Nečas vyhlíží restart NHL i vlastní progres: Být jednou jako Pasta | iSport.cz

Martin Nečas s Carolinou se v předkole play off NHL utká proti Liboru Hájkovi z New York Rangers • Profimedia.cz

Hlavu má nastavenou nejlíp, jak to jen jde. Že pro sebe urval stabilní místo v NHL? No a? Tím práce nekončí, pravá dřina teprve začíná. „Chci se stát lídrem. Oporou mužstva, která pomůže ke Stanley Cupu,“ přiznává bezelstně Martin Nečas, útočník Caroliny. V povídání pro iSport.cz mluví o restartu NHL, své sezoně i touze přiblížit se výkonnostně Davidu Pastrňákovi.

Pamatujete si toho vyzáblého klučíka v modrém dresu Komety? Když se Martin Nečas před dvěma lety loučil s extraligou, vážil sotva 75 kilogramů. „Teď mám skoro devadesát,“ směje se útočník Caroliny. Nejvíc nabral už během prvního roku na farmě. Věděl, že musí. Jinak by v NHL neobstál.

Zvládl to. Vyspěl, zmužněl. V základní části odehrál Nečas 64 zápasů a posbíral 36 bodů. Postupem času si získával víc času na ledě, byl členem druhého přesilovkového komanda. Stal se pevným členem sestavy Hurricanes.

„Jsem spokojený, docela se mi dařilo. Každým odehraným zápasem jsem se cítil líp. Nabýval jsem sebedůvěru, byl jsem jistější. Na posledních dvacet zápasů jsem se dostal do druhé lajny, ice time mi šel nahoru, což je hrozně poznat. Máte mnohem víc šancí ke skórování a pomoci týmu. Byly tam zápasy, kdy jsem mohl být lepší. Na tom musím zapracovat, na první sezonu to ale bylo fajn,“ hodnotí jedenadvacetiletý forvard.

Do svého prvního (téměř) kompletního ročníku NHL vstupoval s pokorou. Před rokem slavil v AHL ceněný Calder Cup. Co ho ale čeká nahoře, nevěděl. Neměl strach, avšak zdravý respekt ano. Žádný konkrétní bodový či gólový cíl si nevytyčil, i když přiznává, že hlavou mu to proběhlo.

„Před sezonou jsem nad tím trochu přemýšlel, asi jako každý. Vůbec jsem si ale netroufnul stanovit si nějakou metu. Nikdy před tím jsem NHL nehrál. Věděl jsem, že to bude všechno o level těžší než v AHL. Nevěděl jsem, co mě čeká. Bodů mohlo být ještě víc, ale nevadí. Je škoda, že se základní část nedohrála, mohl jsem se zkusit dostat na dvacet gólů,“ krčí rameny. K této hranici mu chyběly čtyři trefy.

Být každý rok lepší

Strašáka v podobě možného sešupu zpátky do farmářského suterénu vytěsnil. Bylo mu však jasné, že NHL je nekompromisní. Na několik zápasů vypadnete z rytmu a vydobytá pozice je fuč. „Hned v předsezonním kempu mi říkali, že se nemusím bát, že se mnou počítají do prvního týmu na celou dobu. Samozřejmě že kdybych hrál špatně, dali by mě na farmu. Snažil jsem se si to nepřipouštět. Věřil jsem si, že v týmu zůstanu celou sezonu, což se mi povedlo.“

Vlastně to jen dokresluje Nečasův správný charakter a mentální nastavení. Odmala slýchá, jak velkým talentem je. Bývalý generální manažer Canes a legendární forvard Ron Francis ho označil za nejlepšího hokejistu, kterého během dvanácti let jeho působení organizace draftovala. To už panečku něco znamená! Přesto stále drží směr dřiny a skromnosti.

Nečas ví, že jednou slušnou sezonou v NHL jeho cesta nekončí. Uspokojit se dílčím úspěchem? Kdepak. „Pořád jsem jen na začátku své kariéry. Mám za sebou teprve první krok, který byl dostat se do NHL. Teď přichází možná ještě složitější část: být každou další sezonu lepší a lepší. Abych byl jednou třeba takový hráč, jako je Pasta , abych se mu aspoň trochu podobal. Ten je teď velký vzor. Chci se naučit stabilně pomáhat týmu, být lídr a ideálně pomoct ke Stanley Cupu, který je tím největším snem,“ říká se zdravým sebevědomím, ale zároveň i pokorou v hlase.

Aktuálně mu však hlavou spíše kmitají myšlenky na plánovaný restart soutěže. „Je to hodně zajímavé. Jsem rád, že si ještě snad zahrajeme. Všichni víme, že je to hlavně kvůli tomu, že je ve hře hrozně moc peněz. Televizní práva a další věci. Teď v televizi nic moc není, takže by to asi mělo navíc obrovskou sledovanost. Četl jsem, že někteří hráči se vyjadřovali, že je to risk a úplně se jim hrát nechce, to si ale já ve svém věku nemůžu dovolit. Když to začne, budu hrát a budu připravený,“ dodává.

Nenávidění Rangers

Pokud se play off s 24 týmy opravdu rozběhne, Hurricanes čeká v předkole soupeř tuze neoblíbený. New York Rangers. S nimi Carolina v sezoně prohrála všechny čtyři duely. V legendární Madison Square Garden navíc za posledních deset let uspěla jen jednou.

„Je to tým, na který jsme v sezoně uměli opravdu nejmíň. Celou dobu byli pod námi v tabulce, ale stejně nás vždycky porazili. Trenér nám před prvním zápasem u nich říkal, že Carolina tam historicky neumí. Dělali jsme si z toho srandu, ale pak jsme tam taky dvakrát rupli. V play off to budeme muset prolomit. Je ale pravda, že po tak dlouhé pauze se všechny předpoklady mažou,“ míní Nečas.

Právě Hurricanes ale byli spolu s Tampou jedinými kluby, které nový formát v hlasování nepodpořily. „Máme se spoluhráči společnou skupinu, kde si o tom píšeme. Já jsem si to všechno četl, ale do diskuze jsem se moc nezapojoval. Vím, že některým třeba vadilo, že play off bude hrát i Montreal, který už měl na něj jen teoretickou minimální šanci. Nic s tím neuděláme. Když se rozhodne, budeme hrát. Pořád je ale v cestě milion překážek.“

Předkolo se bude hrát nezvykle na tři vítězná utkání. Zahraje si ho šestnáct týmů. Z každé konference postoupily čtyři nejlepší celky rovnou do prvního kola. „Podle mě je to pro ně nevýhoda. Budou začínat totálně nerozehraní, my do toho můžeme jít klidně s pěti utkáními v nohách. Po tolika měsících to bude ohromně těžké,“ tvrdí mladík.

Na comeback NHL se připravuje doma ve Žďáru nad Sázavou. „V garáži jsem si udělal malou posilovnu. Na zahradě mám plochu, kde se dá kvedlat s pukem a střílet na branku. Když to šlo, jezdil jsem taky trénovat s kondičním koučem. Už makám i na ledě, pomalu se do toho dostávám,“ usmívá se Nečas.

