Vidí světlo na konci tunelu. Lindblom se během boje s rakovinou vrátil na led | iSport.cz

Krutý osud mladého Švéda zasáhl před Vánocemi celou NHL. Když se Oskar Lindblom dozvěděl, že má tzv. Ewingův sarkom (nádorové onemocnění kostí a měkké tkáně kolem nich), musel přerušit stoupající kariéru v zámoří a okamžitě začal s léčbou. Philadelphie i celá zámořská soutěž mu vyjádřily nesmírnou podporu. Nejen podle názorů doktorů však bylo jasné, že sezonu 2019-20 určitě nedohraje.

Po půl roce náročné bitvy, kdy Lindblom poctivě plnil (a stále plní) rady lékařů a podstoupil řadu nepříjemných chemoterapií, velice potěšil všechny spoluhráče i trenéry z Flyers. V úterý se zapojil do zatím skupinového tréninku s několika parťáky. Vedení klubu bylo příjemně zaskočeno, s jak pozitivní náladou a obrovskou pílí se znovu objevil na hřišti.

„Je pozoruhodné, že Oskar ukázal všechny dovednosti a vydržel trénovat 35 až 40 minut, když si uvědomíme, čím vším si prošel,„ žasl Chuck Fletcher, generální manažer Philadelphie po úterním tréninku. Klubový šéf i celá organizace věří, že se švédskému reprezentantovi podaří vrátit se co nejdřív. Fanoušci okamžitě po shlédnutí videa Lindbloma na ledě zaplavili Twitter Flyers nadšenými a dojatými příspěvky.

Sám hráč, který stále pokračuje v intenzivní léčbě, pro zámořská média prozradil, že chemoterapie jde dobře a že se na ledě po zhruba šesti měsících cítil skvěle. Pro rychlý comeback do akce jde bezpochyby o velké pozitivum. „Vidím světlo na konci tunelu. Nemohu si stěžovat, jiní lidé na tom byli mnohem hůř. Jsem rád za to, kde jsem teď,“ řekl Lindblom s širokým úsměvem.

V době, kdy stále není pořádně jasné, za jakých podmínek se ročník NHL dohraje, je Lindblomův stav pro Flyers jasný světlem do nejistého šera. Zatím stále platí, že by se hráči všech klubů, kterých se týká rozšířené play off, měli sejít v zámoří do 10. července. Fletcher ujistil, že tréninkové centrum ve Philadelphii je bezpečné. „Bezpečnější než drtivá většina jiných míst,“ dodal generální manažer.

Borci z Evropy však dodnes netuší zcela přesně, kdy opustí domovy a vyrazí za svými týmy. „Zatím nevíme, všechno jen řešíme. Ve své podstatě během dvou dnů až dvou týdnů by asi všichni, kterých se to týká, měli odletět. Pořád se však ještě řeší, zda se vůbec bude pokračovat. Spousta věcí se ještě musí vyjednat. “ řekl Radko Gudas, obránce Washingtonu, který s Capitals touží po Stanley Cupu i přes nejisté místo v sestavě.