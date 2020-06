NHL rozjíždí Fázi 2. Kluby začnou s omezeným tréninkem, maximálně šest lidí | iSport.cz

Pokud si Jan Rutta nebude dělat vysoké finanční nároky, měl by být na trhu o něho zájem • Profimedia.cz

V pondělí 8. června se v zámoří rozjede takzvaná Fáze 2. Jde o jeden ze čtyř kroků nutných k tomu, aby se nejlepší hokejová show znovu rozběhla. Co to přesně znamená? Kluby NHL dostaly zelenou k tomu, aby začaly využívat tréninkové prostory. Z bezpečnostních důvodu se hráči i nadále budou moci připravovat jen v malých skupinkách, ale u konce je individuální příprava. Zámořský hokej je zase o něco blíž k restartu.

Ligové vedení rozdělilo přípravy pro znovuzrození NHL do čtyř fází. Tou první bylo oznámení zvláštního systému, jakým by se liga měla dohrát. Nyní přišel čas pro další posun. „Fáze dva je dalším krokem k znovu rozjetí ligových aktivit. Kluby dostanou možnost otevřít svá tréninková centra za účelem společných tréninků pro malé skupiny hráčů. V jedné tréninkové skupině bude možné mít šest hráčů a omezený počet klubového personálu,“ stojí v oficiálním ligovém prohlášení.

Hráčská účast je dobrovolná. Každý se může rozhodnout, zda do tréninků nastoupí. Očekávat se dá především účast amerických a kanadských borců. Šance, že někdo z Evropy skočí na letadlo, aby mohl trénovat s dalšími pěti parťáky, opravdu není velká. Liga dále uvedla, že hokejisté, jejichž trvalé bydliště není v lokalitě tréninkového centra, dostanou veškeré potřebné ubytování zajištěno. A že úroveň bude srovnatelná s tou, která je hráčům k dispozici v průběhu ligového kolotoče.

Jasně, na první pohled se může se zdát, že se jedná jen o malý krok. Není tomu tak. V Severní Americe pandemie koronaviru zdaleka není u konce. Zároveň se ve většině amerických měst odehrávají demonstrace za rasovou rovnoprávnost. To vše dohromady zažehlo spekulace, zda by za daných okolností nebylo lepší kompletně zavřít hokejový krám. Povolení společných tréninků, byť v malých skupinách, podobné spekulace spolehlivě umlčuje.

S hokejem se počítá. Časový polštář stále hraje velkou roli. Liga si ještě může dovolit vyčkávat. Co lze čekat dál? V plánu je rozjetí běžných tréninkových kempů, což je označováno jako fáze 3. „Když už se NHL rozjede, tak je pro nás hlavní prioritou, aby hráči byli v dobré formě. Nemá smysl nedat týmům dostatečný časový prostor pro přípravu,“ řekl už před několika týdny ligový boss Gary Bettman pro web NHL.com. A protože vedení jasně uvedlo, že spuštění týmových kempů nastane nejdříve 10. července, fáze 2 se mohla rozjet.

Vše by mělo vyvrcholit fází 4, což je moment, na který vytouženě čekají hráči, vedení i ligoví majitelé. Fáze 4 = rozjetí speciálního systému play off. Tahle část nemá přesně daný časový harmonogram. Pokud bychom však předpokládali, že týmové kempy začnou 10. července, tak by úvodní duel mohl odstartovat v polovině srpna. A vítěze „koronavirového ročníku“ bychom mohli znát v říjnu. Samozřejmě za předpokladu, že všechny fáze, jak si je NHL vysnila, proběhnou podle plánu.

4 fáze k hokejovému návratu:

Fáze 1 – Oznámení o speciálním herním systému, na kterém se ligové vedení a hráčská asociace shodli 22. května.

Fáze 2 – Otevření tréninkových prostor pro malé tréninkové skupiny (max. 6 hráčů a týmový personál) od 8. června.

Fáze 3 – Zahájení tréninkových kempů. Nejdříve 10. července.

Fáze 4 – Hokejový restart. Přesné datum ovlivní, kdy se rozběhnou týmové tréninkové kempy.