pokračoval.

„Je to hokej, lidé říkají svůj názor. Nezáleží mi na tom. Nemohu vyhrát ani prohrát sám, je to týmový sport. Snažím se co nejlépe připravit na každou sezonu a každý zápas. Je to těžké, když do toho dáte tolik práce a nedostanete výsledky. Chci vyhrávat, ať už v Buffalu nebo někde jinde. Když tým nesplní cíl, kterým je play off, tak musí přijít nějaké změny,“ má jasno 192 centimetrů vysoký bek, který společně s Rasmusem Dahlinem patří ke klíčovým mužům defenzivy Sabres.

V Buffalu se hrálo o Stanley Cup naposledy v roce 2011. Od té doby ani ťuk, devět let zmaru ještě prohloubila letošní pokrácená sezona, kdy si nadstavbu zahraje kvůli pandemii koronaviru 24 týmů. Jenže Sabres u toho opět nebudou. • Foto profimedia.cz

Letos odehrál 69 utkání, v nichž vstřelil šest branek a přidal 27 asistencí. Kromě toho byl nejvytěžovanějším hráčem mužstva. Hrál v průměru necelých 23 minut na střetnutí, nasbíral nejvíce hitů (203) a v tabulce pravdy skončil na hodnotě -2 (nejlépe v kariéře). A také má ze všech beků Šavlí nejvyšší gáži (5.4 milionu dolarů za sezonu).

Kapitán si odstranil všechny sociální sítě

Kde je tedy problém? Na papíře vypadlo vše slibně, na sever Spojených států v létě zamířil Curtis Lazar, Colin Miller, Jimmy Vesey, Henri Jokiharju či Marcus Johansson. Zvučná jména, klobouk dolů! Velkým momentem bylo také udržení Jeffa Skinnera, což se podařilo zásluhou obří smlouvy.

Stejně jako vloni mělo Buffalo i skvělý start do sezony, dubnová výměna na pozici hlavního kouče, kde Phila Housleyho nastoupil uznávaný tvrďák Ralph Krueger, jenž posledních pět let řídil fotbalový Southampton (předtím trénoval Edmonton nebo na Světovém poháru výběr Evropy), vyšla.

V říjnu jeho svěřenci vyhráli devět utkání ze třinácti, doma dokonce nezapsali ani jednu prohru v základní hrací době, a vyhřívali se na čele Atlantické divize. Ale postupně začali vyklízet pole. Listopad (jen tři vyhraná utkání) už přinesl mračna a prosinec a leden (pět vyhraných zápasů) nadšení definitivně pohřbily. Organizaci nenakopl ani lednový import Michaela Frolíka z Calgary, 1+3 za 19 utkání skončilo hluboce za očekáváním.

A na začátku března i jindy klidný Eichel vybouchnul úplně. Po uzávěrce přestupů totiž Sabres prohráli pět zápasů v řadě. A Eichel si odstranil všechny sociální sítě. Po jednom zápasu během této nešťastné série dokonce seděl sám v šatně, dokonce v plné výbavě. „Vždyť to vidíte, je to úplně na ho*no,“ utrhl se na jednoho novináře.

„Náš tým udělal několik kroků, ale mám pocit, že to nestačilo. Když každé léto tvrdě pracujete, tak je to frustrující, protože jsme znovu nebyli ani blízko,“ zlobí se Ristolainen, kterému zbývají dva roky z šestileté smlouvy, kterou podepsal v říjnu 2016. Zda ji ale zdárně dokončí, to je ve hvězdách.

„Upřímně, vnímáme fanoušky a víme, že jsou velice nespokojeni s tím, jak se nám vede. Když při zápase, kde hrajeme špatně, bučí, tak je to jejich právo. Ale cítím z nich přesto podporu. My musíme bojovat. Odpočineme si a vrátíme se silnější,“ nechal se 6. února po porážce se suverénně nejslabším týmem NHL Detroitem pro klubový web slyšet Krueger.

Ale nestalo se. Buffalo skončilo optikou celé ligy na 25. místě se ziskem 68 bodů a na 24. Montreal, poslední tým, který proklouzl do předkola play off, ztratil tři body. Canadines ale odehráli o dva duely více, konkrétně 71. Ale to už je historie.