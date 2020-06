Udělejte z něj bělocha! Trofej v NHL má problém, výrok otce-zakladatele | iSport.cz

Herb Carnegie patřil mezi velké hokejové talenty. Do NHL se ale nikdy nepodíval. Po letech řekl, že za to zřejmě mohla barva jeho pleti. • Archiv

Trofej pro nejužitečnějšího hráče play off NHL je pojmenovaná po Connu Smytheovi. Kanadský byznysmen byl přes třicet let vlastníkem Toronto Maple Leafs, které koncem 20. let minulého století taky koučoval. Stal se členem Hokejové síně slávy, jeho jméno zvěčnili osmkrát na Stanley Cup. Teď se ale řeší jiná věc. Novinář Steve Simmons z deníku Toronto Sun vyzval, aby se trofej přejmenovala. Smythe prý byl rasista.

Kromě hokeje se Conn Smythe věnoval i dostihovému sportu. Bojoval v první světové válce, za druhé světové války sestavil vlastní dělostřeleckou baterii. Když budete jeho jméno hledat na Googlu, začnou po zadání hesla vyskakovat zmínky o jeho hokejových a vojenských zásluhách, podnikání, podobně jako výrok, který měl před víc než 60 lety údajně říct na adresu Herba Carnegieho.

Útočník černé pleti svého času patřil k velkým talentům. Slavný Jean Beliveau, který se s ním potkal v juniorském celku Quebec Aces, o něm prohlásil, že to byl jeden z nejlepších hokejistů, jakého kdy viděl. Byl dost dobrý na to, aby mohl hrát v NHL. Dávno předtím, než se to povedlo černému průkopníkovi Williemu O´Reeovi. Zkoušel štěstí v kempu New York Rangers, ale odcházel zklamaný, když ho odtud chtěli poslat nejprve na farmu. V roce 1954, kdy mu bylo už 34 let, se mu málem splnil sen zahrát si v rodném Torontu. Smlouvu však nedostal.

„Dám deset tisíc dolarů komukoli, kdo udělá z Herba Carnegieho bělocha,“ měl tehdy říct Conn Smythe. Jako spousta hokejových otců-zakladatelů byl tehdejší majitel Maple Leafs svérázná postava. Pokud taková slova padla, kdoví, nakolik byla myšlena vážně. Nyní však jde nadsázka stranou, navíc v tomto případě nejde jen o výrok jako takový. Carnegie nikdy nedostal šanci hrát na nejvyšší úrovni. Nejspíš právě proto, že byl černoch.

Přestal jsem věřit lidem

„Trofej pro nejužitečnějšího hráče Stanley Cupu se jmenuje po Connu Smytheovi. Je pojmenována po rasistovi. Tak by to už nemělo zůstat. Nastal správný čas podívat se pořádně na názvy všech ocenění v National Hockey League a přehodnotit každý z nich. Ale nejlepší bude začít u Conna Smythea, obzvlášť v době, kdy NHL volá po inkluzi a různorodosti,“ napsal novinář Steve Simmons v deníku Toronto Sun. A rozpoutal širokou diskusi.

„Nejvíc skličující pro mě bylo vědomí, že příležitost dostávají hráči z našeho týmu, jejichž výsledky nebyly tak dobré jako moje. Byla to jasná ukázka diskriminace a rasismu nejvyššího řádu. Dalo by se říci, že jsem lidem přestal věřit,“ uvedl jednou Carnegie.

Pojmenování cen po hybatelích z pravěku NHL jako Conny Smythe, James Norris, Art Ross nebo Cecil Hart působí v dnešní době už zastarale. I jednotlivé divize a konference místo toho dostaly před časem zeměpisné názvy.

Trofej pro neužitečnějšího hráče NHL podle mínění hokejistů byla přejmenována podle zakladatele hráčské asociace a bývalého skvělého útočníka Teda Lindsayho. Cena pro nejlepšího střelce ligy od začátku připomíná legendárního Maurice „Raketu“ Richarda. V případě Conny Smythe Trophy má snaha o změnu i rasový podtext.

Po kom by se mohla jmenovat? „Proč ne po bývalém Carnegieho spoluhráči a prvním MVP play off Jeanu Beliveauovi? V roce 1965 se stal prvním držitelem Smytheovy ceny. Nikdo nereprezentoval hokej líp, než Beliveau,“ navrhl Simmons.