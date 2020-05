Chalupa už zaujal fanoušky Chicaga! Proč mají po jeho příchodu hlad? | iSport.cz

Na oficiální potvrzení podpisu se nečekalo dlouho. Vedení hokejistů Chicaga uzavřelo dvouletý kontrakt s českým útočníkem Matějem Chalupou, jak již ve středu ráno informoval iSport.cz . Jednadvacetiletý hráč si na přesun z Hradce Králové do zámoří počká zřejmě až do ledna, tedy do případného začátku nové sezony NHL, nicméně už nyní si fanoušci Blackhawks novou akvizici klubu zamilovávají. Proč? Jméno pražského rodáka se totiž píše stejně jako mexická pochoutka, kterou se Američané rádi cpou.

Sportovní fajnšmekry libující si v doslovných překladech jmen českých sportovců by jistě napadlo, že Matěje Chalupu v zámoří okamžitě překřtí na Mateje Cottage (anglicky chalupa). Realita je však taková, že po představení českého hokejisty se chicagským fanouškům místo zájmu o jeho dovednosti na ledě začaly spíš sbíhat sliny. Chalupa či Chalupas je totiž v USA jídlo z Taco Bell, populárního fastfoodového řetězce.

„Nádhera, hned začínám mít hlad,“ komentoval jeden hokejový nadšenec na facebooku Blackhawks. Jiní pro změnu píší, že by bylo fajn, kdyby klubu uzavřel dohodu s již zmíněným fastfoodem a po každém Chalupově gólu v domácím United Centre by se na tribunách rozdávaly Chalupas zdarma. O takových akcích však mohou fanoušci zatím jen snít. Kvůli přetrvávající pandemii koronaviru se diváci v celých Spojených státech na hokej a další sporty jen tak nepodívají.

„Chalupas zdarma po každém jeho gólu!“ přejí si fanoušci Chicaga:

A free chalupa from Taco Bell every time this guy gets a goal — ian (@FeatherJohnson_) May 29, 2020

Blackhawks si v létě sice mají zahrát rozšířené play off, které by se dokonce mohlo uskutečnit v Chicagu, ale rozhodně bude bez fanoušků. Chalupa se navíc do zámoří podívá zřejmě až před nejasným startem nového ročníku, který pravděpodobně začne na farmě v Rockfordu. K týmu se tak v bojích o Stanley Cup určitě nepřipojí. Odchovanec Letňan se nicméně stává již pátým členem české kolonie v klubu NHL. V hlavním týmu jsou útočníci Dominik Kubalík a David Kämpf, pod organizací je rovněž mladík Michal Teplý a zatím nepodepsaný obránce Jakub Galvas.

Kdy se Chalupa s některým z krajanů v zámoří setká, zůstává otázkou. Chicagským fans se ale rozhodně vynasnaží nabídnout daleko víc než jen chutě a kručení v břiše. Nikdy nedraftovaný forvard, který v poslední sezoně válel po boku Radka Smoleňáka za Hradec Králové v Tipsport extralize přesvědčil vedení Blackhawks především svojí rychlostí na ledě. Pozornost si získal také pěti góly v Lize mistrů, ve které se s východočeským mužstvem prostřílel až do finále.