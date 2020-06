Děsivé sexuální násilí! Zámořský hokej řeší skandál obřích rozměrů | iSport.cz

Jsi nový, tak tady máš. A ještě! Nováčkovské rituály mohou být v hokejových týmech jen nevinným přijímačem, tmelením party. Dva bývalí hráči Daniel Carcillo a Garret Taylor se rozhodli, že rozkryjí ale šikanu a sexuální ponižování v kanadských juniorkách. O problému se ví, ale nemluví. Dali k soudu všechny kluby v OHL, WHL a QMJHL, že šikanu tolerují a přehlížejí. A co je tak hrozného? Například strkání hokejek do análního otvoru, bití, konzumace exkrementů, močení na spoluhráče.

Nováček si v týmu začátek vždycky vyžere, tak to chodí. Klasické věci, o kterých se mluví s úsměvem? Pozvání na večeři, zpívání před celou kabinou a podobné blbůstky. Ale pak existují i ty mrazivé, které jsou daleko víc šikana než legrace. Mají sexuální podtext. O nich se tolik nemluví. Tuhle hororovou krabici otevřeli dva bývalí hokejisté.

Daniel Carcillo to nakonec dotáhl do NHL (dvakrát vyhrál s Chicagem Stanley Cup a patřil k drsným bitkařům, posbíral celkem 1233 trestných minut ve 429 zápasech), Garret Taylor ne. Ale první nastupoval v OHL, druhý působil ve WHL. Oba zažili šikanu a teď o ní promluvili. A nejen promluvili. Podali žalobu proti třem kanadským soutěžím CHL, tedy všem 60 účastníkům. Nejvyšší soudní dvůr v Ontariu bude řešit jejich podnět, že se stali oběťmi psychického a fyzického násilí, napadení nebo šikany se sexuálním podtextem.

Moc obecné fráze? Co si pod tím představit? Zvrácenosti, které se čtou hodně špatně. Nováčci byli podle nich nuceni masturbovat před spoluhráči, museli čelit sexuálním atakům, byli nuceni konzumovat sliny, sperma, moč i výkaly ostatních spoluhráčů a kopulovat se zvířaty. Navíc jim ostatní přivazovali těžké předměty na genitálie a mladí hráči museli svůj pohlavní orgán namáčet do dráždivých a toxických látek. Do análního otvoru jim navíc starší strkali hokejky, košťata a jídlo. Dál se v obžalobě tvrdí, že mladí museli konzumovat velké množství alkoholu a drog.

„Během sprchování seděli nováčci nazí uprostřed koupelny. Starší hráči na ně plivali, močili a žvýkali tabák. V průběhu vstoupil minimálně jednou trenér Perry, zasmál se a zase odešel,“ citoval magazín The Hockey News, který kauzu rozpálil, Carcilla. Popisuje i další zvěrstva. Víte třeba, co byla nováčkovská raketa? „Starší hráči posadili nováčky do vozíku na prádlo. Rozeběhli se s ním tak rychle, jak jen šlo, proti zdi. Hráči tady utrpěli často zranění, klidně upadli i do bezvědomí.“

On měl nováčkovskou sezonu v Sarnii v sezoně 2002/03, Taylor v Lethhbridge o šest let později.

„Jo, rookie initiation,“ povzdechne si Jakub Koreis, bývalý český hokejista, který hrál OHL v sezoně 2003/04. „Ty úplně extrémní, jako že někdo nutil strkat ostatním věci do zadku, nebo nutil konzumovat exkrementy, jsem nikdy nezažil a ani o nich neslyšel. Na druhou stranu nevylučuju, že v týmu nemohl být nějaký totální blb, který by kluky tohle nutil dělat. Dovedu si představit, že takový šílený incident se v klubu stát mohl,“ říká. On hrál juniorskou soutěž až jako devatenáctiletý, takže jeho rituál v juniorce minul.

