Galvas: Chicagu dělám radost. Příští rok chci podepsat kontrakt v NHL | iSport.cz

Má to jasně nalajnované. A drží směr. Ještě jedna fajnová sezona ve finské lize a pak podpis Chicagu. Obránce Jakub Galvas (20) si dělá u skautů Blackhawks dobré oko, další rok už by mohl reálně usilovat o místo v kádru tradičního klubu NHL. To je jeho meta. „Tvrdí, že je překvapuju,“ líčí potěšeně opora Jukuritu.

V Mikkeli zapadá v létě slunce až někdy před půlnocí. A na tamním hokejovém nebi se rozsvítila česká hvězdička. Hned v prvním ročníku v dynamické Liize byl Jakub Galvas klíčovým zadákem Jukuritu, pozorovatelé z Chicaga jeho progres kvitují. „Sledují mě od začátku pravidelně. Doufám, že ve mně vidí potenciál,“ přeje si ostravský rodák v rozhovoru pro iSport.cz. Teď už jen nabrat sílu, doladit detaily v bruslení, v práci s holí. A vzhůru za snem do Ameriky!

V jaké fázi jsou jednání s Chicagem?

„Agent říkal, že musím zesílit. Během dlouhé pauzy se o to snažím. Až se to povede, Chicago prý nemá problém mě podepsat. Snad vidí, že jsem udělal za poslední roky pokrok. Doufám, že je vše na dobré cestě. Uvidíme, jestli příští sezona přinese očekávaný podpis. Ještě rok budu určitě pokračovat ve Finsku, klub už mi koupil na konec července letenky. Stoprocentně počítám, že se teď vrátím do Jukuritu. Zatím se chodím jednou dvakrát týdně sklouznout na led ve Vyškově. Byli tam i Zámorák (Petr Zámorský), Džordis (Michal Jordán), Denis Kindl, Žalčík z Prostějova. Dohromady asi třináct kluků.“

Cítíte sám, že potřebujete nabrat svalovou hmotu?

„Nikdy jsem nehrál AHL nebo NHL. Ale vím, že se tam hraje o dost víc do těla. I proto jsem ve finské lize. Abych pak nepřišel do Ameriky a hned se třeba nezranil. Určitě je lepší být silnější a víc vážit. Základem je posilovna, plus správná strava a regenerace. Zpočátku jsem s tím měl problém. Nikdy jsem nebyl připravený zesílit o hodně kil. Postupuju pomalu, ale jistě. (úsměv) Oni asi chtějí, abych ještě zrychlil.“

Sledují vás během sezony?

„Mikael Samuelsson a Mark Eaton (development koučové Blackhawks) za mnou jezdili do Finska. Oba se tam vystřídali dvakrát. Třikrát se ohlásili předem, jednou dorazili naslepo. Bavíme se i telefonicky. Dobře se s nimi komunikuje. Radil jsem se s nimi i ohledně budoucnosti. Mají ze mě radost. Doufám, že mi nelžou. (smích) Píšu si s nutriční poradkyní, volal mi šéf developmentu. Zájem od nich cítím. Doufám, že to klapne.“

Pokecáte si s nimi anglicky v pohodě?

„Je to mnohem lepší než první rok, kdy jsem vůbec nevěděl, že mě třeba zvou na kemp. (smích) Už se nebojím jim zvedat telefony. A kempy mě začínají bavit čím dál víc, protože už rozumím anglicky. Škoda že ten letošní odpadl. Finsko je pro můj rozvoj dobrá škola. Všichni umí parádně. Táta (bývalý dlouholetý extraligový obránce Lukáš Galvas) nikdy zahraničí nezkusil a možná ho to teď mrzí. Asi je za mě rád, že jsem do toho šel. Kdyby mě nepřivedl k hokeji, třeba by ze mě byl fotbalista. Hrál jsem obojí a nakonec jsem si podle něho vybral hokej. Jsem mu vděčný.“

Chicago nedávno nečekaně podepsalo útočníka Matěje Chalupu z Hradce Králové. Co vy na to?

„Určitě mě to překvapilo a potěšilo. Přeju mu, ať mu to vyjde. Dobře pro český hokej, že dostal takovou šanci. S Kubaldou (Dominikem Kubalíkem) jsem se potkal jen tři dny na development kempu. Pokecali jsme. Fajn kluk. V klubu hraje nebo hrálo hodně Čechů a Slováků. Vyhráli s nimi i Stanley Cup. Možná jsou pověrčiví.“ (úsměv)

Sedlo vám to v Jukuritu?

„Určitě to byla správná volba. Ve Finsku se o mladé dobře starají. Je nás tam dost. Vypadá to, že minimálně pět obránců v našem týmu budou ročník 1999 a mladší. Je neskutečné, kolik se tam najde šikovných kluků. Hlavně při práci s holí. Tohle mi trošku chybělo a snažím se to dohánět. Abych byl třeba ještě lepší než oni. Je vidět, že se s Finy odmalička pracuje. Všichni, co jsou v kádru, mají právo hrát ligu. Máme dobrého trenéra. Odpoledne bývá dobrovolný trénink. Řekneme mu, na čem chceme pracovat a on nám v tom pomáhá. V Olomouci to nebylo špatné, ale nebyl tam žádný skills kouč. Nedalo se jít tolik do detailů.“

Co jste na severu zlepšil?

„Vždycky jsem si myslel, jak jsem na tom dobře s bruslením. Ale když jsem začal přemýšlet o detailech, zjistil jsem, že je na čem pracovat. Hrozně mě tyhle věci zajímají a baví. Šel jsem do Finska s tím, že se budu zlepšovat každý den. I kdybych byl nejlepší. Anebo nejhorší. V Olomouci jsem dostal hodně prostoru, jsem za to strašně rád. Ale cítil jsem, že chci zkusit něco jiného, třeba rychlejšího. Potřeboval jsem zabrat ještě víc ve změnách směru a podobně.“

Makají Finové opravdu tak poctivě, jak se říká?

„Je to opravdu zajímavé. Někdy máme led bez trenérů. Lídr týmu řekne, jaké se bude dělat cvičení. Hrajeme třeba dva na dva přes celé hřiště. Z toho jsem byl zezačátku trošku nešťastný. (úsměv) Pochybuju, že by si to kluci sami naordinovali v Česku. Ve Finsku se jede naplno i bez trenérů. Starší hráč naplánoval pětačtyřicetiminutový trénink a nikdo se neflákal. To mě překvapilo asi nejvíc. V Česku bychom si dali spíš báčko.“

Ve městě Mikkeli, kde Jukurit sídlí, se nenudíte?

„Je tam klid, pěkná příroda, hodně jezer. Klasické menší finské město. Sluníčko jsme neviděli třeba tři týdny v kuse. Bylo pořád zataženo. Nic příjemného. Hráč si musí říct, že tam není kvůli počasí, ale hokeji. Byl jsem nadšený, že se nemusím věnovat ničemu jinému. Pro mě to byla pecka.“