Polák o Vítkovicích a (ne)návratu do NHL: Dohrávat by bylo jako vězení | iSport.cz

Jeho kariéru v NHL ukončil po čtrnácti letech koronavirus. V poslední sezoně zvládl 41 zápasů, naposledy nastoupil koncem března za Dallas proti Nashvillu. Roman Polák (34) se do zámoří vracet už nechce. „Jsem rozhodnutý zůstat doma. Kdybych to opravdu musel jít dohrát, tak půjdu. Ovšem udělám všechno, aby to nebylo nutné,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium obránce, který poslední tři roky válčil na ledě s třinácti šrouby a titanovou destičkou v noze.

V nejlepší lize světa se přehoupl přes metu 800 zápasů, další třeba už nepřidá. Chce trochu zvolnit, slíbil to i rodině. Roman Polák teď trénuje na ledě v Třinci a jedná s Vítkovicemi. Bude však taky záležet, jak se vyvine situace za mořem. „Zatím mi připadá, že se jen mluví, a teprve potom se bude řešit, co a jak bude a jestli to vážně stojí za to,“ tvrdí.

Když jsme tenhle rozhovor domlouvali, říkal jste, že budete mít konferenční hovor s Dallasem. Co jste probírali?

„NHL schválila další program, sedm týmů skončilo. Teď je otázka, co bude dál. Kdybychom tam letěli na tréninkové kempy, chtějí nás dřív, protože bychom museli na dva týdny do karantény. Ale dokud není nic oficiálního, budeme se držet doma, aby se náhodou ještě něco nestalo a my pak nezůstali viset někde na půli cesty.“

Asi se vám dvakrát nechce, když jste navíc rozhodnutý v NHL skončit. Je to tak?

„Nebudu lhát, není to pro mě. Představa, že bych měl naskočit na led po třech týdnech tréninku a začít naostro hrát. To je v mém věku nepředstavitelné. Mladší hráči to možná zvládnou, ale já potřebuju třeba dva měsíce, než se úplně rozjedu, abych si ještě něco neudělal. Je divné se do toho takhle vracet. Někdy mě napadá, že je tam strašně moc otázek. Jestli to za ty peníze a úsilí opravdu stojí. Ta bublina, jak tomu říkají, že bychom se měli zdržovat jen na hotelu, na stadionu a pomalu se nesměli s nikým vidět. I to přitom stojí velké peníze, všechno rozjet. Výdělek by musel stát za to, aby se do toho pustili.“

Dejme tomu, že by se sezona dohrávala. Před tou další by však musela být další přestávka. Jak dlouhá by měla být?

„Kluci se bavili o šesti až osmi týdnech, což vychází na zahájení někdy v lednu, hrálo by se až do léta. Kluby, co by teď už nepokračovaly, by stály deset měsíců. Přitom třeba už od září budou moct chodit diváci. Takhle se to promešká, utíkají peníze, pokud by se play off hrálo bez fanoušků. Kdyby se začalo klasicky v září, říjnu s diváky, mohlo by to vydělávat. Tohle bude divné. Navíc program by se kryl s dalšími ligami. Hokej je v Americe pořád někde jinde. Jestli se v létě bude hrát NHL a do toho pojede baseball jako obvykle, je jasné, že se lidi budou dívat na něj.“

V té době už budete v Česku, jak jste předeslal?

„Jsem rozhodnutý zůstat doma. Kdybych NHL opravdu musel jít dohrát, tak půjdu. Ovšem udělám všechno, aby to nebylo nutné. Další sezonu už budu určitě tady.