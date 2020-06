Kane vyburcoval Crosbyho k činům: Jsme ponižováni staletí beze změny | iSport.cz

Kanadský výběr C by táhla i dvojice Evander Kane (vlevo) Logan Couture (vpravo) • Profimedia.cz

Monstróznost posledních událostí ve Spojených státech tají dech, poměry ve společnosti týkající se rasismu řeší úplně všichni. I největší hvězdy NHL. Vřavu rozpoutal útočník San Jose Evander Kane, který vyzval velké hvězdy okolo Sidneyho Crosbyho, aby se k situaci vyjádřily. „Je na čase, aby kluci jako Tom Brady (NFL), Sidney Crosby a jim podobní promluvili o tom, co je správné a co je neoddiskutovatelně špatné," uvedl v rozhovoru pro ESPN. A pittsburghský kapitán s odpovědí neváhal...

Hojně probíraná kauza, o níž jste určitě slyšeli. Jen kvůli souvislostem rychlý úvod. 25. května Afroameričan George Floyd platil v obchodě padělanou bankovkou a na místo byla přivolána policie, zásah skončil dušením zatknutého strážníkem pomocí nohy položené na krku. Floyd ztratil vědomí a následně zemřel. Jeho smrt vyvolala obrovské vlny demonstrací ve více než 100 amerických městech a otázka systematickému rasismu (nejen) v americké společnosti je znovu otevřená.

Událostem se nevyhnula ani NHL, která v předchozích měsících sama čelila obvinění hokejisty nigerského původu Akima Aliua (na konci minulé sezony působil v Litvínově). Ten nařkl trenéra Billa Peterse z rasismu a vedení Flames kouče okamžitě odvolalo. Byla z toho velká aféra, ale ještě větší vlna se spustila teď. K demonstracím se vyjádřil i útočník Sharks Evander Kane a nebral si servítky.

„Potřebujeme mnohem víc sportovců, kteří se nebojí mluvit a mají v sobě stejné množství hněvu jako já... Potřebujeme víc sportovců, kteří vyřknou nahlas svůj názor –⁠ hlas hněvu. Jde o jediný způsob, jak věci změnit," uvedl 28letý Kanaďan afroamerického původu v pořadu First Take stanice ESPN.

A jmenovitě vyzval k reakci i ostatní. „Jsme ponižováni stovky let a nic se nezměnilo," přiznal. „Je na čase, aby kluci jako Tom Brady (slavný hráč NFL), Sidney Crosby a jim podobní promluvili o tom, co je správné a co je neoddiskutovatelně špatné. Tohle je jediný možný způsob, jak sjednotit naše pobouření, které povede ke změně. A to obzvlášť když mluvíme o systematickém rasismu.“

Na reakci se nemuselo dlouho čekat.

„To, co se stalo Georgi Floydovi, nemůže být ignorováno. Rasismus, který během dnešní době existuje v jakékoliv podobě, je neakceptovatelný. Sice nejsem schopný mluvit o diskriminaci, které afroamerická menšina čelí denně, ale budu poslouchat a učit se, jak mohu pomoct udělat rozdíl. Společně najdeme řešení skrze nezbytnou diskuzi a společné úsilí," prohlásil Crosby v klubovém vyjádření Penguins.

Skutečnost, že v americké společnosti rasismus nevymizel, dokazuje i nedávná událost okolo mladého útočníka Rangers K´Andre Millera. Talentovaný forvard souhlasil s přáním vedení, aby chatoval online s fanoušky. Videokonferenci bohužel narušil ostudný incident, kdy obránce černé pleti kdosi několikrát označil za „negra".

Jenže není problém trochu jinde? Obětem rasismu nepomůže vyjádření k aktuálnímu činu, pomůže jim jen kompletní proměna myšlení společnosti. O tu Kane usiluje, všude v hokejovém prostředí se ale ohlas vyvolaný demonstracemi a revoltami neshledal se souhlasem.

„Viděl jsem, že se mnoho hráčů připojuje k vlně solidarity a píše, že se chce učit a aktivně se podílet na změně v osobních životech i hokeji," vypsal na svém twitteru bývalý reprezentační kanadský gólman Ben Scrivens. „Smysluplnější by to, v mých očích, ale bylo během ságy s vyhazovem Billa Peterse, kauzy kolem K´Adre Millera nebo po článku s Akimem Aliuem. Můj přirozený cynismus se ptá, nakolik jsou vyjádření účelná a nakolik v nich je dobrý úmysl."

Na svých sociálních sítích odsoudily čin policistů v Minneapolis včechny kluby kromě jednoho. New York Rangers. Mezi hvězdami nenechali situaci bez odezvy třeba Braden Holtby, Patrice Bergeron a Jonatham Toews. Obránce P.K. Subban věnoval 50 tisíc dolarů (1,2 milionu korun) dceři George Floyda a dotlačil NHL k tomu, aby udělala stejnou věc.

Hlavní otázka ale zní, jestli jde jen o planá vyjádření, nebo dojde k proměně myšlení hokejové veřejnosti i změna byrokracie v nižších zámořských soutěžích, o níž mluvil Aliu a spol. Samotné řeči nic nezmění.