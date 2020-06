COVID drtivě dopadl na NHL. Hvězda pozitivní, brankář unikl. Co na to šéf? | iSport.cz

Matthews by pozitivně testován! Šok, který samotný hráč i vedení Maple Leafs ještě podpořilo komunikačním embargem. Informaci s odvoláním na ligový zdroj přinesl Steve Simmons z deníku Toronto Sun.

„Zdravotní stav hráče je dle regulí NHL soukromá záležitost, proto se k tomu nebudeme více vyjadřovat,“ lakonicky odmítli spekulace zástupci Toronta,

Dvaadvacetiletý Matthews, se 47 góly třetí nejlepší kanonýr pokráceného ročníku za Ovečkinem a Pastrňákem, je podle deníku v karanténě ve svém domě v Arizoně a věří, že se stihne včas uzdravit, aby mohl odjet do Toronta na začátek kempu.

Deprese, nebo jen krátká lapálie? Jednička draftu 2016 každopádně předváděla v prvním roce lukrativního pětiletého kontraktu na celkem 58,17 milionu dolarů výborné výkony, dvaadvacetiletý centr udělal za 70 zápasů 80 bodů, což je jeho nové kariérní maximum. Fanoušci si bez něj hru svých miláčků nedokážou představit.

„Bez Austona se můžeme přidat k Detroitu, Ottawě a dalším organizacím, co už jsou na dovolené,“ lamentoval na Twitteru jeden ze skalních příznivců.

Pro Maple Leafs, které v rámci play off 24 organizací čeká předkolo proti Columbusu, mohlo být ještě hůř. Hodně času s Matthewsem měl ve Scottsdale strávit i první brankář týmu Frederik Andersen. Ten však pozitivně testován nebyl. Tréninků se ale účastnilo i několik borců z Arizony.

Zprávy o Matthewsově onemocnění následovaly jen pár hodin poté, co nákazu v týmu potvrdil jiný klub, jehož se má týkat dohrání ročníku. List Tampa Bay Times v pátek přispěchal s titulkem COVID-19 1, Lightning 0. Hned tři hráči po základní části čtvrtého nejlepšího klubu v soutěži totiž také neprošli testováním a nemoc se objevila i u dalších členů organizace. Podle klubového prohlášení nikdo nevykazuje vážné příznaky, tedy až na několik případů mírně zvýšené horečky.

„Hráči byli izolováni podle protokolu, informováni byli všichni, s kým přišli do styku. Tréninková sportoviště budou uzavřena do doby, než se nám podaří zajistit bezpečné prostředí," uvedl generální manažer Lightning Julien BriseBois.

I believe it’s three players and two staff who tested positive. Remaining players and staff are being tested. If no further positive tests, expectation is training facility will re-open, Phase Two will continue. If there are further positive tests, well, we will see what happens.