„Mně ne, jen to žádné šílenosti nebyly,“ vzpomíná Robert Kousal, dnes pardubický útočník, na sezonu 2008/09 v Oshawě (OHL). „Museli jsme jít do kina v kostýmech, které nám vybrali starší hráči. Někdo šel třeba za Pikachu, jiný za mrkev, nebo jste měli minisukni a podpatky. A nakonec jsme museli před týmem zpívat na večeři. Tohle jsou normální věci, kterým se člověk pak u pivka zasměje, tmelí partu,“ říká. „Ale věci, které popisují hráči v The Hockey News? Totálně šílený. S takovými idioty bych v týmu nebyl ani den. Naštěstí lidi v Oshawě byli normální.“ Cítíte, jak ho ze zážitků Carcilla s Taylorem mrazí.

Poslechněte si, jak trenér dorostenců Techniky Brno tvrdě tepe hráče: Budeš žrát tvaroh!

Aby ne. „Je to systémový problém, který tady existuje už dlouho. V hokejovém prostředí je dobře známé, že ke zneužívání dochází. Jenže soutěže na dané případy reagují velmi pomalu, takže se tím umožňují další takové věci. To je důvod, proč se objevují stále nové případy,“ říká právní zástupce hráčů.

Vždycky je tady klíčová hrana. Zpívání, převlek, jednorázová blbost, kterou všechno začíná a končí, je v pohodě. Svléknout se do naha před ostatními uprostřed šatny, je hrana. „Tohle se dělá, to vím. Třeba nazí zatancujete. Chápu, že je to nepříjemný. Někdo k tomu přistoupí, že jde o srandu. Na druhou stranu si dovedu představit, že pro kluka, který to podstupuje, může být taková věc hodně, hodně nepříjemná. Stydí se,“ tvrdí Koreis.

V žalobě proti kanadským juniorkám jsou další šílenosti. Třeba hráči zavřeni na autobusovém záchodě, oblečení v kuličce omotané izolačkou. Ven nesmí, dokud se neoblečou, ostatní na ně močí a plivají. Nebo další děsivá story, mladí hokejisté přivázáni ke stolu schytávají rány brankářskou hokejkou, rány jsou hluboké a krvácí, že si pak hráč nemůže ani sednout.

Carcillo s Taylorem upozornili na velký problém. Rozjeli velkou kauzu, která by měla odhalit viníky, potrestat je a hlavně zastavit další zvrácenosti. The Hockey News se následně spojili se starším hráčem Sarnie, který rituály neřídil, ale věděl o nich. Potvrdil, že se děly. Všechno potvrdil i brankář Ryan Munce, který se nejspíš k bývalým spoluhráčům přidá. A patrně se objeví další.

Carcillo s Taylorem dají sebevědomí těm, kteří trpěli a mlčeli o tom. Kolikrát pak zápasili s psychickými problémy a drsná šikana ovlivnila jejich kariéru. Co je horší, taky život. Carcillo sám mluvil o depresích, Munce o sebevraždě. Šikana, kterou zažili, v tom hraje roli.

Velký problém bublá už dlouho Téma šikany v juniorských ligách na všech úrovních bublá v Americe už dlouho. Jen naráží na to, že se snaží bagatelizovat. Pár let zpátky se třeba řešil v nižší lize (MJHL) v Manitobě skandál, na který upozornil patnáctiletý hokejista. Nováčci museli udělat striptýz a starší hráči jim dávali body. Nejhorší pak museli dělat kliky, když při každém namočili svoje genitálie do ledové vody. Dotyčný nováček odmítl, takže ho ostatní přinutili svléknout a na jeho penis umístili držák na lahve. On musel projít kolem celé šatny a ostatní mu házeli do držáku ručníky. Liga pak dala klubu pokutu 5 tisíc dolarů a hráči dostali tresty od dvou do pěti zápasů. Vyřešeno. Nakonec se ale ukázalo, že v šatně byl v té době i trenér, případ dostal větší pozornost a začaly padat hlavy.