O Stanley Cup na čtyři výhry, hrát se bude do podzimu. Pittsburgh má ale nakaženého | iSport.cz

"Každý je zvyklý na to, že série se hrají na čtyři vítězství," poznamenala jedna z hvězd Pittsburghu a zástupce hráčů Kris Letang. "Zkrátka víte, jak to chodí. Znáte ten pocit, který přijde, když prohrajete nebo vyhrajete úvodní dva zápasy. Tak nějak prostě už víte všechny ty možné scénáře, kterými si můžete v sérii na čtyři vítězství projít," doplnil Letang.

Sezonu nejlepší hokejové ligy světa, která byla přerušena kvůli pandemii 12. března, má s rozšířeným startovním polem dohrát ve vyřazovacích bojích 24 týmů místo obvyklých šestnácti. Pro sedm nejhorších klubů ročník skončil. Hrát se má na dvou centrálních místech, která ale ještě nebyla z celkem desítky uchazečů určena. Zatím není ani jasné, kdy by se mohlo začít opět hrát.

Jisté však už je, že za Stanley Cupem povede přinejmenším stejně dlouhá cesta, na jakou jsou fanoušci zvyklí. Vedle toho se vedení NHL domluvilo s hráčskou asociací (NHLPA), že nebude uplatněno obvyklé nasazení pro celé play off, ale nasazovat se bude vždy znovu po každém odehraném kole.

The @NHL has announced that it will transition to Phase 2 of its Return To Play Plan effective Monday, June 8. https://t.co/Xjk8cfhWyh pic.twitter.com/uT6WEwCBtF